არჩევნებამდე 2 თვით ადრე თბილისის ბიუჯეტი 1,5 მილიონი ლარით იზრდება

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. მემორანდუმს ხელი საკრებულოში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილმა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარემ, გიგა კობალაძემ მოაწერეს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობის გზით, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდას, ხელოვანების მხარდაჭერას და ამ პროცესში სახელმწიფო სექტორის აქტიურ ჩართულობას. მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება ერთობლივი პროექტები, რაც გაზრდის სახელმწიფოს მხრიდან საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვაში მონაწილეობას და ხელს შეუწყობს სფეროში არსებული პრობლემატიკის დარეგულირებას. [post_title] => საკრებულოსა და საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის მემორანდუმი გაფორმდა

თბილისის საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენელმა ილია ჯიშკარიანმა "ნაციონალური მოძრაობის" დეპუტატ ირაკლი ნადირაძეს წყლის ბოთლი ესროლა. დაპირისპირება ირაკლი ნადირაძის განცხადებას მოჰყვა. თბილისის სკრებულოს სხდომა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. დეპუტატებმა ერთმანეთისკენ გაიწიეს, თუმცა მათი გაშველება მოხერხდა. [post_title] => ილია ჯიშკარიანმა "ნაციონალური მოძრაობის" დეპუტატ ირაკლი ნადირაძეს წყლის ბოთლი ესროლა

დავით ნარმანიას თქმით, არ ჩათვალა საჭიროდ მერიის წარმომადგენლების გაგზავნა საკრებულოში და ამის გამო „დღევანდელი შოუ არ შედგა". დედაქალაქის მერი თბილისის საკრებულოში მოსამართლე ნატა ნაზღაიძის ძმისთვის ქონების გადაცემის შესახებ მერიის წარმომადგენლების დაბარებას გამოეხმაურა. საკრებულოში მათ დღეს ელოდებოდნენ. "ჩვენ არაერთხელ მივაწოდეთ საზოგადოებას ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილება, რაც ჩვენ მივიღეთ, არის აბსოლუტურად კანონიერი. ამიტომაც არ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად პოლიტიკური შოუს სანახავად და მოწყობის მიზნით ჩვენი წარმომადგენლების გაგზავნა საკრებულოში. შესაბამისად, დღევანდელი შოუ არ შედგა. თუ ვინმეს რამეში ეპარება ეჭვი მასალები რეაგირებისთვის გადაგზავნილია პროკურატურაში. ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიება ჩატარდება. თუმცა, გამოძიებისთვის არამგონია რაიმე საინტერესო იყოს", - განაცხადა ნარმანიამ. [post_title] => დავით ნარმანია - დღევანდელი შოუ საკრებულოში არ შედგა საკრებულოსა და საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის მემორანდუმი გაფორმდა

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება. მემორანდუმს ხელი საკრებულოში თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეგაშვილმა და საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარემ, გიგა კობალაძემ მოაწერეს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობის გზით, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში საზოგადოებრივი ცნობიერების გაზრდას, ხელოვანების მხარდაჭერას და ამ პროცესში სახელმწიფო სექტორის აქტიურ ჩართულობას. მემორანდუმის ფარგლებში განხორციელდება ერთობლივი პროექტები, რაც გაზრდის სახელმწიფოს მხრიდან საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვაში მონაწილეობას და ხელს შეუწყობს სფეროში არსებული პრობლემატიკის დარეგულირებას.