აუდიტის სამსახური: 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი დამატებით განმარტებებს საჭიროებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => proeqti [2] => ganmarteba [3] => auditis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176086 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => proeqti [2] => ganmarteba [3] => auditis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176086 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 651 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => proeqti [2] => ganmarteba [3] => auditis-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => proeqti [2] => ganmarteba [3] => auditis-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176086) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9202,651,8273,4483) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175914 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-16 15:23:30 [post_date_gmt] => 2017-10-16 11:23:30 [post_content] => საგადასახადო ადმინისტრირება, საგადასახადო პოლიტიკა, ფისკალური რისკების მართვა, ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავება, ფისკალური წესები და გამჭვირვალობა, - ესაა იმ რეფორმების ჩამონათვალი, რომელზეც საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალურ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსთან, ვიტორ გასპართან და მის გუნდთან ერთად განიხილა. აღნიშნული დეპარტამენტი საქართველოს, კერძოდ კი ფინანსთა სამინისტროს, უწევს ტექნიკურ დახმარებას. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები, აგრეთვე გამოკვეთეს პრიორიტეტული მიმართულებები, სადაც ტექნიკური დახმარება უფრო ინტენსიური იქნება. აღინიშნა, რომ საქართველომ ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადა. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, რეფორმები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა საგადასახადო ადმინისტრირება, საგადასახადო პოლიტიკა, ფისკალური რისკების მართვა, ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავება, ფისკალური წესები და ფისკალური გამჭვირვალობა და სხვა, საბოლოო ჯამში, მიმართულია უკეთესი ბიუჯეტირებისაკენ, რათა რისკებმა, რაც შეიძლება ნაკლები გავლენა იქონიოს ქვეყნის ბიუჯეტზე. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე კაპიტალის ბაზრის განვითარების საკითხებზე EBRD-ის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს კაპიტალის ბაზარი. ყურადღება გამახვილდა იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც აუცილებელია აღნიშნული ბაზრის რეფორმირებისთვის. ქართულმა მხარემ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან აღნიშნული რეფორმის კუთხით თანამშრომლობაზე ისაუბრა. აღინიშნა, რომ მისი განვითარება უმნიშვნელოვანესია ალტერნატიული ფინანსური წყაროების შესაქმნელად. [post_title] => საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან საგადასახადო პოლიტიკა და სხვა რეფორმები განვიხილეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saertashoriso-savaluto-fondtan-sagadasakhado-politika-da-skhva-reformebi-ganvikhilet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 15:26:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 11:26:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 174675 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 18:03:01 [post_date_gmt] => 2017-10-12 14:03:01 [post_content] => "გახსოვთ, რას იძახდა "ქართული ოცნება" - ასფალტი ვჭამოთო? ჩვენც ახლა გეუბნებით, პენსიებს რომ არ ზრდით და ინფრასტრუქტურას ვზრდითო რომ ამბობთ, ინფრასტრუქტურა ჭამოს ხალხმა?" - ამ კითხვით მიმართა "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელმა, რომან გოცირიძემ, ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს, გიორგი კაკაურიძეს, საკომიტეტო მოსმენაზე, სადაც 2018 წლის ბიუჯეტი განიხილეს. პარლამენტის ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობის“ თავმჯდომარის მოადგილემ, სალომე სამადაშვილმა, გიორგი კაკაურიძეს კითხვით მიმართა და სთხოვა განემარტა, ბიუჯეტის ზრდის ფონზე, რატომ არ იზრდება პენსია. "ორი წლის მანძილზე თქვენს მთავრობას მათთვის დამატებით არც ერთი თეთრი არ შეუთავაზებია თქვენს მთავრობას, თ შეიძლება აგვიხსნათ, რომ ბიუჯეტი იზრდება 949 მილიონი ლარით და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენი მოსახლეობის რჩება ისევ უპატრონოდ?" - განაცხადა სალომე სამადაშვილმა. [post_title] => ინფრასტრუქტურა ჭამოს ხალხმა? - რომან გოცირიძე ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => infrastruqtura-chamos-khalkhma-roman-gociridze-finansta-ministris-moadgiles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 18:03:01 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 14:03:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174675 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174697 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 18:01:51 [post_date_gmt] => 2017-10-12 14:01:51 [post_content] => მომავალი წლის ბიუჯეტი პენსიის ზრდას არ ითვალისწინებს. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, გიორგი კაკაურიძემ, საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადა, სადაც 2018 წლის ბიუჯეტს განიხილავდნენ. პენსიების საკითხით საკომიტეტო მოსმენაზე "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი სალომე სამადაშვილი დაინტერესდა. "გასულ წელს გაიზარდა, წელს არ გაზრდილა ნამდვილად, მომდევნო წლის ბიუჯეტშიც არ არის გათვალისწინებული. მიუხედავად იმისა, რომ მომდევნო წლის ბიუჯეტი 949 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, სამწუხაროდ, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ პენსია გავზარდოთ," -განაცხადა კაკაურიძემ. [post_title] => 2018 წლის ბიუჯეტით, პენსიის ზრდა გათვალისწინებული არ არის - გიორგი კაკაურიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2018-wlis-biujetit-pensiis-zrda-gatvaliswinebuli-ar-aris-giorgi-kakauridze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 18:01:51 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 14:01:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174697 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175914 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-16 15:23:30 [post_date_gmt] => 2017-10-16 11:23:30 [post_content] => საგადასახადო ადმინისტრირება, საგადასახადო პოლიტიკა, ფისკალური რისკების მართვა, ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავება, ფისკალური წესები და გამჭვირვალობა, - ესაა იმ რეფორმების ჩამონათვალი, რომელზეც საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ფისკალურ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსთან, ვიტორ გასპართან და მის გუნდთან ერთად განიხილა. აღნიშნული დეპარტამენტი საქართველოს, კერძოდ კი ფინანსთა სამინისტროს, უწევს ტექნიკურ დახმარებას. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს მიმდინარე და დაგეგმილი რეფორმები, აგრეთვე გამოკვეთეს პრიორიტეტული მიმართულებები, სადაც ტექნიკური დახმარება უფრო ინტენსიური იქნება. აღინიშნა, რომ საქართველომ ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადა. დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, რეფორმები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა საგადასახადო ადმინისტრირება, საგადასახადო პოლიტიკა, ფისკალური რისკების მართვა, ვალის მართვის სტრატეგიის შემუშავება, ფისკალური წესები და ფისკალური გამჭვირვალობა და სხვა, საბოლოო ჯამში, მიმართულია უკეთესი ბიუჯეტირებისაკენ, რათა რისკებმა, რაც შეიძლება ნაკლები გავლენა იქონიოს ქვეყნის ბიუჯეტზე. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე კაპიტალის ბაზრის განვითარების საკითხებზე EBRD-ის წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოს კაპიტალის ბაზარი. ყურადღება გამახვილდა იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც აუცილებელია აღნიშნული ბაზრის რეფორმირებისთვის. ქართულმა მხარემ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლებთან აღნიშნული რეფორმის კუთხით თანამშრომლობაზე ისაუბრა. აღინიშნა, რომ მისი განვითარება უმნიშვნელოვანესია ალტერნატიული ფინანსური წყაროების შესაქმნელად. [post_title] => საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან საგადასახადო პოლიტიკა და სხვა რეფორმები განვიხილეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saertashoriso-savaluto-fondtan-sagadasakhado-politika-da-skhva-reformebi-ganvikhilet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 15:26:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 11:26:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175914 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 71 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 38db4f5821f9f57382ca2555a1162ad8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )