ედიშერ ქარჩავას განცხადებები საქართველოს საპატრიარქოსთან არ იყო შეთანხმებული

"საპატრიარქოში შორენა თეთრუაშვილის მეთაურობით არსებობს მცირე ჯგუფი და ედიშერ ქარჩავას დღევანდელი განცხადება სწორედ ამ ჯგუფის სცენარია" - ამის შესახებ დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა განაცხადეს. მათი თქმით, პატრიარქი ედიშერ ქარჩავას დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც ის მეუფე პეტრე ცაავასა და დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პატრიარქის მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებს, ინფორმაციას არ ფლობს. „პატრიარქს სჯერა მამა გიორგი უდანაშაულობის, ამის შესახებ მან ჩვენთან შეხვედრისას აღნიშნა. ჩვენ გვგონია, რომ საპატრიარქოს მცირე ჯგუფი შორენა თეთრუაშვილის მეთაურობით პატრიარქს ინფორმაციის დიდ ნაწილს უმალავს. ჩვენ ვაპირებთ, ედიშერ ქარჩავას ცილისწამებისთვის სასამართლოში ვუჩივლოთ," - აღნიშნეს ადვოკატებმა. მათ ასევე კომენტარი გააკეთეს საპატრიარქოს იურისტის განცხადებასთან დაკავშირებითაც, სადაც ის დეკანოზ გიორგი მამალაძეს 50 მილიონი ევროს გათეთრებაში ადანაშაულებს და აღნიშნეს, რომ პატრიარქს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმეს და ანას სამედიცინო ცენტრის და ქუთაისის საეკლესიო კლინიკის მართვის მინდობილობა დეკანოზ გიორგი მამალაძისთვის ჰქონდა გადაცემული და ის ყველაფრის საქმის კურსში იყო. საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ დღეს განაცხადა, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტ პეტრეს პატრიარქის მოკვლა სურდა. "ვასახელებ მეუფე პეტრეს, რომ მას სურვილი ჰქონდა, რომ პატრიარქი მოეკლა. მეუფე პეტრე სავარაუდოდ აქტიურად იყო ჩართული პატრიარქის მოკვლის მცდელობაში. რაც შეეხება მის თანამზრახველებს, კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს ვერ დავასახელებ, თუმცა ერთ-ერთი ახლა ციხეშია. საუბარია გიორგი მამალაძეზე“, - განაცხადა ქარჩავამ. ჩხრეკისა და იარაღის ამოღების შესახებ ინფორმაცია ადამიანების ბოროტი ფანტაზიაა - მამა დავით შარაშენიძე

საპატრიარქოს პრესსამსახურის უფროსის, მამა დავით შარაშენიძის განცხადებით, საპატრიარქოში ჩხრეკისა და იარაღის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება. მისი თქმით, აღნიშნული არც ილია მეორის დაცვის უფროსმა ზურაბ ბუჩუკურმა და დაცვის სხვა წევრებმა დაადასტურეს. მამა დავით შარაშენიძის განმარტებით, საპატრიარქოს დაცვა შსს-ს ევალება, ამიტომ მათ იარაღის ტარების უფლება აქვთ. "რა თქმა უნდა, ისინი არიან იარაღით აღჭურვილები. ის არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფი. მათ აქვთ იარაღის ტარების უფლება. ჩხრეკასთან და იარაღის არსენალთან დაკავშირებით ინფორმაცია არის სრული აბსურდი, რასაც სიმართლესთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ეს ემსახურება კიდევ უფრო მეტ დაძაბულობას და გაუგებრობის შეტანას საზოგადოებაში. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შსს-მაც გააკეთა განცხადება ამის თაობაზე. ეს არის ადამიანების ბოროტი ფანტაზია, რომლებსაც უნდათ ეს დაძაბულობა", - განაცხადა მამა დავით შარაშენიძემ. 