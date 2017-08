ბრეგოვიჩის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებელი ინიშნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => matarebeli [2] => goran-bregovichi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156770 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => matarebeli [2] => goran-bregovichi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156770 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1242 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => matarebeli [2] => goran-bregovichi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rkinigza [1] => matarebeli [2] => goran-bregovichi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156770) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15881,1244,1242) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154657 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-17 15:30:17 [post_date_gmt] => 2017-08-17 11:30:17 [post_content] => ანაკლიამდე ახალი გზის და სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებლობა 2018 წლის მეორე ნახევარში უნდა დაიწყოს, - ამის შესახებ პირველ არხს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, ზურაბ ალავიძემ განუცხადა. შესაბამისი ვალდებულება სახელმწიფოს ანაკლიის პორტის მშენებლობასთან დაკავშირებით აქვს. ალავიძის ინფორმაციით, აქტიურ ფაზაშია შესაბამისი პროექტების შემუშავება. იგეგმება 18-კილომეტრიანი სარკინიგზო მონაკვეთის მშენებლობა. რკინიგზის ხელმძღვანელი მამუკა ბახტაძე შარშან აცხადებდა, რომ პროექტის ღირებულება 100 მილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ანაკლიის პორტის მშენებლობის დაწყებას „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“ წლის ბოლოს გეგმავს. სამუშაოს პირველი ეტაპი 2020 წელს უნდა დასრულდეს [post_title] => 2018 წელს ანაკლიამდე ახალი გზისა და რკინიგზის მშენებლობა უნდა დაიწყოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2018-wels-anakliamde-akhali-gzisa-da-rkinigzis-mshenebloba-unda-daiwyos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-17 15:30:33 [post_modified_gmt] => 2017-08-17 11:30:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154657 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154146 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-15 19:03:23 [post_date_gmt] => 2017-08-15 15:03:23 [post_content] => რკინიგზის ადმინისტრაცია მოშიმშილე თანამშრომლებს ულტიმატუმით პასუხობს და აცხადებს, რომ მათ მოთხოვნებს ჯერ კიდევ 8 აგვისტოს ოფიციალურად გასცეს პასუხი. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ თანამშრომლები, რომლებიც დღეს აქციებს მართავენ და სამუშაო ადგილის გურჯაანიდან მარნეულში გადატანას აპროტესტებენ, თავის დროზე თანახმა იყვნენ, ცვლილებები განხორციელებულიყო. ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ რკინიგზის დეპარტამენტმა 8 აგვისტოს წერილი გაუგზავნა ერთ-ერთ მოშიმშილეს, ვახტანგ ცისკარიშვილს, სადაც მის მიერ ხელმოწერილ კონტრაქტს ახსენებს და მოუწოდებს, ვალდებულება შეასრულოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დოკუმენტის მიხედვით, „საქართველოს რკინიგზა“ მას გაათავისუფლებს. შესაბამისად, რკინიგზის დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ამ თანამშრომლებმა იცოდნენ პირობების შეცვლის შესახებ, იყვნენ თანახმანი და, თუკი ახლა არ შეწყვეტენ შიმშილობას და არ შეასრულებენ მოვალეობას, მათ სამსახურიდან გაათავისუფლებენ. [post_title] => რკინიგზა მოშიმშილე თანამშრომლებს ულტიმატუმით პასუხობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rkinigza-moshimshile-tanamshromlebs-ultimatumit-pasukhobs 