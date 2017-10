დაათვალიერეთ ნინო კასრაძის ულამაზესი სახლი და ეზო ქალაქგარეთ (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => nino-kasradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180366 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => nino-kasradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 180366 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => nino-kasradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => nino-kasradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (180366) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20691,192) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175234 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-13 20:53:53 [post_date_gmt] => 2017-10-13 16:53:53 [post_content] => „ტელეკომპანიების „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში სარეკლამო რგოლები - „გაკეთდა თბილისისთვის“, მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით განთავსდა. ამის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. კომისიამ შპს „სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავი 2“-ის და შპს „ტელეიმედის“ მიმართ საჩივარი განიხილა. როგორც კომისიაში აცხადებენ, აა(ი)პ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“, მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობამ“, მპგ „ევროპულმა საქართველომ - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ და „თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი სამდივნომ“ მიმართა. აღნიშნული ორგანიზაციები ტელეკომპანიების, „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში მერიის დაკვეთით განთავსებული სარეკლამო რგოლების - „გაკეთდა თბილისისთვის“, შესწავლას და კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში მათზე რეაგირებას ითხოვდნენ. „კომისიამ საჯარო სხდომაზე ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით განიხილა საკითხი და მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი ვიდეო რგოლები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი არ არის. ვიდეო რგოლებით - „გაკეთდა თბილისისთვის“ - კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოს რეკლამირება ხდება და აქედან გამომდინარე, არ შეესაბამება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 661 მუხლის, მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ მიზანს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომისიის გადაწყვეტილებით განიმარტა, რომ ტელეკომპანიების „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში სარეკლამო რგოლები - „გაკეთდა თბილისისთვის“, განთავსდა მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით, თუმცა კომისიამ ტელეკომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომა (წერილობითი გაფრთხილება) არ გამოიყენა“, – განაცხადეს კომისიაში. [post_title] => „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში სარეკლამო რგოლები - „გაკეთდა თბილისისთვის“, კანონმდებლობის დარღვევით განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-is-da-imedis-etershi-sareklamo-rgolebi-gaketda-tbilisistvis-kanonmdeblobis-darghvevit-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 20:53:53 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 16:53:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171635 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 16:39:21 [post_date_gmt] => 2017-10-05 12:39:21 [post_content] => „ქართული ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატი, კახა კალაძე, მმართველი გუნდის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტს "ტყუილს" უწოდებს. კახა კალაძის თქმით, სიცრუეა, თითქოს, თბილისის ბაღების დირექტორების ნაწილი „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერთა სიებს ადგენს და ანგარიშს ბაღების სააგენტოს უგზავნის. „ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი, სიცრუე. რაც შეხება პედაგოგებს, რაც შეეხება ზოგადად სხვადასხვა თანამშრომლებს, ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, ჩაერთოს საარჩევნო კამპანიაში. მიზანმიმართულად მიმდინარეობს დისკრედიტაცია პარტია "რუსთავი2"-ის მხრიდან,“ - განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => პარტია "რუსთავი2" მიზანმიმართულ დისკრედიტაციას ცდილობს - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => partia-rustavi2-mizanmimartul-diskreditacias-cdilobs-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 16:39:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 12:39:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171635 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170491 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 13:00:55 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:00:55 [post_content] => თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატი, კახა კალაძე, აცხადებს, რომ არავის მისცემენ შესაძლებლობას, რომ მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანონ. მან სწორი ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობაზეც გაამხვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ქვეყანაში მხოლოდ "პარტია რუსთავი 2" არ არის. ამ განცხადებით კახა კალაძე სოციალურ ქსელში ვიდეო-მიმართვაში "ნაციონალური მოძრაობის" ბრალდებებს ეხმიანება. "მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერავინ შეაჩერებს განვითარებას, წინსვლას და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები იქნება განხორციელებული, ასეთი პროექტები ქმნის ზუსტად სამუშაო ადგილებს და ამას ეწინააღმდეგება ვაი ოპოზიცია. არავის მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ იცრუოს, მოატყუოს, მოსახლეობა შეიყვანოს შეცდომაში, მართლა არ ბნელა ქვეყანაში, არ არის მხოლოდ პარტია რუსთავი 2, არის სხვა შესაძლებლობები, არსებობს ინტერნეტი, ყველას მიუწვდება დღეს ხელი და შესაბამისად, ჩვენი შესძლებლობების ფარგლებში ყველას მივაწვდით სწორ ინფორმაციას," - განაცხადა კახა კალაძემ. “ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. [post_title] => მართლა არ ბნელა ქვეყანაში, არ არის მხოლოდ პარტია რუსთავი2 - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martla-ar-bnela-qveyanashi-ar-aris-mkholod-partia-rustavi2-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 13:00:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 09:00:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170491 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 175234 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-13 20:53:53 [post_date_gmt] => 2017-10-13 16:53:53 [post_content] => „ტელეკომპანიების „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში სარეკლამო რგოლები - „გაკეთდა თბილისისთვის“, მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით განთავსდა. ამის შესახებ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. კომისიამ შპს „სამაუწყებლო ტელეკომპანია რუსთავი 2“-ის და შპს „ტელეიმედის“ მიმართ საჩივარი განიხილა. როგორც კომისიაში აცხადებენ, აა(ი)პ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“, მპგ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობამ“, მპგ „ევროპულმა საქართველომ - მოძრაობა თავისუფლებისთვის“ და „თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათაშორისი სამდივნომ“ მიმართა. აღნიშნული ორგანიზაციები ტელეკომპანიების, „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში მერიის დაკვეთით განთავსებული სარეკლამო რგოლების - „გაკეთდა თბილისისთვის“, შესწავლას და კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში მათზე რეაგირებას ითხოვდნენ. „კომისიამ საჯარო სხდომაზე ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით განიხილა საკითხი და მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი ვიდეო რგოლები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი არ არის. ვიდეო რგოლებით - „გაკეთდა თბილისისთვის“ - კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოს რეკლამირება ხდება და აქედან გამომდინარე, არ შეესაბამება „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 661 მუხლის, მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ მიზანს. ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომისიის გადაწყვეტილებით განიმარტა, რომ ტელეკომპანიების „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში სარეკლამო რგოლები - „გაკეთდა თბილისისთვის“, განთავსდა მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევით, თუმცა კომისიამ ტელეკომპანიების მიმართ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომა (წერილობითი გაფრთხილება) არ გამოიყენა“, – განაცხადეს კომისიაში. [post_title] => „რუსთავი 2“-ის და „იმედის“ ეთერში სარეკლამო რგოლები - „გაკეთდა თბილისისთვის“, კანონმდებლობის დარღვევით განთავსდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-is-da-imedis-etershi-sareklamo-rgolebi-gaketda-tbilisistvis-kanonmdeblobis-darghvevit-gantavsda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 20:53:53 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 16:53:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175234 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 93 [max_num_pages] => 31 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 48d0ec0e418cd6b3678688910a65b61d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )