ზვიად გამსახურდიას შესახებ გიორგი ოვაშვილის გადაღებულმა ფილმმა პრემიერამდეც აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია (ვიდეო)

პრესტიჟულ ამერიკულ კინოპრემიაზე, „ოსკარზე" საქართველოს კანდიდატი ფილმი 30 აგვისტოს კინოსახლის განახლებულ დარბაზში გამოვლინდება. სპეციალური კომისია 4 ფილმის ნახვის შემდეგ დახურული კენჭისყრის შედეგად შეარჩევს „ოსკარის" საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის ნომინაციისთვის ნამუშევარს. შეგახსენებთ, 2 აგვისტოს ეროვნულმა კინოცენტრმა განაცხადების მიღება დაიწყო, რომელიც 11 აგვისტოს დასრულდა. ამერიკის კინოაკადემიის მოთხოვნების გათვალისწინებით, სულ შევიდა 4 განაცხადი. შესაბამისად, „ოსკარზე" საქართველოს კანდიდატი ფილმის სტატუსის მოსაპოვებლად წელს შემდეგი 4 ქართული ფილმი იბრძოლებს: „ჩემი ბედნიერი ოჯახი" (რეჟისორები: ნანა ექვთიმიშვილი და სიმონ გროსი) „მძევლები" (რეჟისორი: რეზო გიგინეიშვილი) „საშიში დედა" (რეჟისორი: ანა ურუშაძე) „ლუკა" (რეჟისორი: გიორგი ბარაბაძე) ოსკარზე საქართველოს კანდიდატი ფილმის გამოსავლენად ეროვნულმა კინოცენტრმა სპეციალური კომისია შექმნა, რომელიც კინოსექტორის წევრებით არის დაკომპლექტებული, მათ შორის არიან ლანა ღოღობერიძე, კოტე ჯანდიერი, ია სუხიტაშვილი, ოთარ შამათავა, არჩილ ახვლედიანი, გიორგი ოვაშცილი, ქეთი ტრაპაიძე, კომისიაში ასევე შედიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე კახი კანდელაკი და ეროვნული კინოცენტრის დირექტორი ზურაბ მაღალაშვილი. ამერიკის კინოაკადემიის დაჯილდოების 90-ე საიუბილეო ცერემონია, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვან კინომოვლენაა, 2018 წლის 4 მარტს ლოს ანჯელესში, „დოლბის" კინოთეატრში გაიმართება. პროექტის "კინო სკოლაში" ახალი სეზონი ახლახანს დაიწყო. ხვალ, 19 აპრილს კი კინოსპეციალისტებსა და სკოლის პედაგოგებს ცნობილი ქართველი რეჟისორი გიორგი ოვაშვილიც შეუერთდება. ცნობილი ქართველი რეჟისორი მის არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელ ფილმს "გაღმა ნაპირი" ახმეტასა და პანკისის ხეობაში კინოსკოლელებისთვის აჩვენებს. ჩვენების შემდეგ გაიმართება დისკუსია. ფილმის ჩვენება ახმეტაში 12:00 საათზე შედგება, სადაც კინოსკოლელები რამდენიმე საჯარო სკოლიდან მოიყრიან თავს. პანკისის ხეობაში კი ფილმს "გაღმა ნაპირი" 15:00 საათზე აჩვენებენ. ღონისძიება სოფელ დუისში გაიმართება. მას კინოსკოლელები პანკისის ხეობის შემდეგი სოფლებიდან დაესწრებიან: ჯიყოლო, ბირკიანი, დუმასტური, ყვარელწყალი და საკობიანი. გიორგი ოვაშვილის ვიზიტი კახეთის რეგიონში კახეთის რეგიონული განვითარების სამსახურის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. "კინო სკოლაში"კინოგანათლების პოპულარიზაციაზე ორიენტირებული პროექტია, რომელიც მიზნად ისახავს მოზარდებში კრიტიკული აზროვნების და შემოქმედებითი უნარების განვითარებას. პროექტის მხარდამჭერები არიან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროები. პროექტის "კინო სკოლაში" ფარგლებში რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი ახმეტასა და პანკისის ხეობაში ჩადის "სამი საფეხური" ეროვნული კინოცენტრის მხარდაჭერით შექმნილი ფილმია, რომელიც 13 წლის მარიამის შესახებ მოგვითხრობს. მარიამი სიღარიბესთან ერთად უმკლავდება გარდატეხის ასაკს და მუდმივ შიშს, რომ მამამისი მას ფულის გამო უღალატებს. როტერდამის კინოფესტივალზე ასევე აჩვენებენ დეა კულუმბეგაშვილის მოკლემეტრაჟიან ფილმს "ლეთა". "ლეთას" მსოფლიო პრემიერა 2016 წელს კანის კინოფესტივალის ფარგლებში ფრანგულ რივიერაზე წარმატებით გაიმართა. მას შემდეგ ფილმი არაერთ კინოფესტივალზე დაჯილდოვდა. როტერდამის კინოფესტივალი 25 იანვრიდან 5 თებერვლის ჩათვლით გაიმართება. ფესტივალი 1972 წელს დაარსდა და მას შემდეგ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კინომოვლენად ითვლება. როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე წელს 2 ქართულ ფილმს აჩვენებენ! სექციისთვის Voices Short Film შერჩეულია იოსებ (სოსო) ბლიაძის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი "სამი საფეხური". როტერდამის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ქართულ ფილმებს აჩვენებენ 