ემზარ კვიციანი ვანო ჯავახიშვილის მკვლელობის დაანონსების გამო პროკურატურაში დაიბარეს

„ჩვენ ვთანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგებთან - უკრაინის გენერალურ პროკურატურასთან, საკმაოდ აქტიურად," - ეს განცხადება ცოტა ხნის წინ მთავარმა პროკურორმა, ირაკლი შოთაძემ, მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადირების საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა. ის ამბობს, რომ სააკაშვილის ექსტრადირებისთვის უკრაინის კონსტიტუცია შემაფერხებელი ფაქტორია. თუმცა, დასძენს, რომ ამის მიუხედავად, ყოფილი პრეზიდენტის საქართველოსთვის გადმოცემის თემაზე მუშაობა მიმდინარეობს. მთავარი პროკურორის განცხადებით, ექსტრადირების მოთხოვნაზე მიმართვა კვლავ გაგზავნილია. „ჩვენ ორჯერ გვაქვს გაგზავნილი ექსტრადირების მოთხოვნა უკრაინაში, რაზეც მივიღეთ უარი. ეს მოთხოვნა გაგზავნილია. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ჩვენს კოლეგებთან - უკრაინის გენერალურ პროკურატურასთან საკმაოდ აქტიურად, თუმცა დღესდღეობით შემაფერხებელი გარემოება მისი ექსტრადირებისა საქართველოში სამართლებრივად არის მათი კონსტიტუცია, რომლის თანახმად, უკრაინის მოქალაქის ექსტრადირება არ შეიძლება. მაგრამ, ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხზე," - განაცხადა ირაკლი შოთაძემ. ემზარ კვიციანის თქმით, „ქართველთა მარში" არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი". „პატრიოტთა ალიანსის" წევრი დღეს 19:00 საათზე მსვლელობაში მონაწილეობის მიღებას აპირებს. "მარში გამოიწვია ყველა იმ პროცესმა, რაც ბოლო წლებში მიდის ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს მოსახლეობა იქნა ნახევრად განადგურებული და ხალხი ელოდებოდა სამართლიანობის აღდგენას, რაც ვერ აღდგა. არ აღდგა სამართლიანობა, შემოიყვანეს და მისცეს მოქალაქეობა ათეულობით ათას ადამიანს, ეს ჩვენი ერის მიზანმიმართული განადგურებაა. რაც ითქვა - „საქართველო ქართველების გარეშე" - ზუსტად იქით მიდის საქმე. ქართული მარში არის ყველასთვის, ვისაც ქართველად მიაჩნია თავი", - განაცხადა კვიციანმა. "ქართველთა მარში" თბილისში, აღმაშენებლის გამზირზე დღეს გაიმართება, ორგანიზატორი სანდრო ბრეგაძეა. მსვლელობა 20:00 საათზე დაიწყება. შოთა პაკელიანს დაზარალებულის სტატუსი ექნება, ამის შესახებ მთავარმა პროკურორმა განაცხადა. პაკელიანისთვის დაზარალებულის სტატუსის მინიჭების თაობაზე "თეთრი ხმაურის მოძრაობა" და "საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა" პროკურატურას დღეს ერთობლივი განცხადებით მიმართავენ. შოთა პაკელიანი 2017 წლის 23 მარტს დააკავეს. ის ამტკიცებს, რომ სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალება ჩაუდეს, შემდეგ კი აწამეს. [post_title] => შოთა პაკელიანს დაზარალებულად ცნობენ [post_title] => ჩვენ ვმუშაობთ ამ საკითხზე - საქართველოს მთავარი პროკურორი სააკაშვილის ექსტრადირებაზე