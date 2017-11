აფეთქების საფრთხის გამო, მოსკოვის ცენტრიდან ათასობით ადამიანია ევაკუირებული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia [2] => teroristuli-safrtkhe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184057 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia [2] => teroristuli-safrtkhe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184057 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 382 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia [2] => teroristuli-safrtkhe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moskovi [1] => evakuacia [2] => teroristuli-safrtkhe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184057) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1594,382,20976) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184007 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-05 17:08:07 [post_date_gmt] => 2017-11-05 13:08:07 [post_content] => მოსკოვის ცენტრში საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის გამო ოპოზიციონერ ვიაჩილსავ მალცევის მხარდამჭერები დააკევს. როგორც პოლიციაში აცხადებენ, სულ დაკავებულია 263 პირი. აქტივისტებს რუსეთის დედაქალაქში აქცია ჰქონდათ დაგეგმილი. დაპატიმრებულებს შორის არიან არასრუწლოვნებიც . ზოგიერთ მათგანს თავდაცვის მიზნით სხვადასხვა სახის ნივთები აღმოაჩნდა. პოლიციამ „ეხო მოსკვის“ ჟურნალისტი ანდერი ეჟოვიც დააკავა, თუმცა მოგვიანებით ის გაათავისუფლეს. [post_title] => ევაკუაცია ქუთაისის სკოლებში - ბავშვები და პედაგოგები მაშველებმა გამოიყვანეს

ქუთაისის რამდენიმე სკოლაში ევაკუაცია გამოცხადდა და სასწავლო პროცესი შეწყდა. 35-ე საჯარო სკოლაში ბავშვები და პედაგოგები მაშველების დახმარებით გამოიყვანეს. ქალაქში დილიდან გადაადგილება უჭირთ ავტომანქანებს. რთული ვითარება იყო დილიდან ბუხაიძის ქუჩაზე, დაიტბორა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია. მოვარდნილმა წყალმა საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და სავაჭრო ობიექტები დატბორა. [post_title] => ევაკუაცია ქუთაისის სკოლებში - ბავშვები და პედაგოგები მაშველებმა გამოიყვანეს [post_title] => კალიფორნიაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა

კალიფორნიის გუბერნატორმა ტყეში გავრცელებული ხანძრის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. კალიფორნიის შტატის მთავრობის ცნობით ხანძარი კალიფორნიის ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე სამ რაიონს მოედო. შედეგად 50 მდე ნაგებობა განადგურდა. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია განხორციელდა. 