დილის სასარგებლო რჩევები წონის ეფექტურად დასაკლებად

ფსიქოლოგების მტკიცებით, მამაკაცი სიცოცხლის პირველ თვეში იწყებს რეალური სამყაროს აღქმას, ქვეცნობიერში კი, მისი ძირითადი თვისებები ყალიბდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სწორედ დაბადების თვე განსაზღვრავს მის ხასიათს. * იანვარი იანვრის თვეში დაბადებულ მამაკაცს ძლიერი ნებისყოფა აქვს, კარგი ინტელექტუალია და სწრაფად ითვისებს ყველაფერ ახალს, ერთგული, საიმედოა და ყოველთვის შეიძლება მისი ნდობა. მართლია, ნაკლებად ერკვევა ადამიანებში, ვერასდროს ხედავს მათ აშკარა უარყოფით თვისებებს და ხშირად ტყუვდება, მაგრამ სწრაფად ივიწყებს და ერთხელ დაგებულ მახეშიც ხშირად ებმება. * თებერვალი თებერვლალის მამაკაცი, მართალია მგრძნობიარე, თუმცა მტკიცე ხასიათის პატრონია, სწრაფად აზროვნებს და მომანტალურად წყვეტს ნებისმიერ პრობლემას, მდიდარი წარმოსახვით გამოირჩევა, ჯიუტია და ძალიან არ უყვარს სხვისი რჩევის მოსმენა. სასიყვარულო ფრონტზე არასდროს ექმნება პრობლემა, რადგან ოჯახი მისთვის უმნიშვნელოვანესია, არც თვითონ ღალატობს და პარტნიორსაც ყოველთვის ერთგულს პოულობს. * მარტი გაზაფხულის პირველ თვეს დაბადებულ მამაკაცს დახვეწილი მანერები აქვს, თავშეკავებულია და ძალიან რთულია მისი მდგომარეობიდან გამოყვანა. თუმცა, ცუდ გუნებაზე გაღიზიანება, უხეშად თქმაც შეუძლია, რასაც მოგვიანებით ძალიან ნანობს, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოებრივ აზრს და საშინლად სწყინს ნებისმიერი კრიტიკა, კარგად განვითრებული ინტელექტი აქვს, არ უყვარს ავანტურები, იშვიათად მიდის კომპრომისზე და გადაწყვეტილებასაც ყოველთვის დამოუკიდებლად ღებულობს. * აპრილი აპრილის მამაკაცი მიზანდასახულია, ძალიან უყვარს თავისი საქმე და ნებისმიერ დავალებას პროფესიონალურად ასრულებს, საკუთარი პატივმოყვარეობის წყალობით კი, ხშირად აღწევს მაღალ თანამდებობას. ქალბატონებში ყველაზე მეტად პატიოსნებას და გულწრფელობას აფასებს, არასდროს კამათობს უმიზეზოდ და ნაკლებად ეჭვიანია, თუმცა ერთი ტყუილიც საკმარისია, მისი ნდობის სამუდამოდ დასაკარგად. * მაისი მაისის თვეში დაბადებული მამაკაცი სულსწრაფია, სწრაფად რეაგირებს, სწრაფად ღებულობს გადაწყვეტილებას და ნებისმიერ საქმეს სწრაფად აკეთებს, რადგან მოუსვენარი ბუნება აქვს და ძალიან არ უყვარს გაჭიანურება. ყოველთვის კეთილადაა განწყობილი გარშემომყოფების მიმართ, ძალიან უყვარს ახლობლები და კოლეგების პატივისცემითაც სარგებლობს, თუმცა, მარცხის შემთხვევაში, სწრაფად უფუჭდება განწყობა, ყველა საქმეს შუა გზაზე ტოვებს და საკუთარ თავში იკეტება, რადგან მართალია, ამბიციები არ აკლია, მაგრამ საკუთარ შესაძლებლობებში მაინც ყოველთვის ეჭვი ეპარება. * ივნისი ივნისის მამაკაცი ინდივიდუალისტია, რომელიც არასდროს ითვალისწინებს საზოგადოებრივ აზრს, მეტწილად ხელმძღვანელის პოსტი უჭირავს და თავისუფლად მართავს ადამიანებს. არასდროს ბრაზობს, წყენას არ იმახსოვრებს, ყოველთვის ზუსტად იცის რა უნდა და როგორ მიაღწიოს სასურველ შედეგს. კარგად ერკვევა ადამიანის ფსიქოლოგიაში და ყოველთვის ახლობლების, კოლეგების ნდობით სარგებლობს. * ივლისი ივლისში დაბადებული მამაკაცი მშვიდი, მომთმენი და საკმაოდ ფლეგმატურია. მართალია, სწრაფად ხვდება სხვის სიცრუეს, თუმცა არსდროს ამბობს, იშვიათად ენდობა ადამიანებს და თითქმის არასდროს ტყუვდება. ახასიათებს ირონიულობა, თუმცა არავის ეუბნება უარს დახმარებაზე, სიამოვნებით ებმება საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ხშირად ქნის საქველმოქმედო ფონდებსაც. * აგვისტო აგვისტოს თვეში დაბადებული მამაკაცი საკმაოდ გონიერია, თუმცა ხშირად ღიზიანდება წვრილმანებზე, მიზანდასახულია და ყოველთვის აღწევს სასურველ შედეგს, მუდმივად ახალი შთაბეჭდილებების შეძენას ცდილობს და სიამოვნებით იკვლევს ყველაფერ ახალს, რთულად ეგუება ადამიანებს და ცოტა, მაგრამ საიმედო მეგობრები ჰყავს, ყოველთვის ერთგული მეუღლე და საუკეთესო მამაა, რომელსაც ძალიან უყვარს ბავშვები და მთელ თავისუფალ დროსაც მათთან ატარებს. * სექტემბერი სექტემბრის მამაკაცი გონიერი, ლოგიკურად მოაზროვნე და პატივმოყვარეა, კარგი ორგანიზატორია, უყვარს ხელმძღვანელობა და საკმაოდ წარმატებითაც გამოსდის. არასდროს იბნევა რთულ სიტუაციაში და ყოველთვის პოულობს ერთადერთ სწორ გამოსავალს. კოლეგების პატივისცემით სარგებლობს, თავგანწირვით უყვარს საკუთარი ოჯახი და არაფერზე დაიხევს უკან მათთვის საუკეთესო პირობების უზრუნველსაყოფად. * ოქტომბერი „ოქტომბრელი“ მამაკაცი სკეპტიკოსი და კონსერვატორია, კარგად აქვს განვითარებული ინტუიცია და ლოგიკური აზროვნება, მართალია, საკმაოდ ლოიალურადაა განწყობილი ადამიანების მიმართ, მაგრამ საკუთარი პირდაპირობით ხშირად წყვეტს გულს გარშემომყოფებს, ძალიან არ უყვარს საკუთარი ინტესების დათმობა, თუმცა ნებისმიერს მხარში ამოუდგება, ვისაც მისი დახმარება სჭირდება. * ნოემბერი ნოემბრის მამაკაცი სერიოზული და პუნქტუალური, ტაქტიანი და თავშეკავებულია, უყვარს წესების და ტრადიციების დაცვა, საკმაოდ სწრაფად პოულობს საერთო ენას ნებისმიერი ასაკის ადამიანთან, თუმცა მაინც ხშირადაც კამათობს. უყვარს მარტო ყოფნა და ყოველთვის ახერხებს თუნდაც რამდენიმე წუთის საკუთარი თავისთვის დათმობას. პარტნიორულ ურთიერთობაში ერთგულებას აფასებს, ოჯახის მოყვარულია და იშვიათად ტოვებს სახლს დიდი ხნით. * დეკემბერი ზამთრის დასაწყისში დაბადებული მამაკაცი შრომისმოყვარეა და ყოველთვის იმ საქმეს ეჭიდება, რომლის შესრულებაზეც სხვები უარს ამბობენ, ბუნებით შემომქმედს ძალიან უყვარს მრავალფეროვნება და გატაცებასთან ერთად პარტნიორებსაც ხშირად იცვლის, საკმაოდ ჯიუტია, შეუძლებელია მისი გადარწმუნება და საკუთარ სურვილებს მორგება, არასდროს იხევს უკან და ნებისმიერ ავანტურაში სიამოვნებით ებმება. [post_title] => მამაკაცის ხასიათი მისი დაბადების თვის მიხედვით შეგიძლიათ ამოიცნოთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamakacis-khasiati-misi-dabadebis-tvis-mikhedvit-shegidzliat-amoicnot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-14 12:05:26 [post_modified_gmt] => 2017-11-14 08:05:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186923 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125634 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-10-30 07:59:48 [post_date_gmt] => 2017-10-30 03:59:48 [post_content] => ხშირად, ქალბატონები საკმაოდ ორიგინალურ მეთოდებს იყენებენ მამაკაცის მოსახიბლად და ვერ ხვდებიან, რომ ზედმეტი მოსდით. საინტერესო, რა აღიზიანებთ ყველაზე მეტად ძლიერი სქესის წარმოამდგენლებს? * „ქურდობა“ მისი თეფშიდან - თუ ფიქრობთ, რომ ამგვარი საქციელით თქვენს უშუალობას უსვამთ ხაზს, ძალიან ცდებით, რადგან ნებისმიერ მამაკაცს აღიზიანებს, როცა მის ულუფას თავს ესხმიან. * დაბალი თვითშეფასება - საკუთარი თავის რწმენით სექსუალური ქალბატონები გამოირჩევიან, პარტნიორის კონტროლის მცდელობა მუდმივი კითხვებით: „სად იყავი?“ ან „რატომ მოხვედი გვაინ?“ კი, საკუთარ თავში ნაკლებად დარწმუნებულ, დაკომპლექსებულ ქალებს ახასიათებთ, მამაკაცი კი, სწრაფად იღლება ამგვარი „დაკითხვებით“ და სხვასთან ეძებს შვებას. * ჭირვეულობა - თუ პარტნიორს მუდმივად კუდში დევნას აძულებთ და ყველა მაღაზიაში თან დაგყავთ, ჭირვეულობას მაინც დაანებეთ თავი და სწრაფად აირჩიეთ სასურველი ნივთი, რადგან მუდმივი ორჭოფობით, კაპრიზებით და გაუთავებელი წუწუნით, ნებისმიერი, ყველაზე მომთმენი ადამიანიც ადრე თუ გვიან დაიღლება. * ჭკუის სწავლება - მუდმივი შენიშვნები და გადაჭარბებული მზრუნველობა ნებისმიერ თავმოყვარე მამაკაცს აღიზიანებ, მითუმეტეს, რომ არცერთ მამაკაცს არ უყვარს, როცა „სუსტი სექსის“ პარტნიორი მასზე ჭკვიანია და ბევრად მეტი იცის. * ძველი შეცდომების შეხსენება - თუ ნებისმიერი უსიამოვნების დროს, პარტნორს ძველ შეცდომებს ახსენებთ, ე.ი. ვერ შეძელით მისი პატიება, არადა, თუ ურთიერთობის შენარჩუნება გინდათ, კომპრომისზე წასვლა თუ არა წვრილმანების დათმობა მაინც უნდა ისწავლოთ. * მეგობრების რჩევების გათვალისწინება - თქვენი ურთიერთობა მხოლოდ თქვენი საქმე და პასუხისმგებლობაა, მუდმივად საკუთარ ცხოვრებაში უცხოების ჩარევით კი, პარტნიორის ნდობასაც დაკარგავთ და ურთიერთობასაც გაიფუჭებთ მასთან. [post_title] => ქალის შვიდი ჩვეულება, რომლებიც მამაკაცებს განსაკუთრებით აღიზიანებთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qalis-shvidi-chveuleba-romlebic-mamakacebs-gansakutrebit-aghizianebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-29 16:41:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-29 12:41:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125634 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179903 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-25 09:40:26 [post_date_gmt] => 2017-10-25 05:40:26 [post_content] => თუ ერთი შეხედვით იდეალური ურთიერთობა მოულოდნელად სრულ კატასტროფად იქცა, მიზეზი პირველ რიგში საკუთარ თავში უნდა ეძებოთ, რადგან მამაკაცებთან ურთიერთობისას, ქალბატონები ხშირად საკმაოდ სერიოზულ შეცდომებს უშვებენ და ვერც ხვდებიან. * უმიზეზოდ ეჭვიანობა - როცა საკუთარ მოვალეობად თვლით პარტნიორის ჯიბეების ქექვას და მისი შეტყობოინებების კითხვას, ნებისმიერ ქალზე ეჭვიანობთ, გააფთრებული იცავთ საკუთარ იდილიას „დამპყრობლების შემოჭრისგან“ და გგონიათ, რომ ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, სინამდვილეში საკუთარი ხელით ანგრევთ ურთიერთობას. * პროვოცირება - ზოგი დარწმუნებულია, რომ უცხო მამაკაცთა წრეში საკუთარი ღირსებების დემონსტრირებით და პარტნიორის ეჭვიანობით, უფრო მეტ სიყვარულს დაიმსახურებს. სინამდვილეში, არცერთ მამაკაცს არ მოსწონს როცა მისი რჩეული ქალი სხვას ეკეეკლუცება და ეჭვიანობაც ხშირად დაშორებით სრულდება. * ყოფილ შეყვარებულთან მეგობრობა - როგორი გულწრფელიც არ უნდა იყოს მეგობრობა ყოფილ შეყვარებულთან, ის ნებისმიერ შემთხვევაში ხელს შეუშლის ახალ ურთიერთობას, რადგან სხვა მამრს საკუთარ ტერიტორიაზე ვერცერთი მამაკაცი ვერ აიტანს. * წვრილმანებზე გაბრაზება - არაფერი არ აგიჟებს მამაკაცს ისე, როგორც გაბუტული გოგონა, რომელიც არ ამბობს რაზეა ნაწყენი და ელოდება როდის მიხვდება პარტნიორი. სხვათაშორის, მამაკაცი არაა ვალდებული გამოიცნოს თქვენი გაბრაზების მიზეზი, თუ პრობლემა ან უთანხმოება გაქვთ, უკეთესია პირდაპირ თქვათ, რადგან მუდმივი უთქმელობა და გაბუტვა, აუცილებლად არასასიამოვნო შედეგით დასრულდება. * უცხოების თანდასწრებით შენიშვნის მიცემა - ქალის სიძლიერე მის სისუსტეშია, სხვების თანდასწრებით საკუთარი ძალის დემონსტრირებით კი, ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებით. საკუთარი უკმაყოფილების გამოხატვა თავისუფლად შეგიძლიათ როცა პარტნიორთან მარტო დარჩებით, მისი საჯაროდ დამცირებით კი, პირველ რიგში საკუთარ თავს აყენებთ შეურაცხყოფას, რადგან აღიარებთ, რომ უღირსი მამაკაცის გვერდით ცხოვრობთ. [post_title] => შეცდომები, რომელთაც ურთიერთობის დანგრევა შეუძლიათ ძლიერი ნებისყოფა აქვს, კარგი ინტელექტუალია და სწრაფად ითვისებს ყველაფერ ახალს, ერთგული, საიმედოა და ყოველთვის შეიძლება მისი ნდობა. მართლია, ნაკლებად ერკვევა ადამიანებში, ვერასდროს ხედავს მათ აშკარა უარყოფით თვისებებს და ხშირად ტყუვდება, მაგრამ სწრაფად ივიწყებს და ერთხელ დაგებულ მახეშიც ხშირად ებმება. * თებერვალი თებერვლალის მამაკაცი, მართალია მგრძნობიარე, თუმცა მტკიცე ხასიათის პატრონია, სწრაფად აზროვნებს და მომანტალურად წყვეტს ნებისმიერ პრობლემას, მდიდარი წარმოსახვით გამოირჩევა, ჯიუტია და ძალიან არ უყვარს სხვისი რჩევის მოსმენა. სასიყვარულო ფრონტზე არასდროს ექმნება პრობლემა, რადგან ოჯახი მისთვის უმნიშვნელოვანესია, არც თვითონ ღალატობს და პარტნიორსაც ყოველთვის ერთგულს პოულობს. * მარტი გაზაფხულის პირველ თვეს დაბადებულ მამაკაცს დახვეწილი მანერები აქვს, თავშეკავებულია და ძალიან რთულია მისი მდგომარეობიდან გამოყვანა. თუმცა, ცუდ გუნებაზე გაღიზიანება, უხეშად თქმაც შეუძლია, რასაც მოგვიანებით ძალიან ნანობს, დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოებრივ აზრს და საშინლად სწყინს ნებისმიერი კრიტიკა, კარგად განვითრებული ინტელექტი აქვს, არ უყვარს ავანტურები, იშვიათად მიდის კომპრომისზე და გადაწყვეტილებასაც ყოველთვის დამოუკიდებლად ღებულობს. * აპრილი აპრილის მამაკაცი მიზანდასახულია, ძალიან უყვარს თავისი საქმე და ნებისმიერ დავალებას პროფესიონალურად ასრულებს, საკუთარი პატივმოყვარეობის წყალობით კი, ხშირად აღწევს მაღალ თანამდებობას. ქალბატონებში ყველაზე მეტად პატიოსნებას და გულწრფელობას აფასებს, არასდროს კამათობს უმიზეზოდ და ნაკლებად ეჭვიანია, თუმცა ერთი ტყუილიც საკმარისია, მისი ნდობის სამუდამოდ დასაკარგად. * მაისი მაისის თვეში დაბადებული მამაკაცი სულსწრაფია, სწრაფად რეაგირებს, სწრაფად ღებულობს გადაწყვეტილებას და ნებისმიერ საქმეს სწრაფად აკეთებს, რადგან მოუსვენარი ბუნება აქვს და ძალიან არ უყვარს გაჭიანურება. ყოველთვის კეთილადაა განწყობილი გარშემომყოფების მიმართ, ძალიან უყვარს ახლობლები და კოლეგების პატივისცემითაც სარგებლობს, თუმცა, მარცხის შემთხვევაში, სწრაფად უფუჭდება განწყობა, ყველა საქმეს შუა გზაზე ტოვებს და საკუთარ თავში იკეტება, რადგან მართალია, ამბიციები არ აკლია, მაგრამ საკუთარ შესაძლებლობებში მაინც ყოველთვის ეჭვი ეპარება. * ივნისი ივნისის მამაკაცი ინდივიდუალისტია, რომელიც არასდროს ითვალისწინებს საზოგადოებრივ აზრს, მეტწილად ხელმძღვანელის პოსტი უჭირავს და თავისუფლად მართავს ადამიანებს. არასდროს ბრაზობს, წყენას არ იმახსოვრებს, ყოველთვის ზუსტად იცის რა უნდა და როგორ მიაღწიოს სასურველ შედეგს. კარგად ერკვევა ადამიანის ფსიქოლოგიაში და ყოველთვის ახლობლების, კოლეგების ნდობით სარგებლობს. * ივლისი ივლისში დაბადებული მამაკაცი მშვიდი, მომთმენი და საკმაოდ ფლეგმატურია. მართალია, სწრაფად ხვდება სხვის სიცრუეს, თუმცა არსდროს ამბობს, იშვიათად ენდობა ადამიანებს და თითქმის არასდროს ტყუვდება. ახასიათებს ირონიულობა, თუმცა არავის ეუბნება უარს დახმარებაზე, სიამოვნებით ებმება საზოგადოებრივ საქმიანობაში და ხშირად ქნის საქველმოქმედო ფონდებსაც. * აგვისტო აგვისტოს თვეში დაბადებული მამაკაცი საკმაოდ გონიერია, თუმცა ხშირად ღიზიანდება წვრილმანებზე, მიზანდასახულია და ყოველთვის აღწევს სასურველ შედეგს, მუდმივად ახალი შთაბეჭდილებების შეძენას ცდილობს და სიამოვნებით იკვლევს ყველაფერ ახალს, რთულად ეგუება ადამიანებს და ცოტა, მაგრამ საიმედო მეგობრები ჰყავს, ყოველთვის ერთგული მეუღლე და საუკეთესო მამაა, რომელსაც ძალიან უყვარს ბავშვები და მთელ თავისუფალ დროსაც მათთან ატარებს. * სექტემბერი სექტემბრის მამაკაცი გონიერი, ლოგიკურად მოაზროვნე და პატივმოყვარეა, კარგი ორგანიზატორია, უყვარს ხელმძღვანელობა და საკმაოდ წარმატებითაც გამოსდის. არასდროს იბნევა რთულ სიტუაციაში და ყოველთვის პოულობს ერთადერთ სწორ გამოსავალს. კოლეგების პატივისცემით სარგებლობს, თავგანწირვით უყვარს საკუთარი ოჯახი და არაფერზე დაიხევს უკან მათთვის საუკეთესო პირობების უზრუნველსაყოფად. * ოქტომბერი „ოქტომბრელი“ მამაკაცი სკეპტიკოსი და კონსერვატორია, კარგად აქვს განვითარებული ინტუიცია და ლოგიკური აზროვნება, მართალია, საკმაოდ ლოიალურადაა განწყობილი ადამიანების მიმართ, მაგრამ საკუთარი პირდაპირობით ხშირად წყვეტს გულს გარშემომყოფებს, ძალიან არ უყვარს საკუთარი ინტესების დათმობა, თუმცა ნებისმიერს მხარში ამოუდგება, ვისაც მისი დახმარება სჭირდება. * ნოემბერი ნოემბრის მამაკაცი სერიოზული და პუნქტუალური, ტაქტიანი და თავშეკავებულია, უყვარს წესების და ტრადიციების დაცვა, საკმაოდ სწრაფად პოულობს საერთო ენას ნებისმიერი ასაკის ადამიანთან, თუმცა მაინც ხშირადაც კამათობს. უყვარს მარტო ყოფნა და ყოველთვის ახერხებს თუნდაც რამდენიმე წუთის საკუთარი თავისთვის დათმობას. პარტნიორულ ურთიერთობაში ერთგულებას აფასებს, ოჯახის მოყვარულია და იშვიათად ტოვებს სახლს დიდი ხნით. * დეკემბერი ზამთრის დასაწყისში დაბადებული მამაკაცი შრომისმოყვარეა და ყოველთვის იმ საქმეს ეჭიდება, რომლის შესრულებაზეც სხვები უარს ამბობენ, ბუნებით შემომქმედს ძალიან უყვარს მრავალფეროვნება და გატაცებასთან ერთად პარტნიორებსაც ხშირად იცვლის, საკმაოდ ჯიუტია, შეუძლებელია მისი გადარწმუნება და საკუთარ სურვილებს მორგება, არასდროს იხევს უკან და ნებისმიერ ავანტურაში სიამოვნებით ებმება. 