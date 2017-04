ემბერ ჰერდი თხოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123488 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123488 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1561 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123488) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1561) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112648 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-04 09:09:46 [post_date_gmt] => 2017-03-04 05:09:46 [post_content] => ჰოლივუდის ვარსკვლავი ემბერ ჰერდი და Tesla Motors-ის დამაარსებელი ილონ მასკი კვლავ ერთად დააფიქსირეს. წყაროს ცნობით, მსახიობი და ბიზნესმენი დოკუმენტურ ფილმის ჩვენებაზე დააფიქსირეს. 45 წლის მასკს და 30 წლის ჰერდს ერთად პირველად არ ხედავენ. ჯონი დეპთან დაშორების შემდეგ, წყვილი შესაძლო რომანის შესახებ ხმები არაერთხელ გაისმა. [post_title] => ემბერ ჰერდი და ილონ მასკი კვლავ ერთად დააფიქსირეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ember-herdi-da-ilon-maski-kvlav-ertad-daafiqsires [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-03 20:10:56 [post_modified_gmt] => 2017-03-03 16:10:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112648 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 105805 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-03 11:04:53 [post_date_gmt] => 2017-02-03 07:04:53 [post_content] => ემბერ ჰერდი იმ ცნობილი ადამიანების რიცხვს შეუერთდა, რომელიც ამერიკის პრეზიდენტს, დონალდ ტრამპს აკრიტიკებს. ჯონი დეპის ყოფილმა მეუღლემ ჩაწერა ვიდეომიმართვა, სადაც საუბრობს იმის შესახებ, რომ საზოგადოების საერთო პრობლემა ამერიკის პირველ პირშია, რომელიც არა ქვეყნის კონსტიტუციით, არამედ მისი ალტერნატივით ხელმძღვანელობს. „სულელებმა დაამტკიცეს ე.წ. ალტერნატიული კონსტიტუციის არსებობა. როდესაც ტრამპი მოზარდი იყო, მას შემთხვევით ხელში ჩაუვარდა მისი ასლი, ახლა კი ალტერნატივით ხელმძღვანელობს და თავადაც არ იცის ამის შესახებ“, - იხუმრა ჰერდმა. ემბერის გარდა ვიდეოში მოდელი კარა დელევინი, მსახიობები სიუზან სარანდონი, შეილინ ვუდლი და სხვა ცნობილი სახეები მონაწილეობენ. The Alternative Constitution from Funny Or Die