ჩემი საქმე ცუდად მიდის: უკმაყოფილო ჯანო ანანიძე ტონუსს კარგავს

შარშან რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ქართველებისთვის მნიშვნელოვანი შერკინება იყო. ეს იყო ბრძოლა ომიდან 8 წლის შემდეგ. ზუსტად 8 აგვისტოს, პუტინის საყვარელ ძიუდოისტ, დენის იარცევთან უნდა მოეგო ლაშა შავდათუაშვილს და მოიგო კიდეც. შეხვედრას იუკოთი რუსი ფალავანი იგებდა, თუმცა ქართველმა შეძლო ბრძოლის შემობრუნება და ჯერ ვაზარი მოიპოვა, შემდეგ კი იპონი. ბრძოლის დასრულების შემდეგ, ქართველმა ფალავანმა ემოციური ჟესტით რუს სპორტსმენს საქართველოს დროშაზე მიანიშნა. ეს ჟესტი სამუდამოდ დარჩება ქართული სპორტის და არა მარტო სპორტის ისტორიაში! https://www.youtube.com/watch?v=-DZ_DCl_syQ [post_title] => 8 აგვისტოს ქართველი არ წააგებს რუსთან: დაუვიწყარი ჟესტი ზუსტად ერთი წლის წინ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 8-agvistos-qartveli-ar-waagebs-rustan-dauviwyari-djesti-zustad-erti-wlis-win-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 11:59:39 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 07:59:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151993 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 151937 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-08 11:37:09 [post_date_gmt] => 2017-08-08 07:37:09 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას გმირობამ და თბილისში NBA-ის საჩემპიონო თასის ჩამოტანამ სრულიად საქართველო ფეხზე დააყენა. ჯერაც დაუჯერებელია, რომ ეს ჩვენთან ხდება, რომ ქართველი კაცი ამდენს შესწვდა. ზაზამ ნამდვილი ისტორია შექმნა, საამაყო და უდიადესი, რომელიც არასოდეს წაიშლება ქართული სპორტის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის ისტორიიდან. ზაზამ ქართველ გულშემატკივრებს საშუალება მისცა სანუკვარი თასი ენახათ. გულშემატკივრებს შორის კი რიგითი ქომაგების გარდა უამრავი ცნობილი სახე იყო, დაწყებული საქართველოს პრეზიდენტ-პრემიერით, დამთავრებული სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლებით. ერთი-ერთი მათგანია დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ასევე გამორჩეული და განუმეორებელი კახი კალაძე, რომელმაც თავის მხრივ ასევე უდიდესი ისტორია დაწერა და ჩვენი ფეხბურთი საოცნებო მწვერვალზე აიყვანა. ეს ორი სპორტსმენი, ეს ორი კაცი - შრომის, პროფესიონალიზმის, საქმის სიყვარულის და მიზნის მიღწევის სიმბოლოა. ზაზას საყოველთაო წარმატება კახამაც მიულოცა! [gallery royalslider="1" ids="151966,151967,151968,151969,151970,151971,151972,151973,151974,151975,151976,151977,151978,151979"] [post_title] => კახას მილოცვა ზაზას: საქართველოს ორი ყველაზე წარმატებული სპორტსმენი (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakhas-milocva-zazas-saqartvelos-ori-yvelaze-warmatebuli-sportsmeni-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 11:49:17 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 07:49:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151937 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151529 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-08 09:57:36 [post_date_gmt] => 2017-08-08 05:57:36 [post_content] => საფეხბურთო სეზონი ეროვნულ ჩემპიონატებში მალე დაიწყება. გუნდები, როგორც წესი, ახალ სეზონს ახალი ეკიპირებით ხვდებიან. ზოგიერთი მართლაც რომ ზედმეტად ინდომებს და ღიმილისმომგვრელი მოკაზმულობით გამოდის. აგერ ვნახოთ ასეთი ორიგინალური გუნდები. ჰაიდუკი, ხორვატია კლუბმა მესამე კომპლექტისგან მთელი ისტორიის შექმნა გადაწყვიტა. მაისურებზე გულშემატკივრების სახელები აწერია, რომლებმაც კლუბის წევრობისთვის 250 ევრო გადაიხადეს. არადა, ათასობით ადამიანია. ხოლშტაინ კილი, გერმანია მეორე ბუნდესლიგის კლუბმა 1900 წლის კილის ბუხტის რუკა გამოსახა. ჰადერსფილდი, ინგლისი თითქმის ასი წლის წინანდელმა ინგლისის ჩემპიონმა პრემიერლიგაში დაბრუნების აღსანიშნავად მესამე ფორმაზე რაღაც ხარვეზები დაიტანა. ამერიკა, მექსიკა მექსიკელებს ტრადიციულად უყვართ კაშკაშა მორთულობა. ხორხე კამპოსის ფორმა გახსოვთ? თუმცა ეს შედარებით თავშეკავებულია. ბორუსია დორტმუნდი, გერმანია ნეტა რომელ მაღაზიაში იყიდეს ასეთი ფორმა დორტმუნდელებმა? სანკტ-პაული, გერმანია Under Armour-მა ჰამბურგის კლუბისთვის აგურის კედელი შეარჩია. მესამე ფორმა კი ეტყობა უბრალოდ სახმედროებისგან გადმოიღეს. უიკომი, ინგლისი როდესაც ირლანდიური ფირმა O’Neills-ის დიზაინერებმა შეკვეთა მიიღეს, მოეგონებინათ რაღაც ისეთი, რაც მეტოქეს თავგზას აუბნევს, მიხვდნენ: ეს განსაკუთრებული გამოვა. მესამე დივიზიონის კლუბში სამეცნიერო კვლევებსა და თავდამსხმელების ზემოქმედებაზე ალაპარაკდნენ... „ეს მე უფრო დიდ მხდის, ერთი სული მაქვს ამ ფორმას როდის ვატარებ, თუმცა შეიძლება ამან მეტოქის ლანძღვა გამოიწვიოს და ქომაგებმა ქოქოლა დამაყარონ“, - ამბობს გუნდის მეკარე, რომელიც ასეთ ფორმაში ყოველ უქმეებზე გამოჩნდება. ნაგოია გრამპუსი, იაპონია იაპონელები ხომ საერთოდ დიდი გამომგონებლები არიან. 