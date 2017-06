ბახვა ბრეგვაძე: „ტელეწამყვანობას მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დავთანხმდებოდი და ასეც მოხდა…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bakhva-bregvadze [1] => iqs-faqtori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136640 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bakhva-bregvadze [1] => iqs-faqtori ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136640 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2133 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bakhva-bregvadze [1] => iqs-faqtori ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bakhva-bregvadze [1] => iqs-faqtori ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136640) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2133,13983) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133495 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-23 14:32:35 [post_date_gmt] => 2017-05-23 10:32:35 [post_content] => „I Love The Lord“ მუსიკის მოყვარულებს ვიტნი ჰიუსტონის შესრულებით აქვთ მოსმენილი. გოსპელის ჟანრში ეს სიმღერა ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პოპულარულია. „იქს ფაქტორის“ ახალ გამოშვებაში ის პროექტის ფავორიტმა, მაგდა ვასაძემ არაჩვეულებრივად შეასრულა. მაგდას შესრულებას ყველა მენტორი ფეხზე წამოუდგა, სოფო ნიჟარაძის გარდა. სოფომ მოგვიანებით თქვა: „არ აქვს მნიშვნელობა, ვზივარ თუ ვდგავარ, ცოტა სკამზე დამაჭედა... რა ვიცი, რა ვუთხრა?!. ძალა აქვს იმაზე მეტი, ვიდრე ალბათ, ამ კონკურსს სჭირდება“. სტეფანე სოფოს დაეთანხმა, რომ მაგდას იმაზე მეტი ძალა აქვს, ვიდრე ამ კონკურსს და ზოგადად კონკურსებს სჭირდება - „უნიკალური შემსრულებელია, უნიკალური ხმითა და ყურით, სუპერყელის დამორჩილებით და საერთოდ, მგონია, რომ ჩემი შესაფასებელი არ არის“. გიორგი გაბუნიამ აღნიშნა, რომ მაგდა ძალიან მაგარია და არაფრის თქმა აღარ არის საჭირო. გოგონების მენტორმა, ლელა წურწუმიამ განაცხადა: მინდა, მაყურებელს და ყველას ვუთხრა - მე მყავს მაგდა ვასაძე“. რასაკვირველია, მაგდა გადავიდა შემდეგ ტურში. ლელას მეორე კონკურსანტი კი სოფო საჟინიანი გახდა. [video width="600" height="480" mp4="http://musicbox.ge/wp-content/uploads/2017/05/Безымянный-1.mp4"][/video] [post_title] => მაგდა ვასაძის არაჩვეულებრივმა შესრულებამ სოფო ნიჟარაძე „სკამზე დააჭედა“ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => magda-vasadzis-arachveulebrivma-shesrulebam-sofo-nidjaradze-skamze-daacheda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 15:35:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 11:35:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133495 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132032 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-18 12:53:06 [post_date_gmt] => 2017-05-18 08:53:06 [post_content] => ბახვა ბრეგვაძე წერს, რომ სამსახურებში ყოველთვის უმართლებს და ახლაც შემოთავაზება მიიღო ისეთი გუნდისგან, რომელთან მუშაობაც ყოველთვის უნდოდა. ბახვა აღნიშნავს: „სამსახურებში რომ მიმართლებს შეამჩნევდით :) ჰოდა, სიახლე მაქვს ამ მიმართულებით და გიზიარებთ. X ფაქტორი • X Factor -ის ლაივები 29 მაისიდან იწყება. ისევ გამიმართლა, ლამაზ და მშვენიერ Lika Qorqia-სთან ერთად ერთ-ერთ ოთახს მეც დავეპატრონები:) ამბიციურად ვფიქრობდი, რომ თუ ოდესმე ტელევიზიაში ამ მიმართულებით მუშაობას დავიწყებდი, მხოლოდ ამ გუნდთან ერთად, რომლებიც ყველაზე მასშტაბურ, ხარისხიან, რეიტინგულ და მაგარ პროექტებს ქმნიან :) ისე არა ! :) ჰოდა, ისე აგიხდეთ ყველაფერი:))))) 29-ში პირდაპირ ეთერში შევხვდებით... დიდი მადლობა ნდობისთვის გიორგი ხაბურზანიას, დემნა ჯაფარიძესა და გიორგი ნიკოლეიშვილს. იქვე რომ თქვენ მეყოლებით, ცალკე დღესასწაულია--> რუსკა მაყაშვილი, ვანო თარხნიშვილი, თათუკა ნარტყოშვილი, გიგო შიუკაშვილი. მოკლედ, ვიწყებ!.. გეგმები დიდია, მიზანი დიადი, წარმატება მისურვეთ...“ [post_title] => ბახვა ბრეგვაძე „იქს ფაქტორის“ ერთ-ერთი წამყვანი ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakhva-bregvadze-iqs-faqtoris-ert-erti-wamyvani-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:38:00 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:38:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132032 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125565 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-26 14:04:19 [post_date_gmt] => 2017-04-26 10:04:19 [post_content] => 22 წლის სოფო საჟინიანის გამოჩენამ “იქს ფაქტორში“ დიდი მოწონება დაიმსახურა. ახალგაზრდა, მომხიბვლელი მომღერლის მიმართ ისეთი დიდი ინტერესი გაჩნდა, რომ მისმა ვიდეომ სოციალურ ქსელში, ყველაზე ბევრი ნახვა დააგროვა. მისი გამოსვლა 45 000 ადამიანმა ნახა. ახალგაზრდა მომღერალმა ბედი „იქს ფაქტორში“ ორი წლის წინაც სცადა, თუმცა სოფო ნიჟარაძის გადაწყვეტილებით, საბოლოოდ პროექტში ვეღარ მოხვდა. “მიუზიკ ბოქსი“ სოფო საჟინიანს უფრო ახლოს გაგაცნობთ: – სოფო, თქვენმა გამოსვლამ, ინტერნეტში ყველაზე ბევრი ნახვა დააგროვა, ელოდით ასეთ ინტერესს თქვენს მიმართ? – გულწრფელი ვიქნები და ვიტყვი, ასეთ ინტერესს ნამდვილად არ ველოდი. ყველა ამ ადამიანს მადლობას ვუხდი. ეს არის ჩემთვის დამატებითი სტიმული, მსმენელს ვაჩვენო რა შემიძლია. – თქვენი აზრით, რამ მოხიბლა მაყურებელი, თქვენმა სიმღერამ თუ გარეგნობამ? – ჰოლივუდური გარეგნობა ნამდვილად არ მაქვს, ერთი ჩვეულებრივი გოგონა ვარ, ვფიქრობ სიმღერამ და გარეგნობამ, ერთდროულად მოახდინა მსმენელზე შთაბეჭდილება და ამიტომაც გაუჩნდა ინტერესი ამდენ ადამიანს. არ მინდა ხალხის ყურადღება მხოლოდ გარეგნობით მივიქციო, მინდა სიმღერით დავამახსოვრო თავი. ვრცლად