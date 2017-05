ავლაბარში სასტუმრო ”ალფაბეტი” გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => alfabeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133592 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => alfabeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133592 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => alfabeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => sastumro [2] => alfabeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133592) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15973,401,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133338 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-23 12:35:19 [post_date_gmt] => 2017-05-23 08:35:19 [post_content] => ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე მოსახლეობას მოუწოდებს, სავალუტო ჯიხურებში რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, ეროვნულ ბანკს ცხელი ხაზის მეშვეობით შეატყობინონ. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა სავალუტო ჯიხურების შემოწმების შედეგად აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, შემოწმება ამ მიმართულებით გაგრძელდება. „არ მინდა, რომ ამას სეზონური ხასიათი ჰქონდეს, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ როდესაც ტურისტული სეზონი აქტიურდება, მაშინ აქტიურდება ის დარღვევები, რომელსაც სამწუხაროდ, ვალუტის გაცვლით კურსში აქვს ადგილი და ამაზე ხშირად მოგვმართავენ ეროვნული ბანკის ცხელ ხაზზე. დარღვევები იყო სხვადასხვა ხასიათის. არსებობს ვალუტის გაცვლის კურსის წესები, რომლის მოთხოვნებიც უნდა დააკმაყოფილონ. არსებობს ასევე ფულის გათეთრების წინააღმდეგ არსებული წესები და კანონის მოთხოვნები, რომლებიც უნდა გაითვალისწინონ. ზუსტად ამ წესების შესაბამისობასთან მოხდა შემოწმება და აქედან გამომდინარე, მოხდა სანქციების დაწესება. ამ მხრივ, მუშაობას გავაგრძელებთ, მაგრამ ძალიან მინდა ვთხოვო მოსახლეობას, რომ მათაც გამოიჩინონ სიფრთხილე და ყურადღებით შეხედონ თუ რა ტრანზაქციას აკეთებენ", - განაცხადა გვენეტაძემ. EUPHORIA-ში ასევე მოეწყო საქართველოში ყველაზე დიდი საკონფერენციო დარბაზი, რომელიც 1500 ადამიანზეა გათვლილი. კომპანია "მეტრო ავრასია ჯორჯია" "ინტურისტ ბათუმი"-ს 50%-იან წილს ფლობს. "მეტრო ავრასია ჯორჯიას" შვილობილმა კომპანიამ ბათუმის საერთაშორისო ავტოსადგურის მშენებლობისთვის 14 მილიონი აშშ დოლარის ინვესტიცია განახორციელა, სადაც კომპანიის ინფორმაციით, 250 ადგილობრივია დასაქმებული. ავტოსადგომი ემსახურება, ადგილობრივ და საერთაშორისო მარშრუტებს. კახეთსა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ევროსტანდარტების შესაბამისი რეგიონული ნაგავსაყრელები მოეწყობა. პროექტის სრული მასშტაბით ამოქმედება 2019 წლისთვის არის დაგეგმილი. ამის შესახებ საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის განცხადებაშია აღნიშნული. სამეგრელო-ზემო სვანეთში ნაგავსაყრელის ასაშენებლად საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდება. ახალი ნაგავსაყრელების პროექტის განხორციელებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. არსებული ნაგავსაყრელები კი სტანდარტების შესაბამისად დაიხურება. პროექტის პარტნიორია საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია(SWMCG), ხოლო მხარდამჭერია გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რომელიც საქართველოს მთავრობას ნარჩენების მართვის მხრივ ვითარების გაუმჯობესებაში ეხმარება. 2019 წლისთვის საქართველოში არსებული ნაგავსაყრელები დაიხურება 