BBC საქართველოს ხვალინდელ არჩევნებზე სტატიას აქვეყნებს

„21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებს 20 ათასი ადგილობრივი და 600 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დააკვირდება," - ამის შესახებ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესსპიკერმა, ანა მიქელაძემ, განაცხადა. მიქელაძის თქმით, ცესკო-მ რეგისტრაციაში გაატარა 71 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაცია 30 საერთაშორისო და 74 მედიაორგანიზაცია. „საარჩევნო ადმინისტრაცია ემზადება, რათა არჩევნები პროფესიულ და ყველასათვის ხელმისაწვდომ გარემოში ჩატარდეს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბიულეტენების ბეჭდვის პროცესი, თუმცა არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მეორე დღისა, საოლქო საარჩევნო კომისიები მიიღებენ ბიულეტენებს. რაც შეეხება საოლქო საარჩევნო კომისიებს, ისინი კენჭისყრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 12 საათისა ბიულეტენებს გადასცემენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს. ასევე დაიბეჭდა ამომრჩეველთა ფოტოსურათიანი სიები, რომელიც თითოეულ საარჩევო უბანზე იქნება გამოკრული და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ამომრჩევლის ბარათების დარიგების პროცესი, სადაც ამომრჩეველი მიიღებს ინფორმაციას, თუ სად არის განთავსებული მისი საარჩევნო უბანი," - განაცხადა ანა მიქელაძემ. თვითმმართველობის არჩევნებს 20 ათასი ადგილობრივი და 600 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი დააკვირდება

საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატებმა სიმბოლურ ფასად მიწის ნაკვეთების გასხვისებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღეს. თაბორის მთაზე 4433 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის სიმბოლურ ფასად გასხვისებას 31 მომხრე და 2 მოწინააღმდეგე ჰყავდა, ხოლო პუშკინის სკვერის მიმდებარედ 1900 კვ.მ. მიწის ნაკვეთის გასხვისებას 29 მომხრე და 3 მოწინააღმდეგე ჰყავდა. როგორც "ფორტუნას" კორესპონდენტი თბილისის საკრებულოდან იუწყება, კენჭისყრას ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი არ ესწრებოდა. მათ სხდომა მას შემდეგ დატოვეს, რაც საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე მათი მოთხოვნა არ იქნა დაკმაყოფილებული და მიწის ნაკვეთების სიმბოლურ ფასად გასხვისებასთან დაკავშირებით საკითხი არ იქნა დაკმაყოფილებული. საკრებულომ ივანიშვილის კომპანიას თბილისის ცენტრში მიწის ნაკვეთები 1 ლარად გადასცა

თბილისის საკრებულოსთან ვითარება კვლავ დაიძაბა. ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები პოლიციის კორდონის გარღვევას შეეცადნენ. "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლის, საკრებულოს დეპუტატის ირაკლი ნადირაძის განცხადებით, საკრებულოს შენობაში არ შეუშვეს. მისი ინფორმაციით, შესაბამისი ბრძანება საპატრულო პოლიციის უფროსმა გასცა. ნადირაძე ამბობს რომ თავდაპირველად, პოლიციელთა ერთი რიგი გაიარა, თუმცა შემდეგ, შესვლაში ხელი შეუშალეს. "მან აგვიკრძალა საკრებულოს დეპუტატებს საკრებულოში შესვლა", – განაცხადა ნადირაძემ. დაპირისპირება საკრებულოსთან: აქციის მონაწილეებმა პოლიციის კორდონის გარღვევა სცადეს 