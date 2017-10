ბიორკი თბილისში SOU ფესტივალის ფარგლებში ორ კონცერტს გამართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175386 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175386 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7718 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biorki [1] => biorki-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175386) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7718,20254) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174515 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-12 15:10:47 [post_date_gmt] => 2017-10-12 11:10:47 [post_content] => დაზუსტებული ინფორმაციით, ბიორკი ფილარმონიაში კონცერტს ამა წლის ოქტომბრის ბოლოს გამართავს. „ფორტუნასთვის“ აქამდე ცნობილი იყო, რომ ცნობილი ისლანდეილი შემსრულებელი საქართველოში 2018 წელს აპირებდა ჩამოსვლას, მაგრამ ახლახან დაგვიდასტურეს, რომ მისი კონცერტი სწორედ 2017 წლის 30 ან 31 ოქტომბერს შედგება. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ბიორკს საქართველოში ჩამოაქვს პროექტი, სადაც მის გარდა მონაწილეობს 10 მევიოლინე და დიჯეი. ბიორკის მუსიკალური მემკვიდრეობა ძალიან დიდია. მისი კარიერა ოთხ ათეულ წელიწადს ითვლის, მისი მუსიკა სხვადასხვა ჟანრს აერთიანებს, მათ შორის ელექტროს, პოპს, ექსპერიმენტალს, კლასიკურ მუსიკას, თრიპ ჰოპს და ავანგარდულ მიმართულებებს. ბიორკი 1987 წელს გახდა ცნობილი, როცა ალტერნატიულმა როკ-ჯგუფმა The Sugarcubes გამოსცა სინგლი „Birthday“. სოლოკარიერა ბიორკმა 1993 წელს დაიწყო. მისი ალბომებიდან რამდენიმემ ბილბორდის ცხელი 200-ეულის ტოპ 20-ში დაიკავა პოზიციები, მსოფლიოში, პოპჩარტების ცხელ 40-ეულში მისი 30 სინგლი მოხვდა, 2015 წლამდე მონაცემებით, მას მსოფლიოში რამდენიმე ათეული მილიონი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. ის დასახელებულია, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალისტი ქალი და მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა, 14-ჯერ იყო წარდგენილი „გრემიზე“, ერთხელ „ოსკარზე“, ორჯერ „ოქროს გლობუსზე“. 2015 წელს „თაიმმა“ „100 ყველაზე გავლენიან ადამიანს“ შორის შეიყვანა. 2000 წელს კანის კინოფესტივალზე „სიბნელეში მოცეკვავე“-ში შესრულებული როლისთვის, როგორც საუკეთესო მსახიობმა ქალმა, ჯილდო მიიღო. ნინო მურღულია [post_title] => ბიორკი საქართველოში ამა წლის ოქტომბერში ჩამოვა - კონცერტი ფილარმონიაში იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-saqartveloshi-ama-wlis-oqtombershi-chamova-koncerti-filarmoniashi-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 15:10:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 11:10:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171455 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-10-05 12:44:48 [post_date_gmt] => 2017-10-05 08:44:48 [post_content] => 2018 წლის შემოდგომაზე საქართველოში ცნობილი ისლანდიელი შემსრულებელი, კომპოზიტორი, მსახიობი და ჩანაწერების პროდიუსერი, ბიორკი ჩამოდის. ამის შესახებ უკვე დიდი ხანია, საუბრობენ, თუმცა fortuna.ge-სთვის ექსკლუზიურად გახდა ცნობილი, რომ მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. ბიორკი არც მეტი, არც ნაკლები, საქართველოს ერთი თვის განმავლობაში ესტუმრება და ის სვანეთში ჩავა, სადაც ამ ხნის განმავლობაშო ცხოვრებას აპირებს. ასევე საუბარია კონცერტზე, რომელსაც ის ევგენი მიქელაძის სახელობის ეროვნულ სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად გამართავს. თარიღი ჯერ უცნობია... ჯერჯერობით მისი ვიზიტის დეტალების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არ ვრცელდება. "ფორტუნას" წყარო ამბობს, რომ ეს უკვე გადაწყვეტილი ამბავია, თუმცა ორგანიზატორებს ჯერ ვერ დავუკავშირდით. ბიორკის მუსიკალური მემკვიდრეობა ძალიან დიდია. მისი კარიერა ოთხ ათეულ წელიწადს ითვლის, მისი მუსიკა სხვადასხვა ჟანრს აერთიანებს, მათ შორის ელექტროს, პოპს, ექსპერიმენტალს, კლასიკურ მუსიკას, თრიპ ჰოპს და ავანგარდულ მიმართულებებს. ბიორკი 1987 წელს გახდა ცნობილი, როცა ალტერნატიულმა როკ-ჯგუფმა The Sugarcubes გამოსცა სინგლი „Birthday“. სოლოკარიერა ბიორკმა 1993 წელს დაიწყო. მისი ალბომებიდან რამდენიმემ ბილბორდის ცხელი 200-ეულის ტოპ 20-ში დაიკავა პოზიციები, მსოფლიოში, პოპჩარტების ცხელ 40-ეულში მისი 30 სინგლი მოხვდა, 2015 წლამდე მონაცემებით, მას მსოფლიოში რამდენიმე ათეული მილიონი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. ის დასახელებულია, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალისტი ქალი და მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა, 14-ჯერ იყო წარდგენილი „გრემიზე“, ერთხელ „ოსკარზე“, ორჯერ „ოქროს გლობუსზე“. 2015 წელს „თაიმმა“ „100 ყველაზე გავლენიან ადამიანს“ შორის შეიყვანა. 2000 წელს კანის კინოფესტივალზე „სიბნელეში მოცეკვავე“-ში შესრულებული როლისთვის, როგორც საუკეთესო მსახიობმა ქალმა, ჯილდო მიიღო. ნინო მურღულია [post_title] => 2018 წლის შემოდგომაზე Björk სვანეთს ესტუმრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2018-wlis-shemodgomaze-bjork-svanets-estumreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 13:10:06 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 09:10:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 67770 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-01 10:37:41 [post_date_gmt] => 2016-08-01 06:37:41 [post_content] => „ეკლესიის ან ფსიქოთერაპევტის ნაცვლად, გონების გასაწმენდად და დასამშვიდებლად ისლანდიელები ბუნებაში გავდივართ სასეირნოდ,“-ამის შესახებ მომღერალმა ბიორკმა განაცხადა „გარდიანთან“ ინტერვიუში. „მე რეიკიავიკის გარეუბანში გავიზარდე. ვცხოვრობდი სულ ბოლო დასახლებაში, ახლოს კი ტორფიანი ჭაობები და ტუნდრა იყო. ვსეირნობდი მარტო და ვმღეროდი მთელი ხმით, ვფიქრობ, უამრავი ისლანდიელი იქცევა ასე,“- ამობს ბიორკი. ისლანდიაში უამრავი თვალუწვდენელი ველია, სადაც იშვიათად ცხოვრობენ ადამიანები, ასეთი ადგილები კი ბიორკისთვის ინსპირაციაა. „როდესაც მოზარდი ვიყავი, მიყვარდა მოგზაურობა. 13 წლის ასაკში პირველად საკუთარი ფულით ვიყიდე კარავი. ეს ჩემი იდეალური თავისუფლება იყო,“ - აღნიშნა მომღერალმა. [post_title] => ისლანდიაში არ დავდივართ ეკლესიაში, ბუნებაში ვსეირნობთ და ვმღერით - ბიორკი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => islandiashi-ar-davdivart-eklesiashi-bunebashi-vseirnobt-da-vmgherit-biorki [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-08-01 10:37:41 [post_modified_gmt] => 2016-08-01 06:37:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=67770 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174515 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-12 15:10:47 [post_date_gmt] => 2017-10-12 11:10:47 [post_content] => დაზუსტებული ინფორმაციით, ბიორკი ფილარმონიაში კონცერტს ამა წლის ოქტომბრის ბოლოს გამართავს. „ფორტუნასთვის“ აქამდე ცნობილი იყო, რომ ცნობილი ისლანდეილი შემსრულებელი საქართველოში 2018 წელს აპირებდა ჩამოსვლას, მაგრამ ახლახან დაგვიდასტურეს, რომ მისი კონცერტი სწორედ 2017 წლის 30 ან 31 ოქტომბერს შედგება. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, ბიორკს საქართველოში ჩამოაქვს პროექტი, სადაც მის გარდა მონაწილეობს 10 მევიოლინე და დიჯეი. ბიორკის მუსიკალური მემკვიდრეობა ძალიან დიდია. მისი კარიერა ოთხ ათეულ წელიწადს ითვლის, მისი მუსიკა სხვადასხვა ჟანრს აერთიანებს, მათ შორის ელექტროს, პოპს, ექსპერიმენტალს, კლასიკურ მუსიკას, თრიპ ჰოპს და ავანგარდულ მიმართულებებს. ბიორკი 1987 წელს გახდა ცნობილი, როცა ალტერნატიულმა როკ-ჯგუფმა The Sugarcubes გამოსცა სინგლი „Birthday“. სოლოკარიერა ბიორკმა 1993 წელს დაიწყო. მისი ალბომებიდან რამდენიმემ ბილბორდის ცხელი 200-ეულის ტოპ 20-ში დაიკავა პოზიციები, მსოფლიოში, პოპჩარტების ცხელ 40-ეულში მისი 30 სინგლი მოხვდა, 2015 წლამდე მონაცემებით, მას მსოფლიოში რამდენიმე ათეული მილიონი ჩანაწერი აქვს გაყიდული. ის დასახელებულია, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ვოკალისტი ქალი და მუსიკალურ ინდუსტრიაში ერთ-ერთი გამორჩეული ხმა, 14-ჯერ იყო წარდგენილი „გრემიზე“, ერთხელ „ოსკარზე“, ორჯერ „ოქროს გლობუსზე“. 2015 წელს „თაიმმა“ „100 ყველაზე გავლენიან ადამიანს“ შორის შეიყვანა. 2000 წელს კანის კინოფესტივალზე „სიბნელეში მოცეკვავე“-ში შესრულებული როლისთვის, როგორც საუკეთესო მსახიობმა ქალმა, ჯილდო მიიღო. ნინო მურღულია [post_title] => ბიორკი საქართველოში ამა წლის ოქტომბერში ჩამოვა - კონცერტი ფილარმონიაში იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biorki-saqartveloshi-ama-wlis-oqtombershi-chamova-koncerti-filarmoniashi-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 15:10:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 11:10:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ac0bcf7409cc14527fd3ca75eccec6f1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )