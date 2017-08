ბარსელონას ტერაქტის განხორციელებაში მთავარი ეჭვმიტანილი 17 წლის მუსა უკაბირია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti-barselonashi [2] => musa-ukabiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154916 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti-barselonashi [2] => musa-ukabiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154916 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti-barselonashi [2] => musa-ukabiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo [1] => teraqti-barselonashi [2] => musa-ukabiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154916) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199,18359,18322) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154937 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-18 15:39:47 [post_date_gmt] => 2017-08-18 11:39:47 [post_content] => კატალონიაში განხორციელებული თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 14-ს მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ესპანეთის საგანგებო სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. ბარსელონაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის 24 ქვეყნის მოქალაქეები არიან, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, ესპანეთის, აშშ-ის, ნიდერლანდების, არგენტინის, ვენესუელის, ბელგიის, ავსტრალიის, უნგრეთის, პერუს, რუმინეთის, ირლანდიის, საბერძნეთის, დანიის, კუბის, მაკედონიის, ჩინეთის, იტალიისა და ალჟირის. ცნობილია, რომ გარდაცვლილთა შორის გერმანიის სამი, ბელგიის ერთი და იტალიის ერთი მოქალაქეა. ამასთან, დაშავებულია საფრანგეთის 26 მოქალაქე, მათგან 11 კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ბარსელონაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა შორის ყველაზე მცირეწლოვანი სამი წლის გოგონაა. ასევე, დაკარგულია 7 წლის ავსტრალიელი ბიჭუნა, ხოლო მძიმედ დაშავებულია 6 წლის გოგონა. კატალონიაში თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 14-ს მიაღწია

17 აგვისტოს, ბარსელონას ცენტრში ტერაქტი მოხდა. სატვირთო ავტომობილი 80 კმ/სთ სიჩქარით ხალხით სავსე მოედანზე შეიჭრა. შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 100-ზე მეტმა სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა "ისლამურმა სახელმწიფომ" უკვე აიღო. დაღუპულთა ოჯახების მისამართით სამძიმრის წერილები ცნობილმა ადამიანებმა უკვე გამოაქვეყნეს. ისინი მათ გამძლეობას, ხოლო მსოფლიოს მშვიდობას უსურვებენ: ბარაკ ობამა: "მე და მიშელი ვფიქრობთ ყველაზე, ვინც ახლა ბარსელონაშია. ამერიკელები ყოველთვის დაეხმარებიან ესპანელ მეგობრებს" დონალდ ტრამპი: "აშშ ყველაფერს გააკეთებს დასახმარებლად" დევიდ ბექჰემი: "ჩვენი ფიქრები იმ ადამიანების გვერდით არის, რომლებიც იმ საშინელ საღამოს ამ ულამაზეს ქალაქში იმყოფებოდნენ…ბარსელონა-განსაკუთრებული ქალაქია უჩვეულოდ კარგი ხალხით…ერთად ყველაფერს შევძლებთ!" ევა ლონგორია: "ვლოცულობთ ბარსელონასთვის!" კრის ჯენერი: "ვუგზავნი დიდ სიყვარულ თითოეულ ესპანელს. ვუთანაგრძნობ ყველა დაზარალებულს" ჯენიფერ ლოპესი: "ჩვენ თქვენთან ვართ" ანტონიო ბანდერასი: "ვეხვევი ამ ქალაქს…"

ვარსკვლავები ბარსელონას ტერაქტზე მწუხარებას გამოთქვამენ გაერო-ს უშიშროების საბჭომ ბარსელონაში მომხდარი ტერაქტი დაგმო

გაერო-ს უშიშროების საბჭომ გუშინ ბარსელონაში მომხდარი ტერაქტი დაგმო. ტერაქტთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება უშიშროების საბჭომ მიიღო, სადაც ნათქვამია, რომ განხორციელებული თავდასხმა „ბარბაროსული და ამაზრზენია". „ტერორიზმი საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს და ტერორიზმთან ბრძოლის აქტივიზირება უნდა მოხდეს... „სოლიდარობას ვუცხადებთ ესპანეთს ტერორიზმთან ბრძოლაში და აღვნიშნავთ, რომ საჭიროა ტერორიზმთან და ძალადობრივ ექსტრემიზმთან ბრძოლაში საერთაშორისო ძალისხმევის გააქტიურება," - ნათქვამია განცხადებაში. ბარსელონაში, რამბლას მოედანზე, ფეხით მოსიარულეთა გზის სავალ ნაწილზე გუშინ ავტომობილი შევარდა. მომხდარის შედეგად, ამ დროის მონაცემებით, 13 ადამიანი დაიღუპა, 100-ზე მეტი კი დაშავდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ISIS-მა აიღო. კატალონიაში თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 14-ს მიაღწია

კატალონიაში განხორციელებული თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 14-ს მიაღწია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ესპანეთის საგანგებო სამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. ბარსელონაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის 24 ქვეყნის მოქალაქეები არიან, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, ესპანეთის, აშშ-ის, ნიდერლანდების, არგენტინის, ვენესუელის, ბელგიის, ავსტრალიის, უნგრეთის, პერუს, რუმინეთის, ირლანდიის, საბერძნეთის, დანიის, კუბის, მაკედონიის, ჩინეთის, იტალიისა და ალჟირის. ცნობილია, რომ გარდაცვლილთა შორის გერმანიის სამი, ბელგიის ერთი და იტალიის ერთი მოქალაქეა. ამასთან, დაშავებულია საფრანგეთის 26 მოქალაქე, მათგან 11 კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ბარსელონაში ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა შორის ყველაზე მცირეწლოვანი სამი წლის გოგონაა. ასევე, დაკარგულია 7 წლის ავსტრალიელი ბიჭუნა, ხოლო მძიმედ დაშავებულია 6 წლის გოგონა.