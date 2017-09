დონალდ ტრამპი ზაზა ფაჩულიას გუნდს აღარ შეხვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => golden-steiti [1] => zaza-fachulia [2] => doland-trampi [3] => tetr-sakhlshi-viziti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167001 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => golden-steiti [1] => zaza-fachulia [2] => doland-trampi [3] => tetr-sakhlshi-viziti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167001 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2031 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => golden-steiti [1] => zaza-fachulia [2] => doland-trampi [3] => tetr-sakhlshi-viziti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => golden-steiti [1] => zaza-fachulia [2] => doland-trampi [3] => tetr-sakhlshi-viziti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167001) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19514,2031,19515,3355) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164381 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-16 16:18:36 [post_date_gmt] => 2017-09-16 12:18:36 [post_content] => ზაზა ფაჩულია ქარშხალ "ირმას" მიერ დაზარალებულ 100-მდე ძაღლსა და კატას დაეხმარა. კეთილ საქმეში მონაწილეობა ზაზამ თავის გუნდ "გოლდენ სტეიტთან" ერთად მიიღო. ფოტოები კალათბურთელმა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. https://www.facebook.com/zazazazapachulia/posts/1572010126179295 შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ,ცნობილმა ამერიკელმა მსახიობებმა, მომღერლებმა და ტელეწამყვანებმა ერთსაათიანი მარათონი გამართეს, რის შედეგადაც ქარიშხალ "ირმასა" და "ჰარვისგან" დაზარალებულებისთვის 44 მილიონ დოლარზე მეტი შეგროვდა. [post_title] => ზაზა ფაჩულია ქარიშხალ ირმასგან დაზარალებულ ასამდე ცხოველს დაეხმარა [post_title] => ზაზა ფაჩულიას პირველი შეხვედრა თავის ახლად დაბადებულ ქალიშვილთან (ფოტო) სანამ ზაზა ფაჩულია ისრაელში საქართველოს ნაკრებთან ერთად ევრობასკეტის ჯგუფიდან გასვლისთვის იღწვის, მის დიდ ოჯახში მატებაა. ცნობილი კალათბურთელის მეუღლემ, თიკა ალავიძემ ახლახან იმშობიარა. წყვილს მეოთხე შვილი შეეძინა, გოგონა, რომელსაც ნუცა დაარქვეს. პატარა გოგონას წონა 4 კგ. და 100 გრ.-ია. სამწუხაროდ, ზაზა მეოთხე შვილის გაჩენას ვერ დაესწრო, რადგან პროფესიულ საქმიანობაშია ჩართული. თიკა საქართველოშიც ვერ ჩამოჰყვა მეუღლეს, როდესაც ზაზას აქ დიდი დახვედრა მოუწყვეს, ვინაიდან ორსულობის ბოლო თვეში იყო. თიკამ აშშ-ში იმშობიარა. წყვილს ვულოცავთ მეოთხე შვილის შეძენას და პატარა ნუცას ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას ვუსურვებთ.

[post_title] => ზაზა ფაჩულიას გოგონა შეეძინა - რა დაარქვეს ახალშობილს ზაზა ფაჩულია ქარშხალ "ირმას" მიერ დაზარალებულ 100-მდე ძაღლსა და კატას დაეხმარა. კეთილ საქმეში მონაწილეობა ზაზამ თავის გუნდ "გოლდენ სტეიტთან" ერთად მიიღო. ფოტოები კალათბურთელმა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. https://www.facebook.com/zazazazapachulia/posts/1572010126179295 შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ,ცნობილმა ამერიკელმა მსახიობებმა, მომღერლებმა და ტელეწამყვანებმა ერთსაათიანი მარათონი გამართეს, რის შედეგადაც ქარიშხალ "ირმასა" და "ჰარვისგან" დაზარალებულებისთვის 44 მილიონ დოლარზე მეტი შეგროვდა.