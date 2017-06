აჭარაში მაღალმთიანი სტატუსის მქონე დასახლებებს 9 სოფელი შეემატება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghalmtiani-achara [1] => soflebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139782 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maghalmtiani-achara [1] => soflebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139782 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11914 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maghalmtiani-achara [1] => soflebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maghalmtiani-achara [1] => soflebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139782) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11914,14527) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131047 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-16 11:00:31 [post_date_gmt] => 2017-05-16 07:00:31 [post_content] => იმის მიუხედავად, რომ ბათუმი სწრაფად ვითარდება, აჭარის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (400 000 ადამიანი) – მთიან სოფლებში ცხოვრობს. ერთი ხელით ისინი ძროხებს უვლიან, მეორე ხელით კი სმარტფონები უჭირავთ და თავის სახლებს booking.com–ზე ანთავსებენ. ისინი სოფლის ტურიზმის განვითარებას უწყობენ ხელს. მთავრობა მათ ამაში ეხმარება: თუ ვინმეს სურს მთაში სახლის გაქირავება – ქმნის პროექტს, იგებს გრანტს და ბიზნესის განვითარებისთვის 7000 დოლარს იღებს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131054,131055,131056"] ზებურ ბოლქვაძე ერთ–ერთი ადგილობრივია, რომელმაც გრანტი მიიღო. მისი საოჯახო სასტუმრო ზღვიდან 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ასეთ სახლში ღამის გათევა 60 ლარი დაგიჯდებათ (46 რუბლი), ფასში სამჯერადი კვებაც შედის. საცხოვრებელი ოთახები სადად, ხეშია გაწყობილი, სწორედ ეს ხიბლავს ტურისტებს, რომელთა სურვილიც ცივილიზაციისგან მოშორებით ყოფნაა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131051,131050,131049,131048"] " სახლი 37 წლისაა. საბოლოოდ დავამატე მესამე და მეოთხე სართული, ორი სველი წერტილი და სამზარეულო. ვცდილობ ყოველწელს რაღაც შევმატო. პირველი 3–4 წელი მოგება საერთოდ არ იყო. 2008 წელს მუშაობა მხოლოდ 20 დღის განმავლობაში გვქონდა, შემდეგ ომი დაიწყო და ორი წლის განმავლობაში აღარავინ ჩამოდიოდა. 2010 წლიდან რამდენიმე ადამიანი გაჩერდა ჩვენთან. ყველაზე დიდი ნაკადი გასულ წელს იყო – 500–მა ადამიანმა დაისვენა ჩვენთან" სტუმრების ჩასვლა მასპინძლებისთვის აქ ორმაგად მომგებიანია. გარდა იმისა, რომ ისინი ოთახის გადასახადს იხდიან, მასპინძლებს სახლის საქმეებში ეხმარებიან. "ჩვენ მათ ჭაჭის გამოხდას ასევე, აჭარული კერძების მომზადებას ვასწავლით. ვკრეფთ ყურძენს, მარწყვს, ვაშლს და ვაგროვებთ თაფლს. შემდეგ მათ, მეზობელ სოფლებში ვყიდით. ხალხის ნაწილს ქალაქი უყვარს, ნაწილს კი სოფელში ცხოვრების სპეციფიკა მოსწონს. აჭარაში სხვა მხრივაც დიდი არჩევანია: არის ღვინის, კულტურული, აგრო ან ეკოტურიზმი. ეს ყველაფერი კარგად განავითარა ტურიზმის დეპარტამენტმა. ადრე მე ვთხოვდი ხოლმე დახმარებას, ახლა ისინი უშვებენ ჩემთან სტუმრებს", ამბობს ზებურ ბოლქვაძე. ჰაერი აქ ისეთი სუფთაა, რომ თავსაც კი აგატკივებთ. სიმშვიდეა, მხოლოდ ძროხის ზმუილი ისმის. სმარტფონი WIFI–ს უშედეგოდ ეძებს, შესაბამისად მხოლოდ ლამაზი პეიზაჟებისა და პორტრეტების გადაღების შესაძლებლობაა. "მე არ მწყინდება. არ არის მოწყენის დრო, საჭიროა ფუტკრის მოვლა, ძროხის მოწველა, ბალახს მოთიბვა უნდა, მიწას – დაბარვა, ამასთან ყურძენიც დასაკრეფია. როდესაც ტურისტული სეზონი მოდის და სტუმრები ჩამოდია, ეს ყველაფერი მეორე პლანზე ინაცვლებს და უკვე მათ მოვლაზე გადაგვაქვს ყურადღება", – განაცხადა ბელარუს ჟურნალისტებთან ზებურ ბოლქვაძემ. "აქ დავიბადე და აქ მოვკვდები, ბათუმში არ მინდა", – ამბობს მოხუცი, რომელიც სახლის სახურავიდან გადაჰყურებს მის საკუთრებას და ბედნიერი სულ მცირე დეტალებით შეუძლია იყოს. onliner.by–ს სტატია თარგმნა თამთა უთურგაშვილმა მაჭახელას მარშრუტი + მაჭახელას დაცული ტერიტორია

ქედის ღვინის მარშრუტი+ მერისის მარშრუტი

მაღალმთიანი აჭარა _ ჩირუხის მარშრუტი , სხალთა - ხიხანის მარშრუტი, ხულო

დაცული ტერიტოერიები: კინტრიში, მტირალა, ისპანი + ფრინველებზე დაკვირვება ( სახალვაშო- შუამთა )

სივრცითი მოწყობის გეგმამ უნდა განსაზღვროს სივრცით-ტერიტორიული სტრუქტურა, მათ შორის: სივრცის კატეგორიები: ურბანიზებული ტერიტორია, სასოფლო ტერიტორია, ბუნებრივ-ლანდშაფტური ტერიტორია, სპეციალური ტერიტორიები; დასახლებათა სტრუქტურა და განვითარების ცენტრების იერარქია; ძირითადი საინჟინრო და სატრანსპორტო კომუნიკაციები; ინფრასტრუქტურისა და სივრცით-ტერიტორიული განვითარების ძირითადი გეგმარებითი ღერძები; დასაქმებისა და საცხოვრებლის განვითარების ადგილები, სუსტად განვითარებული სტრუქტურის მქონე ტერიტორიები; კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების ტერიტორიები და დაცვის ზონები და სხვა...

" სახლი 37 წლისაა. საბოლოოდ დავამატე მესამე და მეოთხე სართული, ორი სველი წერტილი და სამზარეულო. ვცდილობ ყოველწელს რაღაც შევმატო. პირველი 3–4 წელი მოგება საერთოდ არ იყო. 2008 წელს მუშაობა მხოლოდ 20 დღის განმავლობაში გვქონდა, შემდეგ ომი დაიწყო და ორი წლის განმავლობაში აღარავინ ჩამოდიოდა. 2010 წლიდან რამდენიმე ადამიანი გაჩერდა ჩვენთან. ყველაზე დიდი ნაკადი გასულ წელს იყო – 500–მა ადამიანმა დაისვენა ჩვენთან"

"ჩვენ მათ ჭაჭის გამოხდას ასევე, აჭარული კერძების მომზადებას ვასწავლით. ვკრეფთ ყურძენს, მარწყვს, ვაშლს და ვაგროვებთ თაფლს. შემდეგ მათ, მეზობელ სოფლებში ვყიდით. ხალხის ნაწილს ქალაქი უყვარს, ნაწილს კი სოფელში ცხოვრების სპეციფიკა მოსწონს. აჭარაში სხვა მხრივაც დიდი არჩევანია: არის ღვინის, კულტურული, აგრო ან ეკოტურიზმი. ეს ყველაფერი კარგად განავითარა ტურიზმის დეპარტამენტმა. ადრე მე ვთხოვდი ხოლმე დახმარებას, ახლა ისინი უშვებენ ჩემთან სტუმრებს", ამბობს ზებურ ბოლქვაძე.

"მე არ მწყინდება. არ არის მოწყენის დრო, საჭიროა ფუტკრის მოვლა, ძროხის მოწველა, ბალახს მოთიბვა უნდა, მიწას – დაბარვა, ამასთან ყურძენიც დასაკრეფია. როდესაც ტურისტული სეზონი მოდის და სტუმრები ჩამოდია, ეს ყველაფერი მეორე პლანზე ინაცვლებს და უკვე მათ მოვლაზე გადაგვაქვს ყურადღება", – განაცხადა ბელარუს ჟურნალისტებთან ზებურ ბოლქვაძემ.

"აქ დავიბადე და აქ მოვკვდები, ბათუმში არ მინდა", – ამბობს მოხუცი, რომელიც სახლის სახურავიდან გადაჰყურებს მის საკუთრებას და ბედნიერი სულ მცირე დეტალებით შეუძლია იყოს.

გოდერძი - მწვანე ტბის მარშრუტიტრენინგების საშუალო ხანგძლივობა ორი კვირაა. ის მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ სალექციო პროგრამას, რომელიც როგორც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში ასევე, უშუალოდ ტურისტულ მარშრუტებზე ჩატარდება. ტრენინგებს პროფესიონალი ისტორიკოსები, ეთნოგრაფები და ექსკურსიათმძღოლები ჩაატარებენ.[post_title] => გიდების გადამზადების პროგრამის მონაწილეების შერჩევა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gidebis-gadamzadebis-programis-monawileebis-shercheva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 16:22:06 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 12:22:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125919 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 120531 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-06 13:03:29 [post_date_gmt] => 2017-04-06 09:03:29 [post_content] => რაჭული სოფლების ტურისტულ-სარეკრეაციო მოწყობის გეგმის შემუშავებაზე კონკურსი ცხადდება. უფრო კონკრეტულად კი, ონის მუნიციპალიტეტისა და სოფლების, - უწერის, მრავალძარისა და კურორტ შოვის სივრცით ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების შესყიდვა კონკურსის საშუალებით მოხდება. აღნიშნული ადგილების სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2017-2018 წლებში ჯამურად 400 000 ლარი დაიხარჯება. ანალოგიური სიტუაციაა ამბროლაურის რაიონის შემთხვევაშიც: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტისა და სოფლების - ნიკორწმინდა, ჭრებალოს, წესისა და შაორის ტურისტულ-სარეკრეაციო კომლექსის სივრცით- ტერიტორიული დაგეგმვის დოკუმენტაციის შემუშავების საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2017-2018 წლებში ჯამურად ასევე 400 000 ლარი დაიხარჯება.საკონკურსო პირობების მიხედვით, პრიორიტეტული სექტორები, რამაც შეიძლება უზრუნელყოს რაჭის მუნიციპალიტეტების განვითარება და შემოსავლის ზრდა არის: სოფლის მეურნეობა, ტურიზმის განვითარება, ბარიტისა და ოქროს საბადოების ათვისება. ასევე სატყეო სექტორის საფუძველზე შესაძლებელია ხის დამუშავებისა და ავეჯის საწარმოების განვითარება. [post_title] => პრიორიტეტული სექტორები, რომლებიც რაჭის შემოსავალს გაზრდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prioritetuli-seqtorebi-romlebic-rachis-shemosavals-gazrdis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 14:57:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 10:57:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120531 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131047 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-16 11:00:31 [post_date_gmt] => 2017-05-16 07:00:31 [post_content] => იმის მიუხედავად, რომ ბათუმი სწრაფად ვითარდება, აჭარის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი (400 000 ადამიანი) – მთიან სოფლებში ცხოვრობს.მთავრობა მათ ამაში ეხმარება: თუ ვინმეს სურს მთაში სახლის გაქირავება – ქმნის პროექტს, იგებს გრანტს და ბიზნესის განვითარებისთვის 7000 დოლარს იღებს. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131054,131055,131056"]ასეთ სახლში ღამის გათევა 60 ლარი დაგიჯდებათ (46 რუბლი), ფასში სამჯერადი კვებაც შედის. საცხოვრებელი ოთახები სადად, ხეშია გაწყობილი, სწორედ ეს ხიბლავს ტურისტებს, რომელთა სურვილიც ცივილიზაციისგან მოშორებით ყოფნაა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="131051,131050,131049,131048"] ჰაერი აქ ისეთი სუფთაა, რომ თავსაც კი აგატკივებთ. სიმშვიდეა, მხოლოდ ძროხის ზმუილი ისმის. სმარტფონი WIFI–ს უშედეგოდ ეძებს, შესაბამისად მხოლოდ ლამაზი პეიზაჟებისა და პორტრეტების გადაღების შესაძლებლობაა.

onliner.by–ს სტატია

თარგმნა თამთა უთურგაშვილმა

