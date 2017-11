ციხისძირთან საქორწილო ესკორტი ავარიაში მოყვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => cikhisdziri [2] => saqorwilo-eskorti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183890 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => cikhisdziri [2] => saqorwilo-eskorti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183890 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => cikhisdziri [2] => saqorwilo-eskorti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avtoavaria [1] => cikhisdziri [2] => saqorwilo-eskorti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183890) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1387,18288,20958) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179082 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-23 12:30:21 [post_date_gmt] => 2017-10-23 08:30:21 [post_content] => საფეხბურთო კლუბ საჩხერის ”ჩიხურას” მიკროავტობუსი ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ავარიაში მოჰყვა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევის შედეგად მიკროავტობუსში მყოფ პირებს მძიმე დაზიანებები არ მიუღიათ. ფეხბურთელები ბათუმის ”დინამოსთან” გუშინდელი მატჩის შემდეგ მიკროავტობუსით დედაქალაქში მოემგზავრებოდნენ. შედარებით მძიმედ არის დაშავაბული გუნდის კაპიტანი, შოთა კაშია, ფეხბურთელს ლავიწის ძვალი აქვს გატეხილი. საჩხერის "ჩიხურა" ავტოავარიაში მოჰყვა სახელმწიფო ციხისძირში სასტუმროს ასაშენებლად ინვესტორს ეძებს

სახელმწიფო ციხისძირში სასტუმროს ასაშენებლად ინვესტორს ეძებს. პროექტ "50 ქონება შენი სასტუმროსთვის" ფარგლებში ციხისძირში მდებარე 3303 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი იყიდება. ობიექტი აქუციონზე სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ გამოიტანა.

"ბოლო დროს დაფიქსირებულმა ტურისტული ნაკადების გაზრდილმა რაოდენობამ კიდევ უფრო საჭირო გახადა ქვეყანაში შესაბამისი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება. სწორედ ამ მიზნით, ინვესტორებს ვთავაზობთ ტურისტულად მოთხოვნად ადგილებში მდებარე სახელმწიფო ქონებას სასტუმროს ასაშენებლად",- ნათქვამია სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაში. მათივე ცნობით, აუქციონი დღეს გამოცხადდა, მისი დასრულების თარიღი კი 2017 წლის პირველი ნოემბერია. ობიექტის საწყისი ფასი 370 000 ლარს შეადგენს. თელავში მსუბუქი ავტომანქანა აფეთქდა - დაშავებულია 2 ადამიანი

თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნასამხრალში მსუბუქი ავტომანქანა აფეთქდა. თვითმხილველების თქმით, მანქანა ელექტრობოძს შეეჯახა, რის შედეგადაც ჯერ ცეცხლი გაუჩნდა, შემდეგ კი მთლიანად დაიწვა. სხეულის დამწვრობით თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში ორი მგზავრი სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაიყვანეს. ამ დროისთვის შემთხვევის ადგილზე საპატრულო და სამაშველო სამსახურების ეკიპაჟები არიან მობილიზებული. შსს-ის ინფორმაციით, მომხდარზე გამოძიება 276-ე მუხლით დაიწყო. საჩხერის "ჩიხურა" ავტოავარიაში მოჰყვა

საფეხბურთო კლუბ საჩხერის "ჩიხურას" მიკროავტობუსი ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე ავარიაში მოჰყვა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევის შედეგად მიკროავტობუსში მყოფ პირებს მძიმე დაზიანებები არ მიუღიათ. ფეხბურთელები ბათუმის "დინამოსთან" გუშინდელი მატჩის შემდეგ მიკროავტობუსით დედაქალაქში მოემგზავრებოდნენ. შედარებით მძიმედ არის დაშავაბული გუნდის კაპიტანი, შოთა კაშია, ფეხბურთელს ლავიწის ძვალი აქვს გატეხილი.