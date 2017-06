ახალქალაქი-კარწახის საავტომობილო გზის 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => regionebi-2017 [2] => akhalqalaqi-karwakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139863 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => regionebi-2017 [2] => akhalqalaqi-karwakhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139863 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5879 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => regionebi-2017 [2] => akhalqalaqi-karwakhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gzebi [1] => regionebi-2017 [2] => akhalqalaqi-karwakhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139863) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16637,5879,12967) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138748 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-14 21:45:22 [post_date_gmt] => 2017-06-14 17:45:22 [post_content] => საავტომობილი გზებზე შეზღუდვებია. უშგული–ლასდილის და ცანა–ლასდილის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტისთვის არის დაშვებული. ზუგდიდი–ჯვარი–მესტია–ლასდილის საავტომობილო გზის კმ188–კმ198 (უშგული–ლასდილი) და ქუთაისი–წყალტუბო–ცაგერი–ლენტეხი–ლასდილის საავტომობილო გზის კმ135–კმ157 (ცანა–ლასდილი) მონაკვეთებზე მოძრაობა დასაშვებია მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტისთვის, დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილი გზებზე შეზღუდვებია ხობის მუნიციპალიტეტში გზების რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი დაიწყო: ძველი ხიბულის ადმინისტრაციული ერთეულის საჯაკონიოს უბანში გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობის ცნობით, დაიგება ცემენტ-ბეტონის საფარი; ასევე, მოეწყობა ლითონის ცხაურები და მილხიდები. პროექტის ღირებულება - 88500 ლარია; სამუშაოს ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია შპს „შარა-გზამშენი პირველი" ახორციელებს. უახლოეს დღეებში პირველი მაისის და პატარა ფოთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გზების კეთილმოწყობა დაიწყება: პატარა ფოთში: 3920 მეტრ მანძილზე დაიგება ცემენტ-ბეტონის საფარი; მოეწყობა ეზოებში შესასვლელები. ამ პროექტის ღირებულება 1 მილიონ 118 ათასი ლარია; სამუშაოებს კი შპს „პრაიმ ბეტონი" განახორციელებს. პირველ მაისში: 2000 მეტრ მანძილზე დაიგება ცემენტ-ბეტონის საფარი; მოეწყობა შესასვლელები და მილ-ხიდები; სამუშაოს შპს „შარა-გზამშენი პირველი" განახორციელებს. მისი ღირებულება კი 560 ათასი ლარია.

ხობში გზების რეაბილიტაციის ახალი ეტაპი დაიწყო "ახალი გზა განტვირთავს ქალაქს სატრანზიტო მოძრაობისაგან და მნიშვნელოვანია, როგორც სატრანზიტო გადამზიდავებისთვის, ასევე ქალაქ თბილისის მოქალაქეებისათვის", – აცხადებენ დეპარტამენტში. აღნიშნული გზები, 4 პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მიმართულების - ქვეყნის სივრცითი განვითარების ნაწილია. [post_title] => როდის აშენდება თბილისის შემოვლითი გზა? საავტომობილი გზებზე შეზღუდვებია. უშგული–ლასდილის და ცანა–ლასდილის საავტომობილო გზაზე მოძრაობა მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტისთვის არის დაშვებული. ზუგდიდი–ჯვარი–მესტია–ლასდილის საავტომობილო გზის კმ188–კმ198 (უშგული–ლასდილი) და ქუთაისი–წყალტუბო–ცაგერი–ლენტეხი–ლასდილის საავტომობილო გზის კმ135–კმ157 (ცანა–ლასდილი) მონაკვეთებზე მოძრაობა დასაშვებია მხოლოდ მაღალი გამავლობის ავტოტრანსპორტისთვის, დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია. საავტომობილი გზებზე შეზღუდვებია