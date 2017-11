„ელოში“, „ლალო“, გიორგი ქებურია – დაათვალიერეთ ქართველი დიზაინერების საუკეთესო ნამუშევრები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184447 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184447 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1347 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mercedes-benz-fashion-week ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184447) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1347) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184534 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-06 16:58:29 [post_date_gmt] => 2017-11-06 12:58:29 [post_content] => Vogue.com-მა ქართველი დიზაინერის, ჯაბა დიასამიძის კოლექცია მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გამოარჩია. დიზაინერმა საკუთარ ხელწერას არც ამჯერად უღალატა და სრულიად კლასიკური ნამუშევრები წარმოადგინა, სამ: შავ, თეთრ და წითელ ფერებში გადაწყვეტილი, ტყავი, შიფონი, ტიული და სხვა ქსოვილები ულამაზეს ნამშევრებად გარდაიქმნა. ჯაბა დიასამიძის კოლექციიდან ერთ-ერთი ნამუშევარი, საქორწილო კაბა, თავად მისმა ამჟამინდელმა მფლობელმა, ნანიკო კლდიაშვილმა წარადგინა. ნანიკო მაკა ასათიანის რძალი ახლახან გახდა. მას სწორედ ეს კაბა ეცვა საკუთარ ქორწილში. ჯაბა დიასამიძე მაკა ასათიანის ოჯახის ახლობელია. ჩვენებას თავად მაკაც ესწრებოდა. კოლექციიდან ერთი ნამუშევარი წარმოადგინა მოდელმა ნინი ნებიერიძემ, ხოლო წითელი კაბა თავსაბურავით - იუმორისტ ვასო ფხაკაძის მეუღლემ, ლიკა მეტრეველმა. მაკა ასათიანის რძალი, ნინი ნებიერიძე და ლიკა მეტრეველი ჯაბა დიასამიძის კოლექციის ჩვენებაზე (ფოტოგალერეა) [gallery royalslider="1" ids="184228,184232,184231,184230,184229,184227,184226,184225,184224,184223,184222,184221,184220"] კოლექციის შთაგონება დიზაინერის მიერ იტალიაში ოჯახთან ერთად გატარებული დასვენების დღეები გახდა.მუსიკა, რომელიც ანუკიმ ჩვენებისთვის შეარჩია, კარგად ეხამებოდა მის კონცეფციას და ნამუშევრების ბრჭყვიალა და მბზინავ ფაქტურას, რომელიც მოგეხსენებათ, ამ პერიოდის ძირითად მოდურ ტენდენციას ასახავს. ბრჭვიალა ქსოვილებს ნახავთ თითქმის ყველა დიზაინერის ნამუშევრებში, არც ანუკია გამონაკლისია. მბზინავთან ერთად, დიზაინერმა ასევე გამოიყენა თავისი საყვარელი პასტელური ფერები, ვარდისფერი, ცისფერი, რასაკვირველია, უკვე ნახსენებ ოქროსფერ და ვერცხლისფერ მბზინავ ქსოვილებთან ერთად. ნამუშევრებში ასევე საკმაოდ ფართოდ იყო გამოყენებული თეთრი ფერიც. ჩვენების შემდეგ პრესა კახი კალაძის მოსაზრებით დაინტერესდა, რომელიც, როგორც ყოველთვის, მეუღლეს ხელს უწყობს საქმიანობაში და უწონებს მას. მომავალი მერის თქმით, კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება ანუკის, მან მედიასთან ისაუბრა იმის თაობაზე, როგორ ნერვიულობს თბილისში ახალი კოლექციების გამოტანის წინ. ანუკი არეშიძე: ძალიან განერვიულებული ვარ, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ამ ჩვენების წარმატება. მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში ძალიან საინტერესო სტუმრები არიან ჩამოსულები. მქონდა პრეზენტაცია მილანში, პარიზში, ტოკიოში. ფერთა გამა და ყველაფერი სხვა კარგად მქონდა აწყობილი, მაგრამ რატომღაც უფრო მეტად ვნერვიულობ, როცა თბილისში მაქვს ჩვენება, რადგან უფრო მეტად კრიტიკულად უდგებიან ჩემს კოლექციებს, ნაშრომებს, ბევრს ითხოვენ, ამიტომ ძალიან ვინერვიულე. ჯერ არ ვიცი, უნდა დავმშვიდდე, მაგრამ ვფიქრობ, წესით კმაყოფილი უნდა ვიყო (იღიმის). რა გახდა შთაგონების წყარო? იტალიაში ჩემი დასვენება ოჯახთან ერთად. სამხრეთ იტალიაში გავატარე დასვენების დღეები, იტალიური დეტალები შევიტანე კოლექციიაში, მაგალითად, მკვლავები და ასევე კაბების ზედა ჭრა, რაც „რომაული არდადეგებიდან“ ავიღე, ასევე იყო დეტალები „დოლჩე ვიტადან“... დალი ჩიტალაძე: რომც არ შედიოდეს მის კოლექციაში ბრჭყვიალა ქსოვილები, ანუკი მაინც ყოველთვის ბრჭყვიალაა ჩემთვის. თვითონაც ძალიან ლამაზია და გარეგნობიდან და პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე მისი კოლექციები არის თბილი, ქალური და მომხიბვლელი. თუ გსურთ, გამოიყურებოდეთ ახალგაზრდულად, უნდა შეიმოსოთ ანუკისთან. რამდენად საინტერესო იქნება უცხოელი მომხმარებლისთვის? ძალიან საინტერესო იქნება, რადგან დაცულია ყველაფერი - კონცეფციაც, ტენდენციაც. რაც ტენდენციურია, კარგად იყიდება, კომერციულია. ანუკის ყოველთვის მზა ტანსაცმელი აქვს, ჩაიცვი და წადი. დღეც ლამაზი ხარ და საღამოსაც. რაც მთავარია, ქალმა უნდა იცოდეს ლუქის აწყობა. ყველაფერში მთავარია ლოგიკურობა. რამდენად მბზინავი იქნება მომავალ გაზაფხულს თბილისი? შევთანხმდით, რომ ბრჭვიალა და ფერადი სამოსი არის ტენდენციური ზამთარშიც და ზაფხულშიც. ქართველ ქალებს ძალიან უყვართ შავი, ცოტა გავფერადდეთ. იცით, შეიძლება, ძალიან ძვირფასი შავი სამოსი გეცვეს, მაგრამ ყურადღება ვერ მიიქციო, მაშინ ძალიან მაღალი ხარისხის სამოსი უნდა გეცვას, ფერადი და ბრჭყვიალა ქალისკენ კი ყველა იხედება. მოდი, გავხდეთ განსაკუთრებულები, გავიპრანჭოთ და ავბრჭვიალდეთ. მოკლედ, თბილისს ვუსურვოთ აბრჭვიალება... ნამდვილად. „თბილისი - სიცოცხლით სავსე ქალაქი" (იღიმის), ამ ფრაზას ანუკიც ამართლებს. ფოტო: დათუნა აგასი ლოკაცია: „ექსპო ჯორჯია" ნინო მურღულია

ანუკი არეშიძე: „რატომღაც უფრო მეტად ვნერვიულობ, როცა თბილისში მაქვს ჩვენება..." კრიტიკას ველოდები როგორც კოლექციასთან, ასევე სამაჯურთან დაკავშირებითაც. თუმცა, მინდა აღვნიშნო ის დიდი სიყვარული, რაც ამ ნაბიჯის შემდეგ ადამიანებმა გამოხატეს. როცა ამ სამაჯურით ჩემი ფოტო დაიდო სოციალურ ქსელში, უამრავმა ადამიანმა გამომიგზავნა დამეგობრების თხოვნა და მომნიშნეს ამ ფოტოზე, ძალიან გაკვირვებული ვიყავი ასეთი მხარდაჭერით. მივხვდი, რომ ისე ძალიან აღარ ბნელა ჩვენს ქვეყანაში... კოლექციაზეც გვითხარი რამდენიმე სიტყვა... კოლექციაში ავსახე რომანტიკული განწყობები, შევარჩიე ქალური სტილი, ძირითადად, უფრო კლასიკური. დღევანდელი ჩვენი რეალობა ძალიან ქაოსურია. ქალები ვემსგავსებით კაცებს, ცხოვრების სტილითაც და ჩაცმითაც. ვფიქრობ, ქალებმა საკუთარი სახე არ უნდა დავკარგოთ და რაც მთავარია, შევინარჩუნოთ რომანტიზმი, რაც ყველა ქალბატონს სჭირდება. კოლექციაც რომანტიკულია და მუსიკაც ასეთივე ავარჩიე (იღიმის). პ.ს. კოლექციის ფოტოები ეკუთვნის ფოტოგრაფ გიორგი ცაავას. ნინო მურღულია [gallery royalslider="1" ids="183525,183523,183518,183519,183520,183521,183522"] [post_title] => სალომე ღვინიაშვილი საკუთარ ჩვენებაზე ლგბტ სამაჯურით წარდგა (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-ghviniashvili-sakutar-chvenebaze-lgbt-samajurit-wardga-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-03 14:37:52 [post_modified_gmt] => 2017-11-03 10:37:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183511 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 184534 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-06 16:58:29 [post_date_gmt] => 2017-11-06 12:58:29 [post_content] => Vogue.com-მა ქართველი დიზაინერის, ჯაბა დიასამიძის კოლექცია მერსედეს ბენცის მოდის კვირეულის ფარგლებში კიდევ ერთხელ გამოარჩია. დიზაინერმა საკუთარ ხელწერას არც ამჯერად უღალატა და სრულიად კლასიკური ნამუშევრები წარმოადგინა, სამ: შავ, თეთრ და წითელ ფერებში გადაწყვეტილი, ტყავი, შიფონი, ტიული და სხვა ქსოვილები ულამაზეს ნამშევრებად გარდაიქმნა. ჯაბა დიასამიძის კოლექციიდან ერთ-ერთი ნამუშევარი, საქორწილო კაბა, თავად მისმა ამჟამინდელმა მფლობელმა, ნანიკო კლდიაშვილმა წარადგინა. ნანიკო მაკა ასათიანის რძალი ახლახან გახდა. მას სწორედ ეს კაბა ეცვა საკუთარ ქორწილში. ჯაბა დიასამიძე მაკა ასათიანის ოჯახის ახლობელია. ჩვენებას თავად მაკაც ესწრებოდა. კოლექციიდან ერთი ნამუშევარი წარმოადგინა მოდელმა ნინი ნებიერიძემ, ხოლო წითელი კაბა თავსაბურავით - იუმორისტ ვასო ფხაკაძის მეუღლემ, ლიკა მეტრეველმა. მაკა ასათიანის რძალი, ნინი ნებიერიძე და ლიკა მეტრეველი ჯაბა დიასამიძის კოლექციის ჩვენებაზე (ფოტოგალერეა)