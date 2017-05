ანა მარგველაშვილის უსაყვარლესი გოგონა – „ვაფრენ, გული მიჩქარდება…“ (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ana-margvelashvili [1] => gigi-chichua ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135507 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ana-margvelashvili [1] => gigi-chichua ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135507 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1433 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ana-margvelashvili [1] => gigi-chichua ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ana-margvelashvili [1] => gigi-chichua ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135507) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1433,10481) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134311 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 11:12:02 [post_date_gmt] => 2017-05-26 07:12:02 [post_content] => საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებები თბილისში უკვე იწყება, დღეს 300-მდე წვევამდელი ფიცს დადებს. თავისუფლების მოედანზე მივლენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი, მთავრობის წევრები. რუსთაველის გამზირზე 11 საათიდან 21 საათამდე ტექნოპარკის სივრცეში წარმოდგენილები იქნებიან სტარტაპერები, რომლებიც თავიანთ ნამუშევრებს შეასრულებენ თემატურად „ვეფხისტყაოსნის“ მიხედვით, გაიმართება გამოფენა/გაყიდვა. რუსთაველზე დღეს ღონისძიებები გაიმართება ბავშვებისთვისაც, მათ შორის - საბავშვო არქეოლოგიური გათხრები, ქვიშაზე ხატვა - ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებისა და სცენების ილუსტრირება, დამთვალიერებლები შეძლებენ, ითამაშონ დიდი ზომის სამეფო ჭადრაკით, ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟების ვიზუალით. ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილია სასოფლო-სამეურეო პროდუქციის გამოფენა/გაყიდვა, “აწარმოე საქართველოს“ ფარგლებში 80-მდე მეწარმის, ასევე კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. რუსთაველის გამზირზე ხალხი უკვე იკრიბება, ღონისძიებაზე მივიდა პრეზიდენტის ქალიშვილი, ანა მარგველაშვილიც, რომელიც ხილ-ბოსტნეულისგან შექმნილ რუკასთან პოზირებს. პრეზიდენტის შვილი ბოსტნეულით შექმნილ რუკასთან - ღონისძიებები იწყება

თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს პრეზიდენტის სიძის მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის პროცესი მიმდინარეობს. პრეზიდენტის შვილის ანა მარგველაშვილის განცხადებით, დაცვის მხარეს თათარაშვილის დასაცავად ყველა მტკიცებულებები გააჩნია. „ბრალდების მხარეს არანაირი მტკიცებულება არ აქვს ბრალდებულის წინააღმდეგ, მოსამართლის კეთილსინდისიერების იმედი გვაქვს", - განაცხადა საქალაქო სასამართლოში ანა მარგველაშვილმა. პრეზიდენტის სიძის მინდია გოგოჭურის მეგობარი მიხეილ თათარიშვილი ნარკოდანაშაულის ბრალდებით, 15 მარტს დააკავეს. პრეზიდენტის შვილი სასამართლოს კეთილსინდისიერების იმედზეა

პრეზიდენტის ქალიშვილი, ანა მარგველაშვილი და მსახიობი მარიშკა ჯავახაძე მშვენივრად გამოიყურებიან საქორწინო კაბებში, რომელბიც მათ სპეციალური გადაღებისთვის მოირგეს, ერთ-ერთი კომპანიის რეკლამის ფარგლებში. მარიშკას მიერ გამოქვეყნებულმა ფოტომ გააჩინა კითხვა, ხომ არ აპირებს მსახიობი გათხოვებას, თუმცა ცნობილია, რომ ეს მხოლოდ რეკლამისთვის გადაღებული ფოტოა. ანა მარგველაშვილი კი, როგორც იცით, გათხოვილია. მისი მეუღლე დიჯეი გიგი ჩიჩუაა, მათ ჰყავთ საყვარელი გოგონა, ანასტასია. ანა მარგველაშვილმა და მარიშკა ჯავახაძემ საქორწინო კაბები მოირგეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ღონისძიებები თბილისში უკვე იწყება, დღეს 300-მდე წვევამდელი ფიცს დადებს. თავისუფლების მოედანზე მივლენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერი, მთავრობის წევრები. რუსთაველის გამზირზე 11 საათიდან 21 საათამდე ტექნოპარკის სივრცეში წარმოდგენილები იქნებიან სტარტაპერები, რომლებიც თავიანთ ნამუშევრებს შეასრულებენ თემატურად „ვეფხისტყაოსნის" მიხედვით, გაიმართება გამოფენა/გაყიდვა. რუსთაველზე დღეს ღონისძიებები გაიმართება ბავშვებისთვისაც, მათ შორის - საბავშვო არქეოლოგიური გათხრები, ქვიშაზე ხატვა - ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟებისა და სცენების ილუსტრირება, დამთვალიერებლები შეძლებენ, ითამაშონ დიდი ზომის სამეფო ჭადრაკით, ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟების ვიზუალით. ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილია სასოფლო-სამეურეო პროდუქციის გამოფენა/გაყიდვა, "აწარმოე საქართველოს" ფარგლებში 80-მდე მეწარმის, ასევე კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. რუსთაველის გამზირზე ხალხი უკვე იკრიბება, ღონისძიებაზე მივიდა პრეზიდენტის ქალიშვილი, ანა მარგველაშვილიც, რომელიც ხილ-ბოსტნეულისგან შექმნილ რუკასთან პოზირებს.

პრეზიდენტის შვილი ბოსტნეულით შექმნილ რუკასთან - ღონისძიებები იწყება