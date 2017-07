ესეც მილიარდი: რამდენს ხარჯავს გვარდიოლა ტრანსფერებში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvardiola [1] => transferi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149426 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvardiola [1] => transferi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149426 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 451 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gvardiola [1] => transferi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gvardiola [1] => transferi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149426) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (451,1143) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149027 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-25 15:52:26 [post_date_gmt] => 2017-07-25 11:52:26 [post_content] => მადრიდის "რეალმა" პრინციპულ შეთანხმებას მიაღწია "მონაკოსთან" კილიან მბაპეს ტრანსფერზე. ესპანეთის ჩემპიონი საფრანგეთის ნაკრების ფეხბურთელში 160 მილიონ ევროს გადაიხდის. კიდევ 20 მილიონს "მონაკო" მოგვიანებით, ბონუსების სახით მიიღებს. მბაპე შეიძლება გახდეს ყველაზე ძვირადღირებული ფეხბურთელი ისტორიაში. შეგახსენებთ, რეკორდი ეკუთვნის ფრანგ ნახევარმცველს პოლ პოგბას, რომელიც "იუვენტუსმა" შარშან, "მანჩესტერ იუნაიტედში" 105 მილიონ ევროდ გაყიდა. როცა "რეალი" და "მონაკო" საბოლოოდ შეათანხმებენ ტრანსფერის ყველა დეტალს, მბაპე მადრიდულ გუნდთან ექვსწლიან კონტრაქტს გააფორმებს. მისი ხელფასი "რეალში" 7 მილიონი ევრო იქნება წელიწადში. ამასობაში პორტუგალიელმა თავდამსხმელმა კრიშტიანო რონალდომ გაზეთ „მარკასთვის“ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ მადრიდის „რეალიდან“ არსად წასვლას არ აპირებს. „გასულ წელს ჩემს კლუბთან ერთად დიდი ტიტულების მოპოვება უდიდესი მნიშვნელობის მოვლენა გახდა. იგივე თქმის ინდივიდუალური პრიზების მოპოვებაზე. კარგი იქნებოდა იგივეს გამეორება „რეალთან“ ერთად. წლიდან წლამდე გავაგრძელებ მონდომებით მუშაობას, რადგან ფეხბურთი - ეს ჩემი ცხოვრებაა“, - განაცხადა რონალდომ. შეგახსენებთ, რომ ივნისში გავრცელდა ინფორმაცია რონალდოს „რეალიდან“ სავარაუდო წასვლის შესახებ, რაც ესპანეთის საგადასახადო ორგანოების მხრიდან დევნას უკავშირდებოდა. Esporte Interativo-ს ინფორმაცია აიტაცა კიდევ ერთმა ბრაზილიურმა გამოცემა Lance-მ, რომელმაც დაწერა, რომ ნეიმარის გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია პსჟ-ის ახალწვეულმა დანი ალვეშმა. უფრო ადრე, ესპანურ პრესაში დაიწერა, რომ „პარი სენ-ჟერმენი“ მზად არის, ნეიმარში 222 მილიონი ევრო გადაიხადოს. 