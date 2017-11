5 ყველაზე ემოციური და ამაღელვებელი საშობაო რეკლამა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sashobao-video ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188249 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sashobao-video ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188249 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10299 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sashobao-video ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sashobao-video ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188249) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10299) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186199 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-10 16:29:35 [post_date_gmt] => 2017-11-10 12:29:35 [post_content] => ბრიტანული მაღაზიების ქსელი John Lewis მუდამ გვაოცებს საშობაო ზღაპრული ვიდეოებით. ბრენდმა უკვე გამოუშვა 2017 წლის ზღაპრული ვიდეორგოლი, რომელმაც გამოსვლისთანავე უდიდესი აჟიოტაჟი გამოიწვია. ახალი რეკლამა, რომელსაც John Lewis გვთავაზობს, ნამდვილ საშობაო კინოს მოგაგონებთ. სიუჟეტის ცენტრში ლამაზი პატარა ბიჭია, რომელიც საწოლის ქვეშ მონსტრის გაჩუმებას ცდილობს, რადგან ის ხვრინავს და პატარას დაძინების საშუალებას არ აძლევს. ბიჭს მეორე დღეს ყველგან ეძინება, სკოლაში, თმის შეჭრისას თუ თამაშისას. ამიტომ მონსტრი ცდილობს შეიცვალოს, უფრო კეთილი ხდება და საყვარელი ბიჭის დახმარებასს გადაწყვეტს. შედეგად კი მას ჯადოსნურ საშობაო საჩუქრს უგზავნის. „დაეხმარე და მოუფრთხილდი შობას ყველას, ვინც გიყვარს“ - ასეთია ამ საოცრად ლამაზი კლიპის დევიზი, რომელიც John Lewis-ის წლის სლოგანია. https://www.youtube.com/watch?v=Jw1Y-zhQURU&t=1s

ინტერნეტში 2017 წლის ყველაზე ლამაზი საშობაო რეკლამა გამოჩნდა (ვიდეო)

ტანსაცმლის ბრენდმა Marks & Spencer-მა მორიგი საახალწლო კლიპი წარმოადგინა. ბრენდის ყოველი ახალი საახალწლო რგოლი კრეატიულობით, საახალწლო განწყობით, ზღაპრის გმირებითა და ულამაზესი ფერებით გვაოცებს. ბრენდის ახალი, ანიმაციური რგოლის მთავარი გმირი დათვი პადინგტონია, რომელსაც მოულოდნელად სახლის სახურავზე ასული ქურდი სანტაში აერევა. კლიპი სლოგანით Spend It Well თავისთავად მოასწავებს ისტორიის ლამაზ დასასრულს, რომელიც Marks & Spencer-ის სარეკლამო ხაზის მთავარი მესიჯია. შეგახსენებთ, რომ კომპანიის წინა საშობაო რგოლის მთავარი გმირები კეთილი ფერიები იყვნენ. კლიპი ერთ-ერთი ყველაზე ნახვადი ვიდეოა საშობაო რეკლამების ისტორიაში. https://www.youtube.com/watch?v=KfaSxIkLslE Marks & Spencer-ის ახალი კლიპი პადინგტონის შესახებ გადაღებული ახალი ფილმის პრემიერამდე რამდენიმე დღით ადრე გავრცელდა. კლიპში მთავარ გმირს, დათვი პადინგტონის ცნობილი ხმა ბენ უიშოუ ახმოვანებს. ცნობილია, რომ კომპანია Marks & Spencer-ს კლიპის შექმნაზე 4 თვე დასჭირდა. დათვი პადინგტონი Marks & Spencer-ის ჯადოსნურ საშობაო კლიპში (ვიდეო)

მოხუცი დათუნიების საახალწლო რეკლამამ მსოფლიო დაიპყრო. საშობაო სამზადისამდე ცოტა ხნით ადრე ლონდონის ჰითროუს აეროპორტმა საზოგადოება გულისამაჩუყებელი ვიდეორგოლით გაახალისა. მისი მთავარი გმირები არიან რბილი დათუნიები, რომლებიც სამოგზაუროდ წასვლას გადაწყვეტენ. მოხუც წყვილს სურს, რომ შობას შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად შეხვდეს. დათუნიები აღელვებულები არიან, რადგან ფრენის ძალიან ეშინიათ, ამიტომ მათ დასახმარებლად აეროპორტის კეთილი თანამშრომლები ზრუნავენ. საბოლოოდ, ყველაფერი ბედნიერად სრულდება და მოხუცები ოჯახს უბრუნდებიან. საახალწლო ვიდეო უკვე ჰიტად იქცა და ის ათასობით ადამიანმა ნახა. https://www.youtube.com/watch?v=oq1r_M5a6uI

დათუნიები სახლში ბრუნდებიან – ლონდონის ჰითროუს აეროპორტის საახალწლო ვიდეო