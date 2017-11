დათვი პადინგტონი Marks & Spencer-ის ჯადოსნურ საშობაო კლიპში (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sashobao-video [1] => marks-spencer ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185167 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sashobao-video [1] => marks-spencer ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185167 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10299 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sashobao-video [1] => marks-spencer ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sashobao-video [1] => marks-spencer ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185167) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21037,10299) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 88816 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-17 16:19:00 [post_date_gmt] => 2016-11-17 12:19:00 [post_content] => მოხუცი დათუნიების საახალწლო რეკლამამ მსოფლიო დაიპყრო. საშობაო სამზადისამდე ცოტა ხნით ადრე ლონდონის ჰითროუს აეროპორტმა საზოგადოება გულისამაჩუყებელი ვიდეორგოლით გაახალისა. მისი მთავარი გმირები არიან რბილი დათუნიები, რომლებიც სამოგზაუროდ წასვლას გადაწყვეტენ. მოხუც წყვილს სურს, რომ შობას შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად შეხვდეს. დათუნიები აღელვებულები არიან, რადგან ფრენის ძალიან ეშინიათ, ამიტომ მათ დასახმარებლად აეროპორტის კეთილი თანამშრომლები ზრუნავენ. საბოლოოდ, ყველაფერი ბედნიერად სრულდება და მოხუცები ოჯახს უბრუნდებიან. საახალწლო ვიდეო უკვე ჰიტად იქცა და ის ათასობით ადამიანმა ნახა. https://www.youtube.com/watch?v=oq1r_M5a6uI [post_title] => დათუნიები სახლში ბრუნდებიან – ლონდონის ჰითროუს აეროპორტის საახალწლო ვიდეო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => datuniebi-sakhlshi-brundebian-londonis-hitrous-aeroportis-saakhalwlo-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-17 17:18:47 [post_modified_gmt] => 2016-11-17 13:18:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88816 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 88099 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-11-14 13:59:20 [post_date_gmt] => 2016-11-14 09:59:20 [post_content] => მისის კლაუსს ურჩევნია, ნაკლებად ცნობილი იყოს, თუმცა ხანდახან ქმრის, სანტა კლაუსის საქმეებში ჩარევაც უხდება. მართლაც, ძალიან ძნელია უარი უთხრა დახმარებაზე პატარა ბიჭუნას, რომელიც საჩუქარს საკუთარი დისთვის ითხოვს. „მარქს ენდ სპენსერის“ საშობაო რეკლამა ძალიან პოპულარული გახდა და 2 დღეში 4,416,717 ნახვა დააგროვა. კომპანია მომხმარებლებს ყოველ წელს, ნოემბერში ერთმანეთზე ლამაზი სარეკლამო ვიდეობით ანებივრებს, წლევანდელმა კლიპმა კი, სადაც სანტასთან ერთად მისი ცოლიც ჩანს, სოციალური ქსელების მომხმარებლები განსაკუთრებულად აღაფრთოვანა. https://www.youtube.com/watch?v=V5QPXhStb5I [post_title] => გაიცანით კეთილი მისის კლაუსი - ვიდეო, რომელიც 2 დღეში 4 მლნ-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaicanit-ketili-misis-klausi-video-romelic-2-dgheshi-4-mln-ze-metma-adamianma-nakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-14 13:59:57 [post_modified_gmt] => 2016-11-14 09:59:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88099 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 88816 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-17 16:19:00 [post_date_gmt] => 2016-11-17 12:19:00 [post_content] => მოხუცი დათუნიების საახალწლო რეკლამამ მსოფლიო დაიპყრო. საშობაო სამზადისამდე ცოტა ხნით ადრე ლონდონის ჰითროუს აეროპორტმა საზოგადოება გულისამაჩუყებელი ვიდეორგოლით გაახალისა. მისი მთავარი გმირები არიან რბილი დათუნიები, რომლებიც სამოგზაუროდ წასვლას გადაწყვეტენ. მოხუც წყვილს სურს, რომ შობას შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად შეხვდეს. დათუნიები აღელვებულები არიან, რადგან ფრენის ძალიან ეშინიათ, ამიტომ მათ დასახმარებლად აეროპორტის კეთილი თანამშრომლები ზრუნავენ. საბოლოოდ, ყველაფერი ბედნიერად სრულდება და მოხუცები ოჯახს უბრუნდებიან. საახალწლო ვიდეო უკვე ჰიტად იქცა და ის ათასობით ადამიანმა ნახა. https://www.youtube.com/watch?v=oq1r_M5a6uI [post_title] => დათუნიები სახლში ბრუნდებიან – ლონდონის ჰითროუს აეროპორტის საახალწლო ვიდეო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => datuniebi-sakhlshi-brundebian-londonis-hitrous-aeroportis-saakhalwlo-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-17 17:18:47 [post_modified_gmt] => 2016-11-17 13:18:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88816 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7ef36b5f01a89b23c2acbf8d742d5aaa [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )