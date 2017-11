ექიმი კომაროვსკის კომენტარი ვაქცინისა და აუტიზმის კავშირზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => autizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187047 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => autizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187047 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => autizmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski [1] => autizmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187047) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4270,857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182350 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-03 14:48:31 [post_date_gmt] => 2017-11-03 10:48:31 [post_content] => უკრაინელი პედიატრი ევგენი კომაროვსკი საკუთარ საიტზე მომხმარებელთა კითხვებს პასუხობს. ამჯერად ექიმი ყურადღება 2 წლის ბავშვის მშობლის კითხვამ მიიქიცა. დედა ინტერესდებოდა, შეიძლება თუ არა ბავშვმა ყოველდღიურად მიირთვას პური და ორცხობილა. ექიმი მიიჩნევს, რომ ამაში საგანგაშო არაფერია, თუმცა, არსებობს ფაქტორები, რომლის გათვალისწინებაც აუცილებელია. „თუ ბავშვს ნორმალური წონა აქვს, რატომაც არა. მეორე საკითხია, თუ ბავშვი ჭამს მხოლოდ პურსა და ორცხობილას და სხვას არაფერს, ეს არასწორია. ბავშვი უნდა იკვებებოდეს მრავალფეროვნად და სრულფასოვნად. მენიუში აუცილებლად უნდა იყოს ხორცი, თევზი, რძე, ხილი და ბოსტნეული. თუ ბავშვი საკვებს პურს ატანს და რძეს ტკბილ ორცხობილას აყოლებს, ამაში ცუდს ვერაფერს ვხედავ. ასევე თუ ბავშვს არ აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები, ესე იგი მისი რაციონი კარგია. ამიტომ საკითხი დგას ასე, მნიშვნელოვანია არა ის რამდენ ორცხობილასა და პურს ჭამს, არამედ რამდენად ჭამს სხვა დანარჩენს. სხვათაშორის პურიც დიდ როლს თამაშობს კუჭ-ნაწლავი სისტემის უკეთ ფუნქციონირებაში. ხოლო თუ ბავშვი ფიზიკურად აქტიურია, ორცხობილაში დიდ პრობლემას ვერ ვხედავ“, - წერს ექიმი. პედიატრი კომაროვსკი - შეიძლება თუ არა ბავშვმა ყოველდღიურად მიირთვას პური და ორცხობილა

უკრაინელი პეადიატრი და სამედიცინო თოქ-შოუს „ექიმი კომაროვსკის სკოლა" წამყვანი ევგენი კომაროვსკი ერთ-ერთ ყველაზე შემაწუხებელ სიმპტომზე, ხველაზე საუბრობს. პედიატრი ამბობს, რომ ვირუსების სეზონზე ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სიმპტომია, რომელიც, შესაძლოა, დროდადრო გაძლიერდეს. როგორ მოვიქცეთ შეტევითი ხველისას, ექიმის რეკომენდაციები ასეთია: ყურადღება მიაქციეთ ბავშვის ტანსაცმელს. ის არ უნდა უშლიდეს ხელს სასუნთქი გზების მუშაობს, ამიტომ დაუშვებელია ტანზე მომგდარი სამოსის გამოყენება. ძლიერი ხველისას სასურველია ბავშვს საყელოს ღილი შეუხსნათ, რათა სასუნთქი გზები მაქსიმალურად გათავისუფლეს. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ ბავშვი არ იმყოფებოდეს ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. ძლიერი ხველისას დასვით ის, ან ხელში აიყვანეთ. ბავშვი, რომელსაც შეტევითი ხველა აქვს, უნდა იმყოფებოდეს სუფთა ჰაერზე, ეზოში ან აივანზე. თუ სახლში ძალიან ცხელა, გამორთეთ გამათბობელი, გააღეთ ფანჯარა ან კარები. მცირე სურდოს შემთხვევაში კი, აუცილებელია ცხვირის გამხსნელი საშუალების გამოყენება, რომ სპაზმური ხველა კიდევ მეტად არ დამძიმდეს. უმნიშვნელო ტემპერატურის არსებობისას, სპაზმური ხველის დროს აუცილებელია სიხცის დამწევი პრეპარატის მიცემა. ექიმი კომაროვსკი: როგორც მოვიქცეთ შეტევითი ხველის დროს

„SOS!!! კომპიუტერთან და ტელევიზორთან დიდხანს ჯდომა ბავშვებში აუტიზმს იწვევს," - მსგავსი შინაარსის პოსტი სოციალურ ქსელში აქტიურად ვრცელდება. პოსტის ავტორი ფრანგი მედიკოსების კვლევაზე საუბრობს, თუმცა მასალაში წყარო მითითებული არ არის. რა კავშირი აქვს აუტიზმს და ელექტრონულ გაჯეტებს ერთმანეთთან? ბავშვთა ფსიქოლოგი, ნატა მეფარიშვილი, ქართველ მშობლებს ამშვიდებს და ამბობს, რომ აუტისტური ქცევა, რომელიც დიდხანს კომპიუტერთან ჯდომამ შეძლება, გამოიწვიოს, აუტიზმი არ არის. „ის, რომ კომპიუტერთან და ინტერნეტთან დიდხანს ყოფნა აუტიზმის იწვევს, არასწორია. აუტიზმი თავის ტვინის ნეიროგანვითარების დარღვევაა და ამ დიაგნოზის ასე ხელაღებით დასმა არ ხდება. როცა საუბარია მსგავსი შინაარსის კვლევაზე, მას თან სანდო წყაროც უნდა ახლდეს. ზოგადად, სერიოზული ხასიათის კვლევები ასე მარტივად ხელმისაწვდომი არ არის. შესაძლოა, ბავშვის ქცევა ჰგავდეს აუტისტურ ქცევას , სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე, თუმცა აუტიზმის კომპიუტერთან ან ტელევიზორთან ჯდომით გამოწვევა შეუძლებელია," - ამბობს „ფორტუნასთან" ფსიქოლოგი ნატა მეფარიშვილი. ფსიქოლოგთა პრაქტიკაში არის შემთხვევები , როცა ბავშვი არ საუბრობს, არ გიყურებს, არ ურთიერთობს, ჰგავს აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვს. მას შემდეგ, რაც მშობლები გადაწყვეტენ, რომ ბავშვს აუტიზმი აქვს და იწყებენ პრობლემაზე მუშაობას, ეს სიმპტომებიც ქრება. პრობლემები, რომლებსაც ბავშვებში კომპიუტერთან ან ტელეფონთან გატარებული საათები იწვევს, ისედაც საკმარისია.

ელექტრონული გაჯეტები და აუტიზმი - რას ამბობენ ფსიქოლოგები

მობილური ტელეფონები, ტაბლეტები, ელექტრონული თამაშები - ბავშვთა ფსიქოლოგები და პედიატრები ფიქრობენ, რომ დრამატულად გაიზარდა ტექნოლოგიის ხელმისაწვდომობა, მათ შორის ძალიან პატარა ასაკის ბავშვებშიც, რაც რიგ შემთხვევებში სიცოცხლისთვის საშიშიც კი ხდება.ბავშვები, რომლებიც დიდ დროს ატარებენ ვირტუალურ სივრცეში, რეალურ სამყაროში უჭირთ მოქმედება და ურთიერთობა, - ამბობენ სპეციალისტები. კანადელმა ბავშვთა ფსიქოლოგებმა ინტერნეტზე დამოკიდებული და სოციალური ბავშვების განვითარების პირამიდა შეადგინეს. ბავშვები, რომლებიც 7 საათზე მეტ დროს ატარებენ კომპიუტერის ან ტელევიზორის ეკრანთან, იზოლირებული არიან, არ ურთიერთობენ მშობლებთან და თანატოლებთან. ამერიკისა და კანადისასოციაციის მიერ შემუშავებულ ერთობლივ გაიდლაინში ასაკობრივად არის განსაზღვრული და ლიმიტირებული ბავშვისა და ელექტრონულიურთიერთობის დრო. მშობლებისთვისცხრილი ასე გამოიყურება: