ძველი თბილისის რეაბილიტაციისთვის 5 მილიონი ლარი გამოიყოფა – კახა კალაძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => dzveli-tbilisi [2] => dapireba [3] => kakha-kaldze [4] => biznesmenebtan-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176375 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => dzveli-tbilisi [2] => dapireba [3] => kakha-kaldze [4] => biznesmenebtan-shekhvedra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176375 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1519 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => dzveli-tbilisi [2] => dapireba [3] => kakha-kaldze [4] => biznesmenebtan-shekhvedra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => dzveli-tbilisi [2] => dapireba [3] => kakha-kaldze [4] => biznesmenebtan-shekhvedra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176375) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20351,20348,11211,20350,1519) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176381 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:57:22 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:57:22 [post_content] => თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ, ქალაქის ურბანული ბრობლემებიდან ერთ-ერთ უმთავრესად ქალაქის არასწორი განვითარება და ქაოტური მშენებლობები დაასახელა. კალაძის თქმით, ეს პრობლემა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღებით უნდა მოგვარდეს. "ქალაქი ქაოტურად არის გაშენებული. ეს არავის მოგვწონს. უსახურ შენობებს წერტილს დავუსვამთ," - განუცხადა კალაძემ ბიზნესმენებს. [post_title] => უსახურ შენობებს წერტილს დავუსვამთ - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => usakhur-shenobebs-wertils-davusvamt-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 14:59:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 10:59:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176369 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:43:36 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:43:36 [post_content] => თბილისის მერობის კანდიდატის, კახა კალაძის, განცხადებით, საზოგადორბრივი ტრანსპორტისა და გზების მოწესრიგებისთვის 700 მილიონ ლარს გამოყოფენ. როგორც კალაძემ ბიზნესსექტორთან შეხვედრაზე განაცხადა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა პოპულარული უნდა გახდეს. "ყვითელი ავტობუსი კრიტიკას ვერ უძლებს. საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა კომფორტი უნდა შექმნას. ჩვენთან კი პირიქითაა. ამას ჩვენ შევცვლით 4 წელიწადში. ტრანსპორტით სიარული სირცხვილი არ უნდა იყოს," - განაცხადა კალაძემ. მანვე ამ მხირვ გადადგმულ ნაბიჯებზე ისაუბრა და ახალი მეტროს გახსნა, ასევე მანის ავტობუსების შემოყვანა ახსენა. [post_title] => კალაძის, განცხადებით, ტრანსპორტისა და გზების მოწესრიგებისთვის 700 მილიონ ლარს გამოყოფენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladzis-ganckhadebit-transportisa-da-gzebis-mowesrigebistvis-700-milion-lars-gamoyofen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 15:00:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 11:00:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176369 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174086 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 18:08:34 [post_date_gmt] => 2017-10-11 14:08:34 [post_content] => თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ აკურის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის დროს შენობიდან მუშა გადმოვარდა. დაშავებული ხერხემლის დაზიებით სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ თელავის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 240-ე მუხლით დაიწყო, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => თელავში სკოლის შენობიდან მუშა გადმოვარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => telavshi-skolis-shenobidan-musha-gadmovarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 18:11:57 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 14:11:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174086 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176381 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:57:22 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:57:22 [post_content] => თბილისის მერობის კანდიდატმა, კახა კალაძემ, ქალაქის ურბანული ბრობლემებიდან ერთ-ერთ უმთავრესად ქალაქის არასწორი განვითარება და ქაოტური მშენებლობები დაასახელა. კალაძის თქმით, ეს პრობლემა მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღებით უნდა მოგვარდეს. "ქალაქი ქაოტურად არის გაშენებული. ეს არავის მოგვწონს. უსახურ შენობებს წერტილს დავუსვამთ," - განუცხადა კალაძემ ბიზნესმენებს. [post_title] => უსახურ შენობებს წერტილს დავუსვამთ - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => usakhur-shenobebs-wertils-davusvamt-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 14:59:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 10:59:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176381 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 40 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 38f027bba492102142991f35a934d387 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )