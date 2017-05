დაიჭერენ თუ არა ქართველ დეპუტატს, რომელსაც არაბეთმა პატიმრობა შეუფარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => rakia-jorjia [2] => gela-miqadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133883 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => rakia-jorjia [2] => gela-miqadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133883 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1388 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => rakia-jorjia [2] => gela-miqadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => rakia-jorjia [2] => gela-miqadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133883) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16008,1388,15986) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133708 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-24 12:44:45 [post_date_gmt] => 2017-05-24 08:44:45 [post_content] => "რაკია ჯორჯიას" ყოფილ გენერალურ დირექტორს არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში დაუსწრებლად 15 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ამის შესახებ ინფორმაციას არაბული მედიასაშუალება, Gulf Business ავრცელებს. Gulf Business -ის ცნობით, საქართველოს პარლამენტის მოქმედ დეპუტატ გელა მიქაძეს 17 მილიონი დოლარის მითვისებას ედავებიან. მასთან ერთად პატიმრობა მიესაჯა ხატერ მასაადს და გიორგი ჯანაშიას. საქმე ეხება ფოთის პორტსა და Raystar Trade LLP-ს შორის ჯერ დადებულ და შემდეგ გაუქმებულ ხელშეკრულებას ერთობლივი ვენჩურული კომპანიის შექმნის შესახებ. გამოძიების ინფორმაციით, Raystar Trade-ის ბენეფიციარები მიქაძე და ჯანაშია იყვნენ და ამის შესახებ მხოლოდ მასაადისთვის იყო ცნობილი. ვერდიქტში ნათქვამია, რომ სამივე მსჯავრდებულმა განზრახ მიაყენა ზიანი Ras Al Khaimah Investment Authority-ის ფულად სახსრებსა და ინტერესებს. „ფაქტობრივად, გავიგე დღეს, ტელევიზიის მეშვეობით და აღმოჩნდა, რომ დღეს, 2017 წელს, 7 წლის მერე, რაღაც საქმე აწარმოეს და მე წერილიც არ გამომიგზავნეს. ასეთი რამ მსოფლიოს იურისპრუდენციას არ ახსოვს საერთოდ. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა საემიროს ემირმა მიიღო პირადი გადაწყვეტილება თავის ოთახში და გამოიტანა განაჩენი,“ - აცხადებს მიქაძე. შეგახესნებთ, სამართალდამცველებმა დიდი ოდენობით თანხების მართლსაწინააღმდეგო მითვისების ფაქტებზე, შპს "რაკიინ დეველოპმენტის" და შპს "რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუტორიტი ჯორჯიას" ყოფილი დირექტორი, გელა მიქაძე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 2013 წელსაც მისცა. მაშინ საქმე ეხებოდა არაბი ინვესტორების თანხმობის გარეშე, 2011 წლის 10 მარტის ნასყიდობის ხელშეკრულებით მართლსაწინააღმდეგოდ, მის მიერ რეგისტრირებულ არარეზიდენტ კომანდიტურ საზოგადოება "ბესტფორდ დეველოპმენტ ელ-ელ-ფი"-ზე, სიმბოლურ ფასად 1 ლარად 16 940 000 ლარის ღირებულების შპს ,,რაკიინ დეველოპმენტის" 8.47%-იანი წილის გადაფორმებას. [post_title] => "პატრიოტთა ალიანსი“ მომხრეა, პრეზიდენტს ირჩევდეს ხალხი და არა პარლამენტი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriotta-aliansi-momkhrea-prezidents-irchevdes-khalkhi-da-ara-parlamenti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-28 11:56:39 [post_modified_gmt] => 2017-01-28 07:56:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104790 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 98906 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-12-28 11:54:52 [post_date_gmt] => 2016-12-28 07:54:52 [post_content] => "პატრიოტთა ალიანსი" ითხოვს, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომა დაიხუროს. ადა მარშანიას განცხადებით, კომიტეტის სხდომაზე დღეს საგარეო ურთიერთობების პრიორიტეტების განმსაზღვრელი რეზოლუციის პროექტი უნდა განიხილონ, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ მოამზადა. პროექტი 12 პუნქტისგან შედგება და ის პარლამენტს წარედგინება. ,,რეზოლუცია არ უნდა ერქვას ამ დოკუმენტს. ამის შესახებ მე კომიტეტის სხდომაზე ვიტყვი აუცილებლად. სათაური წავიკითხე მექანიკურად. მთავარია იქ ეწერა, რომ საგარეო პოლიტიკას ეხება ეს დოკუმენტი. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. იმედი მაქვს, რომ საფუძვლიანად ვისაუბრებთ ამაზე. ბევრი საინტერესო ფორმულირებებია. ბევრს ვეთანხმებით,მაგრამ რაღაც დებულებებს არ ვეთანხემით. მე საჯაროდ ვერ გეტყვით რას არ ვეთახმები. დოკუმენტში არის სერიოზული წინააღმდეგობა ძირითად საკითხებში. ჩვენი ძალის პოლიტიკურ შენიშვნებს კომიტეტზე აუცილებლად დავაფიქსირებ და მოვითხოვ იმასაც, რომ ეს კომიტეტი დახურულ ფორმატში წარიმართოს“, - განაცხადა ადა მარშანიამ. Gulf Business -ის ცნობით, საქართველოს პარლამენტის მოქმედ დეპუტატ გელა მიქაძეს 17 მილიონი დოლარის მითვისებას ედავებიან. მასთან ერთად პატიმრობა მიესაჯა ხატერ მასაადს და გიორგი ჯანაშიას. საქმე ეხება ფოთის პორტსა და Raystar Trade LLP-ს შორის ჯერ დადებულ და შემდეგ გაუქმებულ ხელშეკრულებას ერთობლივი ვენჩურული კომპანიის შექმნის შესახებ. გამოძიების ინფორმაციით, Raystar Trade-ის ბენეფიციარები მიქაძე და ჯანაშია იყვნენ და ამის შესახებ მხოლოდ მასაადისთვის იყო ცნობილი. ვერდიქტში ნათქვამია, რომ სამივე მსჯავრდებულმა განზრახ მიაყენა ზიანი Ras Al Khaimah Investment Authority-ის ფულად სახსრებსა და ინტერესებს. „ფაქტობრივად, გავიგე დღეს, ტელევიზიის მეშვეობით და აღმოჩნდა, რომ დღეს, 2017 წელს, 7 წლის მერე, რაღაც საქმე აწარმოეს და მე წერილიც არ გამომიგზავნეს. ასეთი რამ მსოფლიოს იურისპრუდენციას არ ახსოვს საერთოდ. დღეს ერთ-ერთი ყველაზე პატარა საემიროს ემირმა მიიღო პირადი გადაწყვეტილება თავის ოთახში და გამოიტანა განაჩენი,“ - აცხადებს მიქაძე. შეგახესნებთ, სამართალდამცველებმა დიდი ოდენობით თანხების მართლსაწინააღმდეგო მითვისების ფაქტებზე, შპს "რაკიინ დეველოპმენტის" და შპს "რას ალ ხაიმა ინვესტმენტ აუტორიტი ჯორჯიას" ყოფილი დირექტორი, გელა მიქაძე სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 2013 წელსაც მისცა. მაშინ საქმე ეხებოდა არაბი ინვესტორების თანხმობის გარეშე, 2011 წლის 10 მარტის ნასყიდობის ხელშეკრულებით მართლსაწინააღმდეგოდ, მის მიერ რეგისტრირებულ არარეზიდენტ კომანდიტურ საზოგადოება "ბესტფორდ დეველოპმენტ ელ-ელ-ფი"-ზე, სიმბოლურ ფასად 1 ლარად 16 940 000 ლარის ღირებულების შპს ,,რაკიინ დეველოპმენტის" 8.47%-იანი წილის გადაფორმებას. 