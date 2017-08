ა შენ ჩვენი ბურთი: წყალბურთელები ზაზა ფაჩულიას შეხვდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => wyalburti [3] => zuka-rurua ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152857 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => wyalburti [3] => zuka-rurua ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152857 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => wyalburti [3] => zuka-rurua ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => wyalburti [3] => zuka-rurua ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152857) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,156,1618,18059) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152785 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-10 13:09:37 [post_date_gmt] => 2017-08-10 09:09:37 [post_content] => არასოდეს არ დამთავრდება ბჭობა იმაზე თუ რომელი ეპოქის ფეხბურთი და ფეხბურთელები ჯობდნენ და ალბათ შეთანხმებაც ვერასდროს მოხდება. მესი და რონალდო უკეთესები არიან თუ პუშკაში და დი სტეფანო? მიდი და გაიგე! ვნახოთ თავად დიდი ფეხბურთელები რას ამბობენ, როგორები იქნებოდნენ ახლა რომ უწევდეთ ფეხბურთის თამაში. პელე, რივალდო და სხვები იმაზე ყვებიან, თუ როგორ გადაუვლიდნენ ყველას. პელე ახლა რომ ვთამაშობდე, ფიზიკურად უნდა შევესაბამებოდე თანამედროვე მოთხოვნებს, მაგრამ მაინც საუკეთესო ვიქნებოდი. საქმე ისაა, რომ ღმერთმა ნიჭით დამაჯილდოვა. ეს იგივეა, რომ ბეთჰოვენზე ისაუბრო და ივარაუდო სხვა ეპოქაში მუსიკას შექმნიდა თუ ვერა. ნეიმარი დამრჩდილავს თუ არა? არა მგონია. გახდე ახალი მეფე, ახალი პელე შეუძლებელია. დედაჩემი და მამაჩემი ხომ ბავშვებს აღარ აჩენენ. რივალდო ახლა რომ გამოვდიოდე, მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდებოდი. ესპანეთში 50 გოლზე ნაკლებს არ გავიტანდი. თანამედროვე ფეხბურთი არ გავს იმას, რაც ადრე იყო. ოლეგ ბლოხინი რონალდო ყველაზე მეტად მგავს სისწრაფითა და ძალით. შევძლებდი კი ჩვენს დროში მის დონეზე თამაშს? მჯერა, რომ კი. ალან შირერი მე რომ დღევანდელი მცველების წინააღმდეგ ვთამაშობდე, ისინი ვერ შემაშინებდნენ. ფილიპო ინძაგი იგუანის ტრანსფერი იუვენტუსში? თუ პიპიტოში 90 მილიონი გადაიხადეს, რამდენი ვეღირებოდით მე და ბობო ვიერი? ფაბრიციო რავანელი ადრე გატანა ჭირდა, ახლა იოლია. დიდი მცველების დრო დასრულდა. არ არიან ნესტა, მალდინი, სტამი. თავდამსხმელს ყველა მატჩში 5-6 მომენტი აქვს, ადრე 1-2 შანსი თუ ქონდა. 1995/96 წლებში „იუვენტუსში“ 34 გოლი გავიტანე და შემდეგ 31 გოლი „მიდლსბროში“. ახლა 60 გოლს გავიტანდი სეზონში და ალბათ 80 მილიონი ფუნტი ვეღირებოდი. გაბრიელ ბატისტუტა არ ვიცი როგორ ვითამაშებდი ერთ გუნდში მესისთან ერთად. უეჭველი ერთ დონეზე: უბრალოდ უფრო ნაკლებს გავიტანდი და პოლოს სათამაშოდაც უფრო ადრე მომიწევდა წასვლა. [post_title] => ახლა 60 გოლსაც გავიტანდი: ძველი ვარსკვლავები ბაქი-ბუქობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhla-60-golsac-gavitandi-dzveli-varskvlavebi-baqi-buqoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 13:10:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 09:10:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152785 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152706 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-10 11:18:09 [post_date_gmt] => 2017-08-10 07:18:09 [post_content] => ვაკო ყაზაიშვილის "სან ხოსე" ამერიკის თასის ნახევარფინალში "სპორტინგს" დაუპირისპირდა. მატჩი დაძაბული გამოდგა, გამარჯვებულის ვინაობა კი პენალტების სერიაში გადაწყდა. ქართველმა შემტევმა შეხვედრა ძირითადი შემადგენლობიდან დაიწყო და შეუცვლელად ითამაშა. მეოთხე წუთზე კი მისი გადაცემით ჰუსენმა ანგარიში გახსნა. პენალტების სერიაში კი ყაზაიშვილის გუნდმა 4:5 დათმო და ამერიკის თასს ნახევარფინალიდან გამოეთიშა. ვაკო ბურთთან მეოთხე მივიდა და ძლიერი დარტყმით პენალტების სერიაში ანგარიში 3:3 გახადა. რუსეთის პრემიერლიგის მე-5 ტურში მოსკოვის "ლოკომოტივი" ყაზანის "რუბინს" ესტუმრა. შეხვედრა ფრედ, 1:1 დასრულდა, მატჩის საბოლოო ანგარიში კი საბა კვერკველიამ დააფიქსირა, რომელმაც მსაჯის მიერ კომპენსირებულ წუთებზე ყოფილ გუნდს გაუტანა და "ლოკომოტივი" მარცხისგან იხსნა. ქართველმა მცველმა შეხვედრა სასტარტო შემადგენლობაში დაიწყო და შეუცვლელად ითამაშა. 5 შეხვედრაში მოპოვებული 13 ქულით "ლოკომოტივი" პირველობას "ზენიტთან" იყოფს. https://www.youtube.com/watch?v=M6KOiAOt5Zs სლოვაკეთის თასის 1/64 ფინალში, ვახტანგ ჭანტურიშვილის "სპარტაკ ტრნავა" "იაცოვიეცსს" დაუპირისპირდა. ჭანტურიშვილმა მე-8 წუთზე შეძლო ტრნავას დაწინაურება. მეკარის მიერ მოგერიებული ბურთზე "ტრნავას" ფეხბურთელმა იბრძოლა, რომელმაც უკან ჭანტურიშვილს დაუგორა, ქართველმა ფეხბურთელმა მეტოქის კარის აღება შეძლო და ანგარიში გახსნა. საბოლოო ჯამში ქართველი ლეგიონერის გუნდმა გამანადგურებელი ანგარიშით 10:0 იმარჯვა და სლოვაკეთის თასის მომდევნო ეტაპზე გავიდა. https://www.youtube.com/watch?v=5RkRqUCKQ8Q როგორც იქნა მოედანზე ვიხილეთ ჯანო ანანიძე – პირველ ოთხ ტურში სათადარიგო სკამზე ყოფნის შემდეგ საქართველოს ნაკრების შემტევი ტულის “არსენალთან” მოგებულ (2:0) მატჩში ძირითადში გამოჩნდა. მასიმო კარერამ საბოლოოდ ჯანოს 65 წუთი დაუთმო. ანანიძე საკმაოდ აქტიური იყო. მან მაღალი შეფასებაც მიიღო – 7.5 ქულა.“სპარტაკს” ხუთი ტურის მერე 8 ქულა აქვს და მხოლოდ მეშვიდე ადგილზეა. რუსეთის ჩემპიონატის რანგით მეორე ლიგის მე-7 ტურში თემურ ქეცბაიას "ორენბურგმა" "როტორი" მიიღო. ქართველი მწვრთნელის გუნდი პირველი ტაიმის შემდეგ 2:0-ს იგებდა, თუმცა უპირატესობა ვერ შეინარჩუნა. "ორენბურგმა" გოლები 70-ე და 90-ე წუთებზე გაუშვა და ზედიზედ ორი გამარჯვების შემდეგ საშინაო შეხვედრაში მხოლოდ ქულა მოიპოვა. "შევქმენით საგოლე მომენტები, თუმცა მეტოქეს ორი გოლი ვაჩუქეთ, რაც ძალიან საწყენია. ასე არ შეიძლება. 70 წუთის განმავლობაში გუნდი კარგად თამაშობდა, მაგრამ ტაბლოზე საბოლოო შედეგი იწერება და არა კარგი თამაში. ხანგრძლივი მგზავრობის შემდეგ ვითამაშეთ, რამაც გუნდზე გავლენა მოახდინა. თამაშის ხარისხით კმაყოფილი ვარ, თუმცა შედეგით არა. დასკვნით 20 წუთში მოედანზე არ იყო ლიდერი, რომელიც თამაშს საკუთარ თავზე აიღებდა. დავკარგეთ უპირატესობა მოედნის ცენტრში და მეტოქის შტურმს ვერ გავუძელით", - აღნიშნა მატჩის შემდეგ ქართველმა სპეციალისტმა. 7 ტურში მოპოვებული 10 ქულით "ორენბურგი" მე-11 პოზიციაზეა და მომდევნო ტურში კრასნოდარის "ყუბანს" ესტუმრება. [post_title] => კვირკველიას შურისძიება და სხვა ქართველების ამბები (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirkvelias-shurisdzieba-da-skhva-qartvelebis-ambebi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 11:22:05 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 07:22:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152706 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152698 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-10 11:04:13 [post_date_gmt] => 2017-08-10 07:04:13 [post_content] => ჭაბუკ ხელბურთელთა მსოფლიო ჩემპიონატის მეორე ტურში საქართველოს ნაკრები იაპონიასთან 22:30 დამარცხდა. შეცდომები დაცვაში და გაუმართლებელი გადაწყვეტილებები თავდასხმაში - წაგება ამით უნდა აიხსნას. იაპონიამ, თავის მხრივ, არანაკლებ ბევრი შეცდომა დაუშვა, განსაკუთრებით პირველ ტაიმში და მეორე ნახევრის დასაწყისში, თუმცა ორჯერ მაინც მოახერხა რამდენიმე ბურთით „გაქცევა". საქართველოს ნაკრების საუკეთესო მოთამაშედ ლუკა ბულბულაშვილი დასახელდა. მან, ირაკლი კბილაშვილის დარად, ხუთი ბურთი შეაგდო, თუმცა ყველაზე ეფექტური ბოლო, მე-20 წუთზე გატანილი გამოდგა - თავის ნახევრიდან ბურთი თავზე გადაუგდო იაპონელთა მეკარეს. „მეტოქესთან შედარებით გამოუცდელები ვართ და ვთვლი, რომ სწორედ ესაა წაგების მთავარი მიზეზი. არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ ბევრი ტექნიკური წუნი გვქონდა, ამას დაემატა ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერის ერეკლე არსენაშვილის გაძევებაც. ერეკლე ძლიერია თავდასხმასა და დაცვაში, მისი არყოფნა კი განსაკუთრებით დაცვას დაეტყო... საერთო ჯამში ამ მატჩისთვის მეტოქე აღმოჩნდა უკეთ მომზადებული", - განაცხადა საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ბექა ორჯონიკიძემ. საქართველოს ნაკრები მესამე ტურის შეხვედრას პარასკევს, 11 აგვისტოს გამართავს. საქართველო კი 18 საათზე საწყისი ორი თამაშის მომგებ ისლანდიას დაუპირისპირდება. ჩვენი ჯგუფის სხვა შეხვედრებში გერმანიამ 37:19 სძლია ალჟირს, ისლანდიამ კი 27:22 დაამარცხა ჩილე. [post_title] => იაპონიასთან გამოუცდელობით წავაგეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iaponiastan-gamoucdelobit-wavaget [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 11:04:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 07:04:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152698 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152785 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-10 13:09:37 [post_date_gmt] => 2017-08-10 09:09:37 [post_content] => არასოდეს არ დამთავრდება ბჭობა იმაზე თუ რომელი ეპოქის ფეხბურთი და ფეხბურთელები ჯობდნენ და ალბათ შეთანხმებაც ვერასდროს მოხდება. მესი და რონალდო უკეთესები არიან თუ პუშკაში და დი სტეფანო? მიდი და გაიგე! ვნახოთ თავად დიდი ფეხბურთელები რას ამბობენ, როგორები იქნებოდნენ ახლა რომ უწევდეთ ფეხბურთის თამაში. პელე, რივალდო და სხვები იმაზე ყვებიან, თუ როგორ გადაუვლიდნენ ყველას. პელე ახლა რომ ვთამაშობდე, ფიზიკურად უნდა შევესაბამებოდე თანამედროვე მოთხოვნებს, მაგრამ მაინც საუკეთესო ვიქნებოდი. საქმე ისაა, რომ ღმერთმა ნიჭით დამაჯილდოვა. ეს იგივეა, რომ ბეთჰოვენზე ისაუბრო და ივარაუდო სხვა ეპოქაში მუსიკას შექმნიდა თუ ვერა. ნეიმარი დამრჩდილავს თუ არა? არა მგონია. გახდე ახალი მეფე, ახალი პელე შეუძლებელია. დედაჩემი და მამაჩემი ხომ ბავშვებს აღარ აჩენენ. რივალდო ახლა რომ გამოვდიოდე, მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდებოდი. ესპანეთში 50 გოლზე ნაკლებს არ გავიტანდი. თანამედროვე ფეხბურთი არ გავს იმას, რაც ადრე იყო. ოლეგ ბლოხინი რონალდო ყველაზე მეტად მგავს სისწრაფითა და ძალით. შევძლებდი კი ჩვენს დროში მის დონეზე თამაშს? მჯერა, რომ კი. ალან შირერი მე რომ დღევანდელი მცველების წინააღმდეგ ვთამაშობდე, ისინი ვერ შემაშინებდნენ. ფილიპო ინძაგი იგუანის ტრანსფერი იუვენტუსში? თუ პიპიტოში 90 მილიონი გადაიხადეს, რამდენი ვეღირებოდით მე და ბობო ვიერი? ფაბრიციო რავანელი ადრე გატანა ჭირდა, ახლა იოლია. დიდი მცველების დრო დასრულდა. არ არიან ნესტა, მალდინი, სტამი. თავდამსხმელს ყველა მატჩში 5-6 მომენტი აქვს, ადრე 1-2 შანსი თუ ქონდა. 1995/96 წლებში „იუვენტუსში“ 34 გოლი გავიტანე და შემდეგ 31 გოლი „მიდლსბროში“. ახლა 60 გოლს გავიტანდი სეზონში და ალბათ 80 მილიონი ფუნტი ვეღირებოდი. გაბრიელ ბატისტუტა არ ვიცი როგორ ვითამაშებდი ერთ გუნდში მესისთან ერთად. უეჭველი ერთ დონეზე: უბრალოდ უფრო ნაკლებს გავიტანდი და პოლოს სათამაშოდაც უფრო ადრე მომიწევდა წასვლა. [post_title] => ახლა 60 გოლსაც გავიტანდი: ძველი ვარსკვლავები ბაქი-ბუქობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhla-60-golsac-gavitandi-dzveli-varskvlavebi-baqi-buqoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 13:10:24 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 09:10:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152785 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 832 [max_num_pages] => 278 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f843337ca5832026d001d016e6052217 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )