“ამ ეზოდან ამ ხეს ვერავინ გაიტანს, ან მე შევაკვდები ან მოვკლავ ვინმეს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => abastumani [1] => magnolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183876 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => abastumani [1] => magnolia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183876 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => abastumani [1] => magnolia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => abastumani [1] => magnolia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183876) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3156,20955) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176338 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:33:18 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:33:18 [post_content] => უამინდობით გამოწვეული პრობლემის გამო, აბასთუმანში გერმანელი ტურისტია ჩარჩენილი. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, ტურისტის გამოსაყვანად მათი სამსახურის წარმომადგენლები დილიდან გავიდნენ, თუმცა, ამ ეტაპზე მასთან სატელეფონო კავშირის დამყარება ვერ ხერხდება. არსებული ინფორმაციით, აბასთუმანში უცხოელი ტურისტი ქართველ ტურისტთან ერთად იმყოფებოდა, თუმცა, გზად შეუძლოდ გახდა და ქართველი ტურისტი შესაბამის უწყებასთან დახმარებისთვის დასაკავშირებლად უკან დაბრუნდა. [post_title] => აბასთუმანში ჩარჩენილ გერმანელ ტურისტთან სატელეფონო კავშირის დამყარება არ ხერხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abastumanshi-charchenil-germanel-turisttan-satelefono-kavshiris-damyareba-ar-kherkhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 14:33:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 10:33:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176338 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 158589 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-31 12:46:47 [post_date_gmt] => 2017-08-31 08:46:47 [post_content] => სტიქიასთან საბრძოლველად და რესურსების მზადყოფნაში მოყვანის მიზნით, ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება აღჭურვილობისა და ტექნიკის განახლებისთვის რესურსის გამოყოფა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. „დღევანდელ დღეს გლობალური დათბობის პირობებში, ხედავთ რა სიტუაციაც არის არა მარტო ევროპის, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით, ამიტომ ნებისმიერი ქვეყანა მზად უნდა იყოს ასეთი გამოწვევებისთვის. ვფიქრობ, რომ როგორც შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, ანუ აღჭურვილობის, მანქანების განახლება, ასევე კრიზისების საბჭოს სტრუქტურის შესაბამისობაში ყოფნა, ასეთი ტიპის გამოწვევებთან არის აუცილებელი. ამიტომ პირველივე დღიდან, როდესაც აბასთუმნის ცეცხლი ჩაქრება, ჩვენ ამ საკითხებზე მუშაობა მოგვიწევს. წელს რაც შესაძლებელი იქნება და ალბათ, უფრო მომავალი წლის ბიუჯეტში, საჭირო იქნება ამ რესურსის გამოყოფა და ამავე დროს, გასატარებელი იქნება ის სისტემური ცვლილებები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას მოიყვანს გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხის მზადყოფნაში ასეთი ტიპის გამოწვევებთან. ეს არის აუცილებელი. ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ამის ძალა შეგვწევს და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ“ - აღნიშნა გიორგი კვირიკაშვილი [post_title] => სტიქიასთან საბრძოლველად აღჭურვილობა განახლდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stiqiastan-sabrdzolvelad-aghchurviloba-ganakhldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 12:50:29 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 08:50:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158589 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157993 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-08-29 20:16:36 [post_date_gmt] => 2017-08-29 16:16:36 [post_content] => აბასთუმნის თავზე ცეცხლის ახალი კერაა, რომელიც დასახლებული პუნქტიდან საკმაოდ შორს არის, - ამის შესახებ შს მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, მიუვალი ტყეა და გზები პრაქტიკულად იქ არ არის. მისი თქმით უკვე გამოიძახეს მძიმე ტექნიკა, რომელიც უახლოეს საათებში ადგილზე იქნება და გზების გაჭრას დაიწყებს, რათა სახანძრო მანქანები ცეცხლის კერამდე მივიდეს. „შემოგვიერთდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირადი შემადგენლობა, რომელმაც ბორჯომშიც და ახალციხეშიც მოახდინა ხანძრის კერების ლიკვიდაცია. ეს ადამიანები გადმოვისროლეთ ამ ცხელ წერტილში. მობილიზებულები ვართ, ავიაცია ჯერ კიდევ მუშაობს. ჩვენ დავიტანეთ რუკაზე კოორდინატები და ამ რუკის მიხედვით ვკარნახობთ ვერტმფრენს, თუ სად უნდა დაასხას წყალი, სად არის დაკვამლიანება და ღია კერები“, - განაცხადა მღებრიშვილმა. გიორგი მღებრიშვილის თქმით დიდი დაკვამლიანობის გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, თუ რა ფართობზეა მოდებული ღია ცეცხლი. „თუ საჭირო გახდა, მეგობარი ქვეყნების ჩართულობა ხანძრის ლიკვიდაციაში, ჩვენ აუცილებლად მივმართავთ“ - განაცხადა შს მინისტრმა. [post_title] => შს მინისტრი - აბასთუმნის თავზე ცეცხლის ახალი კერაა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shs-ministri-abastumnis-tavze-ceckhlis-akhali-keraa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 20:29:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 16:29:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176338 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:33:18 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:33:18 [post_content] => უამინდობით გამოწვეული პრობლემის გამო, აბასთუმანში გერმანელი ტურისტია ჩარჩენილი. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, ტურისტის გამოსაყვანად მათი სამსახურის წარმომადგენლები დილიდან გავიდნენ, თუმცა, ამ ეტაპზე მასთან სატელეფონო კავშირის დამყარება ვერ ხერხდება. არსებული ინფორმაციით, აბასთუმანში უცხოელი ტურისტი ქართველ ტურისტთან ერთად იმყოფებოდა, თუმცა, გზად შეუძლოდ გახდა და ქართველი ტურისტი შესაბამის უწყებასთან დახმარებისთვის დასაკავშირებლად უკან დაბრუნდა. [post_title] => აბასთუმანში ჩარჩენილ გერმანელ ტურისტთან სატელეფონო კავშირის დამყარება არ ხერხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => abastumanshi-charchenil-germanel-turisttan-satelefono-kavshiris-damyareba-ar-kherkhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 14:33:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 10:33:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176338 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 9 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 756968687c9da3330e158e36f4547a37 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )