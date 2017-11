ეს ცვლილებები ვერ პასუხობს მინიმალურ სტანდარტსაც კი – გიგი უგულავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186684 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186684 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 925 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gigi-ugulava [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186684) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (925,3362) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186728 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 15:39:12 [post_date_gmt] => 2017-11-13 11:39:12 [post_content] => "მექანიკური შერწყმა არაფრის მომცემია, ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს, რაც არ ვიცით, ხდება თუ არა,"- ასე ეხმიანება "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ნიკა რურუა, მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებს. როგორც ნიკა რურუა "ფორტუნასთან" აცხადებს, ცვლილებები უფრო შთაბეჭდილების და საქმის კეთების ილუზიის შექმნისთვის ტარდება. რურუა მიუთითებს, რომ რეალურად არაფერი შეიცვლება, რადგან "შემცვლელი ივანიშვილი ისევ თავის ადგილზეა, არაფორმალურ მმართველად". რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, რურუა საფრთხეს ხედავს შინაგან საქმეთა მინისტროს პოსტზე ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას წარდგენაში. აკრიტიკებს ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძის კანდიდატურასაც და მის მენეჯერულ უნარებში ეჭვის საფუძველს ხედავს. მთავრობის გადაწყვეტილებებებიდან ოპონენტი დადებითად განათლების მინისტრის შეცვლას აფასებს. "ძალიან ცუდია, რომ შს მინისტრად ნიშნავენ ადამიანს, რომელსაც კავშირები აქვს რუსეთთან, ოკუპანტ ქვეყანასთან. მას იქ ბიზნესი აქვს, დარეგისტრირებულია როგორც გადამხდელი რუსეთის ფედერაციის და სრულიად დაუშვებელია, შესაბამისი მასალა რუსთავი 2-ს აქვს არქივში, სიუჟეტი ჰქონდათ ამაზე. სიგნალი, რომ რუსეთთან კავშირში მყოფი ადამიანი ინიშნება ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელად, უკიდურესად შემაშფოთებელია. ამან გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ევროატლატიკურ ინტეგრაციაზე, ეს ძალიან გავს იგორ გიორგაძის, შოთა კვირაიას დანიშვნას, პირდაპირ მოსკოვიდან. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება გადასახედია. განათლების უწყებიდან ჯეჯელავას წასვლას რაც შეეხება, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყოვლად შეუფერებელი იყო, მას არაფერი გაუკეთებია. ახალ კანდიდატს რაც შეეხება, გამოჩნდება. მას შთამბეჭდავი სივი აქვს ძალიან, ამიტომ წარმატებას, ცხადია, ვუსურვებ, მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტი ვარ. განათლება პრიორიტეტულია ჩვენს ქვეყანაში. წულუკიანი რატომ დატოვეს არ ვიცი, მინისტრი ვინც ყველა მიმართულებით უამრავი საქმე გააფუჭა. ყველა საქმე წააგო საქართველოს სახელით, 9-ჯერ დაუბლოკეს მოსამართლეები. სიძულვილის ფრქვევის მეტს ეს ქალბატონი არაფერს აკეთებს. მამუკა ბახტაძეს რაც შეეხება, რკინიგზა მის ხელში პირველად გახდა წამგებიანი ორგანიზაცია. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკა, რკინიგზა ყოველთვის მომგებიანი იყო, ასე რომ მის მენეჯერულ უნარებში სერიოზული ეჭვის საფუძველი არსებობს,"-აცხადებს ნიკა რურუა. [post_title] => განათლების მინისტრობის კანდიდატს შთამეჭდავი CV აქვს, წარმატებებს ვუსურვებ - ნიკა რურუა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganatlebis-ministrobis-kandidats-shtamechdavi-cv-aqvs-warmatebebs-vusurveb-nika-rurua [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 15:39:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 11:39:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186650 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 13:33:50 [post_date_gmt] => 2017-11-13 09:33:50 [post_content] => მთავრობაში დაგეგმილი საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად, მინისტრის პოსტს 6 მინისტრი დაემშვიდობება. მინისტრთა კაბინეტს ტოვებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი, სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, ასევე ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. ცნობილია, რომ გიორგი მღებრიშვილი საქმიანობას საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრში აგრძელებს, რომელიც შსს-ში დღეს მოქმედი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს შერწყმისა და რეორგანიზაციის შედეგად იქმნება. სად გააგრძელებს საქმიანობას დანარჩენი 5 მინისტრი უცნობია. [post_title] => მინისტრთა კაბინეტს 6 მინისტრი ემშვიდობება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ministrta-kabinets-6-ministri-emshvidobeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 14:23:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 10:23:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186650 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186641 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 13:15:38 [post_date_gmt] => 2017-11-13 09:15:38 [post_content] => "სამინისტროების რაოდენობის შემცირება ცალსახად არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი",- ასეთია "გირჩის" შეფასება მთავრობაში დაანონსებულ სტრუქტურულ ცვლილებებთან დაკავშირებით. "მნიშვნელოვანია, რომ კახა ბენდუქიძის შემდეგ ამ ქვეყანაში ვერავინ გაბედა ამ მიმართულებით ცვლილებების გატარება და პირიქით, წლების განმავლობაში სამინისტროების რაოდენობა მუდმივად იზრდებოდა. მხარჯველი სტრუქტურების შერწყმა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შეამცირებს მომავალში ბიუროკრატიის ზრდის არეალს. ამ მხრივ, გაცილებით მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი, ვიდრე ხელისუფლებამ დააანონსა. მაგალითად, გაუგებარია, რა ლოგიკით რჩება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცალკე სტრუქტურად, როცა ენერგეტიკის სამინისტრო ერთიანდება ეკონომიკის სამინისტროსთან. სოფლის მეურნეობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ენერგეტიკა? ან ტრანსპორტი? ან ტურიზმი? ან მრეწველობა? რატომ ვტოვებთ ცალკე უწყებად ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც შინაარსით ასევე ეკონომიკურია? საერთოდ რა საჭიროა კულტურისა და სპორტის სამინისტრო? და ა.შ",-აღნიშნულია "გირჩის" განცხადებაში. "გირჩში" განმარტავენ, რომ ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისთვის, ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მთავრობის ზომის მაქსიმალურად შემცირება, ანუ მთავრობის ხარჯების მოცულობის შემცირება, რაც არ არის პირდაპირ კავშირში სამინისტროების რაოდენობასთან. "ამ მხრივ, ჯერჯერობით, არაფერი თქმულა. შესაბამისად ჩვენ მივესალმებით დაანონსებულ სტრუქტურულ რეფორმას, ვფიქრობთ, სამინისტროების რიცხვის კიდევ უფრო შემცირება იოლად შესაძლებელია, მაგრამ დაველოდებით 2018 წლის ახალი ბიუჯეტის პროექტს, ვნახავთ, რამდენად აისახა ეს ცვლილებები ბიუროკრატიისა და სახელმწიფო ხარჯების შემცირებაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ გავაკეთებთ საბოლოო შეფასებას",-აღნიშნულია განცხადებაში. [post_title] => ბენდუქიძის შემდეგ ვერავინ გაბედა სტრუქტურული ცვლილებების გატარება - "გირჩი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => benduqidzis-shemdeg-veravin-gabeda-struqturuli-cvlilebebis-gatareba-girchi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 13:15:38 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 09:15:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186641 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186728 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 15:39:12 [post_date_gmt] => 2017-11-13 11:39:12 [post_content] => "მექანიკური შერწყმა არაფრის მომცემია, ბიუროკრატია უნდა შემცირდეს, რაც არ ვიცით, ხდება თუ არა,"- ასე ეხმიანება "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ნიკა რურუა, მთავრობაში დაგეგმილ სტრუქტურულ ცვლილებებს. როგორც ნიკა რურუა "ფორტუნასთან" აცხადებს, ცვლილებები უფრო შთაბეჭდილების და საქმის კეთების ილუზიის შექმნისთვის ტარდება. რურუა მიუთითებს, რომ რეალურად არაფერი შეიცვლება, რადგან "შემცვლელი ივანიშვილი ისევ თავის ადგილზეა, არაფორმალურ მმართველად". რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, რურუა საფრთხეს ხედავს შინაგან საქმეთა მინისტროს პოსტზე ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი გახარიას წარდგენაში. აკრიტიკებს ფინანსთა მინისტრად მამუკა ბახტაძის კანდიდატურასაც და მის მენეჯერულ უნარებში ეჭვის საფუძველს ხედავს. მთავრობის გადაწყვეტილებებებიდან ოპონენტი დადებითად განათლების მინისტრის შეცვლას აფასებს. "ძალიან ცუდია, რომ შს მინისტრად ნიშნავენ ადამიანს, რომელსაც კავშირები აქვს რუსეთთან, ოკუპანტ ქვეყანასთან. მას იქ ბიზნესი აქვს, დარეგისტრირებულია როგორც გადამხდელი რუსეთის ფედერაციის და სრულიად დაუშვებელია, შესაბამისი მასალა რუსთავი 2-ს აქვს არქივში, სიუჟეტი ჰქონდათ ამაზე. სიგნალი, რომ რუსეთთან კავშირში მყოფი ადამიანი ინიშნება ძალოვანი უწყების ხელმძღვანელად, უკიდურესად შემაშფოთებელია. ამან გავლენა შეიძლება მოახდინოს ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, ევროატლატიკურ ინტეგრაციაზე, ეს ძალიან გავს იგორ გიორგაძის, შოთა კვირაიას დანიშვნას, პირდაპირ მოსკოვიდან. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება გადასახედია. განათლების უწყებიდან ჯეჯელავას წასვლას რაც შეეხება, ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ყოვლად შეუფერებელი იყო, მას არაფერი გაუკეთებია. ახალ კანდიდატს რაც შეეხება, გამოჩნდება. მას შთამბეჭდავი სივი აქვს ძალიან, ამიტომ წარმატებას, ცხადია, ვუსურვებ, მიუხედავად იმისა, რომ ოპონენტი ვარ. განათლება პრიორიტეტულია ჩვენს ქვეყანაში. წულუკიანი რატომ დატოვეს არ ვიცი, მინისტრი ვინც ყველა მიმართულებით უამრავი საქმე გააფუჭა. ყველა საქმე წააგო საქართველოს სახელით, 9-ჯერ დაუბლოკეს მოსამართლეები. სიძულვილის ფრქვევის მეტს ეს ქალბატონი არაფერს აკეთებს. მამუკა ბახტაძეს რაც შეეხება, რკინიგზა მის ხელში პირველად გახდა წამგებიანი ორგანიზაცია. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი სტატისტიკა, რკინიგზა ყოველთვის მომგებიანი იყო, ასე რომ მის მენეჯერულ უნარებში სერიოზული ეჭვის საფუძველი არსებობს,"-აცხადებს ნიკა რურუა. [post_title] => განათლების მინისტრობის კანდიდატს შთამეჭდავი CV აქვს, წარმატებებს ვუსურვებ - ნიკა რურუა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganatlebis-ministrobis-kandidats-shtamechdavi-cv-aqvs-warmatebebs-vusurveb-nika-rurua [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-13 15:39:12 [post_modified_gmt] => 2017-11-13 11:39:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186728 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 53 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f9396857d8e508dcabcc961537a80660 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )