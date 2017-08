აშშ-ს კორეასთან კრიზისის დიპლომატიური გზით გადაჭრის იმედი კიდევ აქვს – ჯეიმს მეტისი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => chrdiloet-korea [2] => jeims-metisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153224 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => chrdiloet-korea [2] => jeims-metisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153224 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1920 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => chrdiloet-korea [2] => jeims-metisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ganckhadeba [1] => chrdiloet-korea [2] => jeims-metisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153224) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,1920,18117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153120 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 12:04:50 [post_date_gmt] => 2017-08-11 08:04:50 [post_content] => "2008 წლის 11 აგვისტო ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ჩაიწერა, როგორც გმირობისა და სამშობლოსათვის თავგანწირვის კიდევ ერთი დღე," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დღეს, შინდისში, გმირულად ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია. ”მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენმა მებრძოლებმა თავდადების შეუდარებელი მაგალითი აჩვენეს - 17 ჯარისკაცი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. მათი სახელებია - ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ვეფხვია ჯიშკარიანი, ზვიად კაცაძე, თეიმურაზ ბერიძე, ილია გაბუნია, ილია შეყლაშვილი, ირაკლი ჯანელიძე, კახა კოშაძე, ლევან მელქაძე, მარლენ ბარამია, მიხეილ დვალიშვილი, ნიკოლოზ ფორჩხიძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე, ფელიქს კაკაურიძე და შმაგი კუპატაძე. ამ სახელებს დავიწყება არ უწერია,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა პატივი მიაგო შინდისის ბრძოლის ველზე დაცემულ ჯარისკაცთა ხსოვნას. [post_title] => ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brdzolis-velze-dacemul-gmirta-sakhelebs-daviwyeba-ar-uweria-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 12:05:26 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 08:05:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152871 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-10 15:27:59 [post_date_gmt] => 2017-08-10 11:27:59 [post_content] => "არაერთი პოპულისტური განცხადების მიუხედავად, ვლადიმერ პუტინის ვიზიტმა წარმატებით ჩიარა. აფხაზურ-რუსული სტრატეგიული თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება," - ამ განცხადებით ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვლადიმერ პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს. აფხაზეთის ე.წ საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწყებაში ნათქვამია, რომ NATO-ს სამხედრო წვრთნის ფონზე, რომელიც სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების და სტაბილურობისთვის რეალურ საფრთხეს წარმოადგენს, აშშ-ის ვიცე პრეზიდენტ მაიკ პენსის საქართველოში ვიზიტისგან განსხვავებით, ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ვიზიტს მხოლოდ მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა, რამაც დამატებითი გარანტიები შექმნა აფხაზეთის უსაფრთხოებისა და განვითარებისთვის. ვლადიმერ პუტინმა სოხუმში ჩასვლა აგვისტოს ომის მე-9 წლისთავს დაამთხვია, რაც ქართულმა მხარემ პროვოკაციად შეაფასა. [post_title] => ოკუპირებული აფხაზეთის ე.წ. ხელისუფლება პუტინის სოხუმში ვიზიტზე ქართული მხარის განცხადებებს პასუხობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => okupirebuli-afkhazetis-e-w-khelisufleba-putinis-sokhumshi-vizitze-qartuli-mkharis-ganckhadebebs-pasukhobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 15:28:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 11:28:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152871 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 152849 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-10 14:49:50 [post_date_gmt] => 2017-08-10 10:49:50 [post_content] => "დარწმუნებული ვარ, ღიაობის პრინციპს, პარლამენტთან ერთად, აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც დაიცავენ," - ასე უპასუხა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტების შეკითხვას, რომელიც სასამართლოს მიერ საჯარო ინფორმაციის არგაცემის გამო იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის სამართალდამრღვევად ცნობას შეეხებოდა. კობახიძის თქმით, პარლამენტი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ღიაობის და გამჭვრივალობის პრინციპი იყოს მაქსიმალურად დაცული. ის დარწმუნებულია, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც ასეთივე მიდგომით იმუშავებენ. [post_title] => დარწმუნებული ვარ, ღიაობის პრინციპს აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც დაიცავენ - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => darwmunebuli-var-ghiaobis-princips-aghmasrulebel-khelisuflebashic-daicaven-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-10 16:08:53 [post_modified_gmt] => 2017-08-10 12:08:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152849 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153120 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 12:04:50 [post_date_gmt] => 2017-08-11 08:04:50 [post_content] => "2008 წლის 11 აგვისტო ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ჩაიწერა, როგორც გმირობისა და სამშობლოსათვის თავგანწირვის კიდევ ერთი დღე," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერმინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დღეს, შინდისში, გმირულად ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია. ”მტერთან უთანასწორო ბრძოლაში ჩვენმა მებრძოლებმა თავდადების შეუდარებელი მაგალითი აჩვენეს - 17 ჯარისკაცი გმირულად დაეცა ბრძოლის ველზე. მათი სახელებია - ალექსანდრე ონიანი, ემზარ წილოსანი, ვეფხვია ჯიშკარიანი, ზვიად კაცაძე, თეიმურაზ ბერიძე, ილია გაბუნია, ილია შეყლაშვილი, ირაკლი ჯანელიძე, კახა კოშაძე, ლევან მელქაძე, მარლენ ბარამია, მიხეილ დვალიშვილი, ნიკოლოზ ფორჩხიძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე, ფელიქს კაკაურიძე და შმაგი კუპატაძე. ამ სახელებს დავიწყება არ უწერია,“ - განაცხადა კვირიკაშვილმა. პრემიერმა პატივი მიაგო შინდისის ბრძოლის ველზე დაცემულ ჯარისკაცთა ხსოვნას. [post_title] => ბრძოლის ველზე დაცემულ გმირთა სახელებს დავიწყება არ უწერია - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => brdzolis-velze-dacemul-gmirta-sakhelebs-daviwyeba-ar-uweria-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 12:05:26 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 08:05:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 57 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ee01a4ce2354e124197875d87fa89349 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )