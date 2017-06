ჩემი ოცნების აივანი: აივნის მოწყობის რამდენიმე ვარიანტი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aivani [1] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140458 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aivani [1] => interieris-dizaini ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140458 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5355 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aivani [1] => interieris-dizaini ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aivani [1] => interieris-dizaini ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140458) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5355,14179) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134965 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-29 14:45:15 [post_date_gmt] => 2017-05-29 10:45:15 [post_content] => თბილისის ისტორიულ უბანში სასტუმრო ”აივანი” გაიხსნა. განთავსების ობიექტი აბანოთუბანში, სამღებროს 21-ში მდებარეობს. სასტუმროს მოსაწყობად აქ მდებარე ძველ შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. სასტუმრო ”აივანის” ინტერიერი ძველ ქალაქურ სტილშია გადაწყვეტილი -სასიამოვნო გარემო და ულამაზესი ხედები ძველ თბილისზე, მეტეხის ხიდი და გოგირდის აბანოები საკუთარი ნომრის ფანჯრებიდან... ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, სასტუმრო 4 ვარსკვლავის კატეგორიაში გადის. ბუტიკ - სასტუმრო 24 ნომრიანია, აქვს 140 ადგილიანი რესტორანი, ბარი და ტერასა. ციცინო ფუტკარაძე, „აივანის“ დამფუძვნებელი: სასტუმრო ძველ თბილისში მდებარეობს, ეს მართლაც კოლორიტული და ძალიან იშვიათი ადგილია. ”აივანი” ძირითადად გათვლილია და მოემსახურება ტურისტებს, რათა მათ დაათვალიერონ და უკეთ გაიცნონ თბილისი. აბანოთუბანში სასტუმრო "აივანი" გაიხსნა [gallery royalslider="1" ids="127754,127752,127750,127751,127753,127755,127756"] ვინტაჟური ავეჯი და თანამედროვე ნივთები ბინისთვის სპეციალური შეკვეთით დამზადდა. დიზაინერმა ენდრიუ ფრანცმა და მისმა კომპანიამ დივანის და პატარა მაგიდის პროექტი შეიმუშავეს, ვინტაჟი დანიელ დიზაინერებს ეკუთვნით, ჭაღი კი, გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის პარლამენტის ყოფილ შენობიდანაა. ბინის ყოფილმა მფლობელებმა სახურავი უცვლელად დატოვეს, ახალმა ბინადრებმა კი, სახურავზე ბაღი მოაწყვეს თავისი ტერასით, სადაც თავისუფლად მოთავსდა სავარძლები და პატარა მაგიდა, მოძრავი სახურავი კი, ბაღის ნაწილს ფარავს და მას წვიმისა და თოვლისგან იცავს. 1980-იან წლებში შენობაში "ლოფტი" გაკეთდა, მანამდე კი, საწყობი იყო აგურის უზარმაზარი, გუდრონით დაფარული კედლებით სიგრილის უკეთ შესანარჩუნებლად. ბინის ახლმა მფლობელებმა აგურის კედლების შენარჩუნება მოიდომეს და გუდრონის მოცილებასაც უამრავი დრო და ენერგია დაახარჯეს, მერე კი, შემოსასვლელში სპეციალური შეკვეთით დამზადებული კარადა და სკამები დადგეს და დეკორატიული გისოსით ბინის ნაწილს სტუდიის დანარჩენი სივრცისგან გამოჰყვეს. ადრე ბინაში სახურავის ფორმის წყალობით, საკმაოდ დაბალი მეზონინი (სახლის ზედა სართულზე დაშენებული არასრული სართული) იყო, რომელიც არქიტექტორმა სხვა კედელზე გადაიტანა და მის ადგილას სამზარეულო თავისი სასადილო ოთახით მოაწყო. შიდა ფანჯრებით სტუმრებისთვის განკუთვნილი საძინებელია გამოყოფილი. პირსაბანის პატარა კარადა აბაზანაში თხილის ხისგანაა გაკეთებული, კედელი კი, სხვადასხვა ფერის ფილებით მოპირკეთდა. პატარა სკამი მთლიანი ხის ნაჭრისგანაა გაკეთებული, კარადები თავისი ტყავის სახელურებით კი, სპეციალური დაკვეთით შეიქმნა. [gallery royalslider="1" ids="127762,127376,127378,127761,127763,127764"] დაკიდული ბაღი ტერასაზე - როგორ მოვაწყოთ ნამდვილი ოაზისი და შევიქმნათ მყუდრო გარემო [post_title] => ცნობილი ადამიანების სახლები - არქიტექტურული შედევრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobili-adamianebis-sakhlebi-arqiteqturuli-shedevrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 18:50:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 14:50:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124433 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134965 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-29 14:45:15 [post_date_gmt] => 2017-05-29 10:45:15 [post_content] => თბილისის ისტორიულ უბანში სასტუმრო ”აივანი” გაიხსნა. განთავსების ობიექტი აბანოთუბანში, სამღებროს 21-ში მდებარეობს. სასტუმროს მოსაწყობად აქ მდებარე ძველ შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. სასტუმრო ”აივანის” ინტერიერი ძველ ქალაქურ სტილშია გადაწყვეტილი -სასიამოვნო გარემო და ულამაზესი ხედები ძველ თბილისზე, მეტეხის ხიდი და გოგირდის აბანოები საკუთარი ნომრის ფანჯრებიდან... ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ცნობით, სასტუმრო 4 ვარსკვლავის კატეგორიაში გადის. ბუტიკ - სასტუმრო 24 ნომრიანია, აქვს 140 ადგილიანი რესტორანი, ბარი და ტერასა. ციცინო ფუტკარაძე, „აივანის“ დამფუძვნებელი: სასტუმრო ძველ თბილისში მდებარეობს, ეს მართლაც კოლორიტული და ძალიან იშვიათი ადგილია. ”აივანი” ძირითადად გათვლილია და მოემსახურება ტურისტებს, რათა მათ დაათვალიერონ და უკეთ გაიცნონ თბილისი. 