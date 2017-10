არ გამოცხადდეთ უბანზე პოლიტიკური სუბიექტების სარეკლამო ატრიბუტიკით – თამარ ჟვანია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => tamar-djvania [2] => agitacia [3] => saarchevno-ubani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177962 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => tamar-djvania [2] => agitacia [3] => saarchevno-ubani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177962 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1297 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => tamar-djvania [2] => agitacia [3] => saarchevno-ubani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reklama [1] => tamar-djvania [2] => agitacia [3] => saarchevno-ubani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177962) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6353,1297,10130,5734) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177881 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 13:47:50 [post_date_gmt] => 2017-10-20 09:47:50 [post_content] => 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 10 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, ხოლო იმ პენიტენციურ დაწესებულებებში, სადაც საარჩევნო უბანი არ იხსნება, ცესკო გადასატან ყუთს მიიტანს, - ამის შესახებ ინფორმაციას სასჯელაღსრულების სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს კანონმდე ბლობის თანახმად, არჩევნებში ხმის მიცემა შეუძლიათ ბრალდებულებსა და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ პირებს. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ბრალდებულები და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები ხმას მისცემენ როგორც პროპორციულ, ისე, მაჟორიტარულ და მერის არჩევნებში. მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ ის პირები, რომელთა ადგილსამყოფელი და რეგისტრაციის ადგილი ერთი და იგივე ოლქის ტერიტორიაზე მდებარეობს. საარჩევნო პროცესს პენიტენციურ დაწესებულებებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია წარმართავს. ხმის მიცემის პროცესს დააკვირდებიან როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დამკვირვებლები. [post_title] => პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 საარჩევნო უბანი გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => penitenciur-dawesebulebebshi-10-saarchevno-ubani-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 13:47:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 09:47:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177881 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176889 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 16:28:16 [post_date_gmt] => 2017-10-18 12:28:16 [post_content] => 21 ოქტომბერს ამომრჩეველი საარჩევნო უბანზე 3 ბიულეტენს მიიღებს. "ღია ცისფერი ბიულეტენი განკუთვნილია პროპორციული არჩენებისთვის და ამომრჩეველი მისი საშუალებით საარჩევნო პარტიას ან საარჩევნო ბლოკს აირჩევს. ვარდისფერი ბიულეტენი განკუთვნილია საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატის ასარჩევად, ხოლო მესამე, რომელიც ღია მწვანე ფერისაა, განკუთვნილია თვითმმართველი ქალაქის მერის, ან თვითმმართველი თემის მერის ასარჩევად. "საარჩევნო ადმინისტრაცია ემზადება იმისთვის, რომ არჩევნები იყოს პროფესიულად და ყველასთვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩატარებული. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბიულეტენების ბეჭვდის პროცესი," - განაცხადა ცესკოს სპიკერმა, ანა მიქელაძემ. [post_title] => ვარდისფერი, ცისფერი და მწვანე - საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველი 3 ბიულეტენს მიიღებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vardisferi-cisferi-da-mwvane-saarchevno-ubanze-amomrcheveli-3-biuletens-miighebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 16:28:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 12:28:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176889 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176759 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 13:05:25 [post_date_gmt] => 2017-10-18 09:05:25 [post_content] => ცესკოს თავმჯდომარის, თამარ ჟვანიას, განცხადებით, დაფინანსებასთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიების წერილი გუშინ განიხილეს. "მათ მოთხოვნას აქვს გარკვეული საფუძვლები, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდეთ უფრო მეტი დაფინანსების შესაძლებლობა. თუმცა, მეორე მრივ, არის საკანონმდებლო რეგულაციები. ჩვენ დღესაც ვიხილავთ ამ შესაძლებლობას და, თუ მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, ამას აუცილებლად გავაკეთებთ არჩევნების დღემდე. თუმცა, ამ წუთში არ შემიძლია, ვთქვა, როგორი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული," - განაცხადა ჟვანიამ. [post_title] => ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნაზე გადაწყვეტილებას არჩევნების დღემდე მივიღებთ - თამარ ჟვანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => opoziciuri-partiebis-motkhovnaze-gadawyvetilebas-archevnebis-dghemde-mivighebt-tamar-djvania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 13:05:25 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 09:05:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176759 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177881 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-20 13:47:50 [post_date_gmt] => 2017-10-20 09:47:50 [post_content] => 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პენიტენციურ დაწესებულებებში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი 10 საარჩევნო უბანი გაიხსნება, ხოლო იმ პენიტენციურ დაწესებულებებში, სადაც საარჩევნო უბანი არ იხსნება, ცესკო გადასატან ყუთს მიიტანს, - ამის შესახებ ინფორმაციას სასჯელაღსრულების სამინისტრო ავრცელებს. საქართველოს კანონმდე ბლობის თანახმად, არჩევნებში ხმის მიცემა შეუძლიათ ბრალდებულებსა და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ პირებს. 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე ბრალდებულები და ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები ხმას მისცემენ როგორც პროპორციულ, ისე, მაჟორიტარულ და მერის არჩევნებში. მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ მხოლოდ ის პირები, რომელთა ადგილსამყოფელი და რეგისტრაციის ადგილი ერთი და იგივე ოლქის ტერიტორიაზე მდებარეობს. საარჩევნო პროცესს პენიტენციურ დაწესებულებებში ცენტრალური საარჩევნო კომისია წარმართავს. ხმის მიცემის პროცესს დააკვირდებიან როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დამკვირვებლები. [post_title] => პენიტენციურ დაწესებულებებში 10 საარჩევნო უბანი გაიხსნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => penitenciur-dawesebulebebshi-10-saarchevno-ubani-gaikhsneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-20 13:47:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-20 09:47:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177881 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e02036ffab4b938f912bf606953139d2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )