ბრედ პიტმა ჯენიფერ ენისტონს ბოდიში მოუხადა

ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის დაშორების შემდეგ, პიტი შვილებთან ერთად ფსიქოთერაპიის კურსს გადის და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. პაპარაცებმა ამ დღეებში ცნობილი ვარსკვლავი და პაქსი სწორედ კურსიდან მომავალი დააფიქსირეს. 13 წლის მოზარდი და მისი ცნობილი მამა, ფსიქოთერაპევტის ოფისიდან ერთსა და იმავე დროს გამოვიდნენ. შეგახსენებთ, რომ განქორწინების შემდეგ, ბრედი ცოლისგან და ექვსი შვილისგან მოშორებით ცხოვრობს. იმისათვის, რომ მათთან კავშირი არ დაეკარგა, ბრედმა ალკოდამოკიდებულების ტესტი გაიარა, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ფსიქოთერაპიასაც მიმართა, რომელიც დღემდე გრძელდება. [post_title] => ბრედ პიტი ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტებს განაგრძობს 42 წლის ანჯელინა ჯოლისთვის უკანასკნელი 8 თვე საკმაოდ მძიმე იყო. მსახიობი მეუღლეს დაშორდა და ექვს შვილზე მეურვეობისთვის იბრძვის. ამასობაში მან რამდენიმე სახლიც შეიცვალა და საბოლოოდ ლოს-ანჯელესის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უბანში დასახლდა. როგორც ჩანს, ვარსკვლავურ ოჯახს უკმაყოფილო ადამიანები გამოუჩნდნენ. ჯოლისა და მისი შვილების მიმართ პრეტენზიები მეზობლებს გაუჩნდათ, რომელთა თქმით, მათი საცხოვრებლის მიმდებარედ მუდმივი ხმაური სწორედ მათი გადასვლის შემდეგ გაჩნდა. ანჯელინა და მისი შვილები საკმაოდ დიდ ყურადღებას იქცვევენ. მეზობლებმა კომენტარი ჯოლის შვილებზე გააკეთეს: „ისინი უმართავები და უზრდელები არიან. ისინი ცუდ გავლენას მოახდენენ ჩვენს შვილებზე" - შიშობენ ადგილობრივები.

[post_title] => ანჯელინა ჯოლის შვილებმა მეზობლების გაღიზიანება გამოიწვიეს ანჯელინა ჯოლი შვილებთან ერთად აფრიკაში წასასვლელად ემზადება, სადაც ზაჰარას მე-12 დაბადების დღის აღნიშვნას გეგმავს. ანჯელინამ და ბრედ პიტმა ის 2005 წელს იშვილეს. ამჯერად ცნობილი ხდება, რომ აღნიშნული ვიზიტის დროს ჯოლი გოგონას ბიოლოგიურ დედასაც შეახვედრებს. ინსაიდერის თქმით, ეს ჯოლისთვის საკმაოდ რთული გადასაწყვეტი იყო, რადგან მას ეშინია, რომ გოგონა ბიოლოგიურ დედასთან დარჩენას მოინდომებს. ცნობილი ხდება, რომ ბავშვებს სურდათ, აფრიკაში მათთან ერთად მამაც წასულიყო, თუმცა ჯოლიმ მათ ამ სურვილზე უარი უთხრა.

[post_title] => ჯოლი შიშობს, რომ მისი აყვანილი შვილი ბიოლოგიურ დედას დაუბრუნდება ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის დაშორების შემდეგ, პიტი შვილებთან ერთად ფსიქოთერაპიის კურსს გადის და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. პაპარაცებმა ამ დღეებში ცნობილი ვარსკვლავი და პაქსი სწორედ კურსიდან მომავალი დააფიქსირეს. 13 წლის მოზარდი და მისი ცნობილი მამა, ფსიქოთერაპევტის ოფისიდან ერთსა და იმავე დროს გამოვიდნენ. შეგახსენებთ, რომ განქორწინების შემდეგ, ბრედი ცოლისგან და ექვსი შვილისგან მოშორებით ცხოვრობს. იმისათვის, რომ მათთან კავშირი არ დაეკარგა, ბრედმა ალკოდამოკიდებულების ტესტი გაიარა, ინდივიდუალურ და ჯგუფურ ფსიქოთერაპიასაც მიმართა, რომელიც დღემდე გრძელდება.

[post_title] => ბრედ პიტი ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტებს განაგრძობს