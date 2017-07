დიზაინერი თორნიკე მანჯავიძე: „ქართველი ქალების 90%-ს ფორმების პრობლემა აქვს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi [1] => sacurao-kostiumi [2] => tornike-manjavidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143776 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi [1] => sacurao-kostiumi [2] => tornike-manjavidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143776 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1993 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi [1] => sacurao-kostiumi [2] => tornike-manjavidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => moduri-rchevebi [1] => sacurao-kostiumi [2] => tornike-manjavidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143776) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1993,6480,17004) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116323 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-21 13:49:06 [post_date_gmt] => 2017-03-21 09:49:06 [post_content] => მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა დიზაინერმა ჯორჯო არმანიმ, რევოლუცია მოახდინა ფეშენ-ინდუსტრიაში და საკუთარი სტილი შექმნა, რომელიც ძალიან მალე იქცა ელეგანტურობისა და იდეალური გემოვნების სინონიმად. გთავაზობთ დიდი მაესტროს რამდენიმე რჩევას. * იაფფასიანი ფეხსაცმელი - ცუდი ეკონომიაა. ნუ დაზოგავთ ფულს მთავარზე, რადგან ფეხსაცმელი თქვენი გარდერობის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია. * იყო ელეგანტური არ ნიშნავს თავალში მოხვდე ყველას. ელეგანტურობა ნიშნავს სამუდამოდ დარჩე ადამიანების მეხსიერებაში. * არ ღირს ზედმეტი მონდომება ტანსაცმლის შერჩევისას, რადგან ის, ვისაც სტილი აქვს, ყოველთვის ისე გამოიყურება, თითქოს ნაკლებ ყურადღებას აქცევს საკუთარ გარეგნობას. ჩემი აზრით, სტილი თვითგამოხატვის ფორმაა, ადამიანს კი, ყველაზე მეტად საკუთარ თავთან გულწრფელობა უხდება. * სექსუალურობა თვითრწმენაზეა დამოკიდებული, რადგან ეს არა მხოლოდ სხეულის, არამედ გონების მდგომარეობაცაა. * განსხვავება სტილსა და მოდას შორის ტანსაცმლის ხარისხშია. * შავი და მუქი ლურჯი ფერები თითქმის ყველას უხდება. შეინარჩუნეთ ფერთა ეს გამა და თავისუფლად შეგიძლიათ ჩაატაროთ ექპერიმენტები ფორმებსა და ტექსტურაზე. * მიხარია, რომ ადამიანებს ისევ სურთ იყვენენ ელეგანტურები, რადგან ელეგანტურობა არასდროს დაკარგავს აქტუალურობას, თქვენ კი, ყოველთვის მოდაში იქნებით. საკუთარ წარმატებას სწორედ ამ ფილოსოფიის ერთგულებით ვხსნი. ჩემთვის სტილი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ცვალებადი მოდური ტენდენციები. * აქსესუარებს დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ნუ დაინანებთ ფულს ქამრის, ჩანთის ან ჰალსტუხის შესაძენად. გაითვალისწინეთ ფერები, რომელთაც ატარებთ და შეიძინეთ შესაბამისი აქსესუარები. გახსოვდეთ, რომ ნაცრისფერს თითქმის ყველა ფერი უხდება, საათი კი, ის აქსესუარია, რომელიც უსიტყვოდ ლაპარაკობს მის მფლობელზე. * შეარჩიეთ ნეიტრალური ფერის ქსოვილი თვალშისაცემი ორნამენტის ან პრინტის გარეშე, რადგან სწორედ სადა ქსოვილია ყოველთვის მოდური. * კარგად შერჩეული პარფიუმი თავისუფლად შეიძლება გახდეს თქვენი „სავიზიტო ბარათი“, რადგან თქვენთან ურთიერთობისას ადამიანები პირველ რიგში სწორედ სუნამოს გრძნობენ, თქვენი წასვლის შემდეგ კი - სუნამო ახსენდებათ. ათი რჩევა ჯორჯო არმანისგან ნიცაში პლიაჟზე პოლიციელმა მუსლიმ ქალს ბურკინის გახდა მოთხოვა (ფოტო) კანში, მუსლიმ ქალებს პლაჟზე დახურული საცურაო კოსტუმით ყოფნა აეკრძალათ. გადაწყვეტილება კანის მერმა, დავიდ ლისნარმა მიიღო, კანის მერის თქმით, მუსლიმურმა დახურულმა საცურაო კოსტუმმა შესაძლოა ფრანგულ საზოგადოებაში აგრესია გამოიწვიოს, ვინაიდან ის „ისლამური ექსტრემიზმის" სიმბოლოა. იმ შემთვევაში თი ეს წესი დაირღვევა, ჯარიმა 38 ევროს ითვალისწინებს, გარდა ამისა დამრღვევ პირს საცურაო კოსტუმის შეცვლა ან პლიაჟის დატოვება მოუწევს.

მუსლიმ ქალებს პლაჟზე დახურული საცურაო კოსტუმით ყოფნა აეკრძალათ ათი რჩევა ჯორჯო არმანისგან