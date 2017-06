დედაქალაქში მრავალსართულიანი პარკინგის მოსაწყობად მერია ტენდერს უახლოეს პერიოდში გამოაცხადებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => parkingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136150 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => parkingi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136150 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 370 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => parkingi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-narmania [1] => parkingi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136150) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (370,2953) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134799 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 10:33:40 [post_date_gmt] => 2017-05-29 06:33:40 [post_content] => დარწმუნებული ვარ, კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება, - "კვირის პალიტრის" ინფორმაციით, ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. „კახა კალაძე ჩემი მეგობარია, არჩევნებისას ის გვერდში მედგა და თუ გუნდი მას დაასახელებს მერობის კანდიდატად, მეც მხარში ამოვუდგები. დარწმუნებული ვარ, კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება“, - აღნიშნა ნარმანიამ. რაც შეეხება გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურის განხილვას, თბილისის მერი ამბობს, რომ კონსულტაცია ბევრ საკითხზე მიმდინარეობს. „გუნდის საერთო გადაწყვეტილებით გაირკვევა, მე ვიქნები მერობის კანდიდატი თუ სხვა, ან სად გადავინაცვლებ, თუ მერობის კანდიდატი აღარ ვიქნები“, - განაცხადა ნარმანიამ. [post_title] => "კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება" - დავით ნარმანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-dzalian-kargi-meri-iqneba-davit-narmania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 10:33:40 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 06:33:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134430 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-26 13:36:09 [post_date_gmt] => 2017-05-26 09:36:09 [post_content] => თბილისის მერის მეუღლის, თიკა თინიკაშვილის ჩაცმულობა მუდამ ყურადღების ცენტრშია. რამდენჯერმე ის ოფიციალურ ღონისძიებებზე ჩაცმულობის გამო გააკრიტიკეს. თიკა თინიკაშვილი საზოგადოების წინაშე ძირითადად მეუღლესთან ერთად ჩნდება ხოლმე ოფიციალურ მიღებებზე. ახლაც, შვილთან ერთად დაუმშვენა გვერდი თბილისის მერს. ამჯერად 26 მაისის ღონისძიებებზე დასასწრებად მან ვარდისფერი სამოსი შეარჩია. ვნახოთ, როგორი გამოხმაურება მოჰყვება თბილისის მერის მეუღლის ამ არჩევანს. [post_title] => როგორ კაბაში წარდგა საზოგადოების წინაშე თბილისის მერის მეუღლე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-kabashi-wardga-sazogadoebis-winashe-tbilisis-meris-meughle [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 15:42:49 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 11:42:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134430 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132836 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-22 12:32:11 [post_date_gmt] => 2017-05-22 08:32:11 [post_content] => დავით ნარმანიას კანდიდატურა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე განიხილება, თბილისის მერმა ინფორმაცია თავად დაადასტურა. „განიხილება რამდენიმე ვერსია, მათ შორის განიხილება ეს ვერსიაც“, - განაცხადა ნარმანიამ. ამასთან, მერმა აღნიშნა, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს თბილისის მერობის კანდიდატსა და ზოგადად, თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხის შესახებაც. „კონსულტაციები მიმდინარეობს რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე, მათ შორის არის არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხი და როგორც კი დასრულდება, აუცილებლად გაიგებთ ამის შესახებ“, - აღნიშნა დავით ნარმანიამ. [post_title] => ლაშა თორდიას, სავარაუდოდ, დავით ნარმანია შეცვლის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lasha-tordias-savaraudod-davit-narmania-shecvlis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-22 12:32:11 [post_modified_gmt] => 2017-05-22 08:32:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134799 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-29 10:33:40 [post_date_gmt] => 2017-05-29 06:33:40 [post_content] => დარწმუნებული ვარ, კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება, - "კვირის პალიტრის" ინფორმაციით, ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ განაცხადა. „კახა კალაძე ჩემი მეგობარია, არჩევნებისას ის გვერდში მედგა და თუ გუნდი მას დაასახელებს მერობის კანდიდატად, მეც მხარში ამოვუდგები. დარწმუნებული ვარ, კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება“, - აღნიშნა ნარმანიამ. რაც შეეხება გენერალური აუდიტორის თანამდებობაზე მისი კანდიდატურის განხილვას, თბილისის მერი ამბობს, რომ კონსულტაცია ბევრ საკითხზე მიმდინარეობს. „გუნდის საერთო გადაწყვეტილებით გაირკვევა, მე ვიქნები მერობის კანდიდატი თუ სხვა, ან სად გადავინაცვლებ, თუ მერობის კანდიდატი აღარ ვიქნები“, - განაცხადა ნარმანიამ. [post_title] => "კახა კალაძე ძალიან კარგი მერი იქნება" - დავით ნარმანია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-dzalian-kargi-meri-iqneba-davit-narmania [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 10:33:40 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 06:33:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 112 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b18ddbdfa7dad650e36e3c1c06474383 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )