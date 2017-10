ბუქარესტი თბილისის მიმართულებით პირველი ჩარტერული რეისი ინიშნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => saelcho [2] => frena [3] => blue-air-airline ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180121 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => saelcho [2] => frena [3] => blue-air-airline ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180121 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1264 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => saelcho [2] => frena [3] => blue-air-airline ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rumineti [1] => saelcho [2] => frena [3] => blue-air-airline ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180121) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20675,8779,1264,1553) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179640 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 11:42:11 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:42:11 [post_content] => თურქეთის რესპუბლიკის ფლაგმანმა ავიაკომპანია Turkish Airlines ავიაბილეთებზე ფასდაკლების ახალი აქცია დაიწყო, რომელიც ბიზნეს კლასის მომხმარებლებზეა გათვლილი. დღეიდან, ანუ 24 ოქტომბრიდან 26 ნოემბრამდე „თურქეთის ავიახაზები“, ამჯერად უკვე ბიზნეს კლასის მომხმარებელს, სთავაზობს აქციას თბილისიდან ევროპის რამდენიმე მიმართულებაზე. ”ორმხრივი, ბიზნეს კლასის ბილეთის ფასი იწყება 2129 ლარიდან. აქციის ფარგლებში, ბილეთების შეძენა შესაძლებელია შემდეგ მიმართულებებზე: ბერლინი, სტოკჰოლმი, ვენა, პრაღა, რიგა, ვილნიუსი, რომი, ვენეცია, ბუდაპეშტი, ბარსელონა, მადრიდი, ამსტერდამი, მიუნჰენი, ფრანკფურტი, კოპენჰაგენი”, - აცხადებენ ავიაკომპანიაში. მათივე ცნობით, „სთარ ალიანსის" წევრი „თურქეთის ავიახაზების" ბიზნეს კლასის სერვისი მრავალი ჯილდოს მფლობელია. მათ შორის, 2017 წელს დაიმსახურა SKY TRAX -ის ჯილდო ნომინაციაში -„მსოფლიოში საუკეთესო კვება ბიზნეს კლასში" შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს. ჯამში, საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 300-ზე მეტი მიმართულებით გაფრენ

რომი, ბარსელონა, ამსტერდამი - ბიზნეს კლასის ავიაბილეთები გაიაფდა

სტავროპოლსა და თბილისს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა იწყება. ფრენებს ავიაკომპანია Saratov Airlines შეასრულებს. როგორც რუსული მედია წერს, პირდაპირი ავიამიმოსვლა 25 ნოემბრიდან დაიწყება და ის სტავროპოლის „მინერალური წყლების" საერთაშორისო აეროპორტიდან განხორციელდება. არსებული ინფორმაციით, რეისი კვირაში ერთხელ, ყოველ შაბათს შესრულდება. სტავროპილი- თბილისის ავიაბილეთების შეძენა მომხმარებელს უკვე შეუძლია ავიაკომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.saratovairlines.ru. "ფორტუნამ" რუსული მედიის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში გადაამოწმა. აქ ამბობენ, რომ საქართველოში ფრენის განხორციელების მიზნით Saratov Airlines-მა სააგენტოს უკვე მიმართა და ნებართვაც გაცემულია. "რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებისათვის უცილებელი ნებართვა Saratov Airlines -ს მიმდინარე წლის 6 ოქტომბერს მივანიჭეთ. კომპანიას 4 ნოემბრიდან უკვე შეუძლია, რომ ჩვენს საჰაერო სივრცეში იფრინოს. ნებართვა ზამთრის სანავიგაციო სეზონზე გავეცით", - განმარატეს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში. სტავროპოლსა და თბილისს შორის პირდაპირი ავიამიმოსვლა იწყება

საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ახალი ავიაკომპანია შემოდის. საუდის არაბეთში საქართველოს საელჩოს ცნობით, ომანის მხარესთან ხანგრძლივი მოლაპარაკებებისა და აქტიური თანამშრომლობის შედეგად მიღწეულია შეთანხმება და 2018 წლის ივნისიდან საქართველოს მიმართულებით ფრენას იწყებს ომანის სასულთნოს ფლაგმანის, Oman Air-ის შვილობილი ავიაკომპანია Salam Air-ი. საელჩოს ინფორმაციითვე, ავიაკომპანია რეისებს კვირაში ოთხი სიხშირით მასკატი-თბილისი-მასკატის მიმართულებით შეასრულებს, რაც კიდევ უფრო გაზრდის საქართველოში ომანელი ტურისტების რაოდენობას. იგეგმება ასევე თბილისში კომპანიის წარმომადგენლობის გახსნა, გარკვეული ინვესტიციების განხორციელება და რამდენიმე ათეული ახალი სამუშაო ადგილის შექმნა.

ახალი ავიაკომპანია ქართულ საავიაციო ბაზარზე - Salam Air შემოდის ახალი ავიაკომპანია ქართულ საავიაციო ბაზარზე - Salam Air შემოდის