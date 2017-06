ბიონსე და ჯეი-ზი მშობლები გახდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bionse [1] => jei-zi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139227 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bionse [1] => jei-zi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139227 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 151 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bionse [1] => jei-zi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bionse [1] => jei-zi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139227) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (151,606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135268 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 10:26:30 [post_date_gmt] => 2017-05-31 06:26:30 [post_content] => ბიონსეს მშობიარობის თარიღი სულ უფრო ახლოვდება. მომღერალი, რომელსაც ექიმებმა აქტიურობისგან თავის შეკავება ურჩიეს, მთელ დროს მეუღლესთან და უფროს ქალიშვილთან ერთად ატარებს, სოციალურ ქსელში კი თავის გამომწერებს ახალი ფოტოებითაც ანებივრებს. ამჯერად ცნობილი ხდება, რომ 5 წლის ბლუ აივი მშობიარობის პროცესში მის გვერდით იქნება. ინსაიდერის თქმით, მომღერალმა და მისმა მეუღლემ, რეპერმა ჯეი-ზიმ ამ ინიციატივაზე თანხმობა უკვე განაცხადეს. A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 19, 2017 at 5:12pm PDT [post_title] => მშობიარობის დროს ბლუ აივი დედის გვერდით იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mshobiarobis-dros-blu-aivi-dedis-gverdit-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 10:27:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 06:27:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135268 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128082 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-09 15:50:45 [post_date_gmt] => 2017-05-09 11:50:45 [post_content] => ბოლო დროს ბიონსე ხშირად აზიარებს საკუთარ ფოტოებს. თაყვანისმცემლები კი, რომლებსაც ორსული მომღერლის ვიზუალი ეუცნაურათ, განაცხადეს, რომ ვარსკვლავმა კონტურული პლასტიკა გაიკეთა. მოგვიანებით, ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარი ბიონსეს წარმომადგენელმა გააკეთა: „რა იცით იმ პროცესებზე, რაც ქალის სხეულში ორსულობის დროს ხდება? იცით, რომ მატულობს წონა, იცვლება სისხლის შემადგენლობა, მატულობს სითხის რაოდენობა, რაც შესიებას იწვევს? იცით, რომ ქუთუთოებიც კი სივდება?სიჩუმეს ვინარჩუნებდი ბიონსეს პირველი ორსულობისას, როდესაც იძახდნენ, თითქოს მას ხელოვნური მუცელი ჰქონდა. ეს ადამიანი საკუთარი სხეულით მსხვერპლს წირავს, რათა ქვეყანას ახალი სიცოცხლეები მოავლინოს, რომლებიც მომავალში თქვენს ნეგატივს უნდა გაუმკლავდნენ“ - განაცხადა მან. შეგახსენებთ, რომ ბიონსე და ჯეი ზი უკვე ზრდიან 5 წლის ქალიშვილს. უახლოეს მომავალში კი მათი ოჯახი ორი ახალი წევრით გაიზრდება. [gallery link="file" ids="128083,128084,128085"] [post_title] => თაყვანისმცემლები ბიონსეს კონტურული პლასტიკის გამოყენებაში ადანაშაულებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tayvanismcemlebi-bionses-konturuli-plastikis-gamoyenebashi-adanashauleben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 15:51:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 11:51:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128082 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126609 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-01 12:45:26 [post_date_gmt] => 2017-05-01 08:45:26 [post_content] => 29 აპრილს, კალიფორნიის აფრო-ამერიკულ მუზეუმში ღონისძიება Wearable Art Gala გაიმართა, რომლის საპატიო სტუმარიც ორსული ბიონსე გახდა. მომღერალი საღამოზე მეუღლის, რეპერ ჯეი-ზის კომპანიაში აღმოჩნდა. ვარსკვლავური წყვილი საღამოს ბიონსეს დედის, ტინა ნოულზისა და მისი მამინაცვლის მხარდასაჭერად იმყოფებოდა. ვარსკვლავს, რომელიც სულ უფრო იშვიათად ჩნდება საზოგადოების წინაშე, რადგან სულ მალე ტყუპების დედა გახდება, Mischka Aoka-ს მომდგარი წითელი კაბა ეცვა, თავზე კი ყვავილების გვირგვინი ეკეთა. მომღერლის ორსულობის შესახებ ცნობილი თებერვალში გახდა. ამის შესახებ ბიონსემ თავად განაცხადა და „ინსტაგრამზე“ ორსულობის დამადასტურებელი ფოტოსესია გამოფინა. [gallery link="file" columns="4" ids="126610,126611,126612,126613"] [post_title] => ორსული ბიონსე Wearable Art Gala-ზე ბრწყინავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => orsuli-bionse-wearable-art-gala-ze-brwyinavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 16:24:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 12:24:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126609 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 135268 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 10:26:30 [post_date_gmt] => 2017-05-31 06:26:30 [post_content] => ბიონსეს მშობიარობის თარიღი სულ უფრო ახლოვდება. მომღერალი, რომელსაც ექიმებმა აქტიურობისგან თავის შეკავება ურჩიეს, მთელ დროს მეუღლესთან და უფროს ქალიშვილთან ერთად ატარებს, სოციალურ ქსელში კი თავის გამომწერებს ახალი ფოტოებითაც ანებივრებს. ამჯერად ცნობილი ხდება, რომ 5 წლის ბლუ აივი მშობიარობის პროცესში მის გვერდით იქნება. ინსაიდერის თქმით, მომღერალმა და მისმა მეუღლემ, რეპერმა ჯეი-ზიმ ამ ინიციატივაზე თანხმობა უკვე განაცხადეს. A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 19, 2017 at 5:12pm PDT [post_title] => მშობიარობის დროს ბლუ აივი დედის გვერდით იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mshobiarobis-dros-blu-aivi-dedis-gverdit-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-31 10:27:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-31 06:27:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=135268 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 71 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c2290cf211d5af5fa1eeaa786cf40138 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )