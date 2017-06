ელტონ ჯონის კონცერტის ბილეთების ფასები ცნობილია – ყველაზე ძვირიანი ბილეთი 700 ლარი ღირს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136126 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136126 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136126) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (820,16173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135406 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-31 13:03:39 [post_date_gmt] => 2017-05-31 09:03:39 [post_content] => „SOLO“ და „ისთერნ პრომოუშენსი“ 16 სექტემბერს, „ბლექ სი არენაზე“ თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან შემსრულებელს, ელტონ ჯონს წარმოგიდგენთ. ამის შესახებ ჭავჭავაძეზე მდებარე „SOLO“-ს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გვაცნობეს. „გრემის“ ჯილდოს ექვსგზის მფლობელს 250 მილიონ დისკზე მეტი აქვს გაყიდული მსოფლიოში და 80-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს ჩატარებული 4000-ზე მეტი კონცერტი. ამ ქვეყნების ჩამონათვალს შემოდგომის ერთ-ერთ ყველაზე მუსიკალურ დღეს, საქართველოც შეუერთდება. ქართველი მსმენელის წინაშე სერ ელტონ ჯონი 2017 წლის ტურნეს ფარგლებში წარდგება. შესრულდება სიმღერები უახლესი ალბომიდან „Crazy Wonderful Night“, ასევე ჰიტები მისი შემოქმედებიდან. ლეგენდარული მუსიკოსის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები „SOLO“-ს მომხმარებლისთვის 25 ივნისის ათი საათიდან გაიყიდება, ჩვეულებრივი მყიდველისთვის 29 ივნისიდან. ბილეთები გაიყიდება საიტზე tkt.ge და „SOLO ლაუნჯებში“. რაც შეეხება ფასებს - „SOLO"-ს მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი 90 ლარიდან დაიწყება, ჩვეულებრივ მყიდველს კი მისი შეძენა 150 ლარიდან შეეძლება. ჯერჯერობით არ კონკრეტდება სხვა ფასები, როგორც ბანკის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რამდენიმე დღეში სრული განფასება მათ საიტზე განთავსდება. ნინო მურღულია

რა ფასად, როდიდან და სად შეიძენთ ბილეთებს ელტონ ჯონის კონცერტზე დასასწრებად ელტონ ჯონის კონცერტი „ბლექ სი არენაზე" 16 სექტემბერს ჩაინიშნა

Fortuna.ge პირველი იყო, ვინც ელტონ ჯონის საქართველოში ჩამოსვლისა და დაგეგმილი კონცერტის შესახებ შეიტყო და საკუთარ მკითხველს ინფორმაცია მიაწოდა. ბრიტანელი მომღერლის კონცერტს, როგორც ჩვენ შევიტყვეთ, „სოლო" გეგმავს სექტემბერში. კონცერტი „ბლექ სი არენაზე" 16 სექტემბერსაა ჩანიშნული. მომღერალს „ისთერნ პრომოუშენსი" ჩამოიყვანს. ხვალ, 31 მაისს, „ისთერნ პრომოუშენსი" და „სოლო" ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავენ. როგორც „ისთერნ პრომოუშენსში" განგვიცხადეს, ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ადასტურებენ, რომ ხვალ პრესკონფერენციაა და ვარსკვლავის შესახებ ინფორმაციას სწორედ იქ გაამჟღავნებენ, თუმცა ეს ელტონ ჯონი იქნება თუ სხვა ვარსკვლავი, ამას ჟურნალისტები და საზოგადოება ხვალ შეიტყობს. ელტონ ჯონი სექტემბერში თბილისში კონცერტს გამართავს?!

გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ელტონ ჯონი თბილისში კონცერტს გამართავს. ბრიტანელ მეგავარსკვლავს საქართველოში სექტემბერში ელოდებიან, როგორც ამბობენ, ცნობილი მომღერალი „საქართველოს ბანკის" „სოლოს" მოწვევით ჩამოვა.

Fortuna.ge „საქართველოს ბანკის" საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსს, ხათუნა კაკაბაძეს დაუკავშირდა. ხათუნა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „სოლო" ელტონ ჯონს სექტემბერში ჩამოიყვანს... დიახ, მეც ვნახე ეს ინფორმაცია სხვადასხვა ადგილას. სამწუხაროდ, ვერც დაგიდასტურებთ და ვერც უარვყოფ. მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია (იღიმის). შეგახსენებთ, რომ 70 წლის შემსრულებელი და კომპოზიტორი სერ ელტონ ჯონი ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი მუსიკოსია პლანეტაზე. ის აღიარებული როკ ენ როლის ერის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან შემსრულებლად, მიღებული აქვს 5 „გრემი" და 5 „Brit Awards", ასევე „ტონის" ჯილდო. 1963 წლიდან დღემდე აქტიურია. მის რეპერტუარში უამრავი მსოფლიოში ცნობილი ჰიტია. ნინო მურღულია „SOLO" და „ისთერნ პრომოუშენსი" 16 სექტემბერს, „ბლექ სი არენაზე" თანამედროვეობის ერთ-ერთ ყველაზე ტიტულოვან შემსრულებელს, ელტონ ჯონს წარმოგიდგენთ. ამის შესახებ ჭავჭავაძეზე მდებარე „SOLO"-ს ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე გვაცნობეს. „გრემის" ჯილდოს ექვსგზის მფლობელს 250 მილიონ დისკზე მეტი აქვს გაყიდული მსოფლიოში და 80-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს ჩატარებული 4000-ზე მეტი კონცერტი. ამ ქვეყნების ჩამონათვალს შემოდგომის ერთ-ერთ ყველაზე მუსიკალურ დღეს, საქართველოც შეუერთდება. ქართველი მსმენელის წინაშე სერ ელტონ ჯონი 2017 წლის ტურნეს ფარგლებში წარდგება. შესრულდება სიმღერები უახლესი ალბომიდან „Crazy Wonderful Night", ასევე ჰიტები მისი შემოქმედებიდან. ლეგენდარული მუსიკოსის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები „SOLO"-ს მომხმარებლისთვის 25 ივნისის ათი საათიდან გაიყიდება, ჩვეულებრივი მყიდველისთვის 29 ივნისიდან. ბილეთები გაიყიდება საიტზე tkt.ge და „SOLO ლაუნჯებში". რაც შეეხება ფასებს - „SOLO"-ს მომხმარებლისთვის ბილეთის ფასი 90 ლარიდან დაიწყება, ჩვეულებრივ მყიდველს კი მისი შეძენა 150 ლარიდან შეეძლება. ჯერჯერობით არ კონკრეტდება სხვა ფასები, როგორც ბანკის წარმომადგენლებმა გვითხრეს, რამდენიმე დღეში სრული განფასება მათ საიტზე განთავსდება. ნინო მურღულია

რა ფასად, როდიდან და სად შეიძენთ ბილეთებს ელტონ ჯონის კონცერტზე დასასწრებად