ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ კატალონიის დამოუკიდებლობის შესახებ დეკლარაცია გააუქმა

კატალონიაში ნაციონალისტურმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა, კატალონიის მთავრობის ყოფილი წევრების დაკავების გამო, საყოველთაო გაფიცვა გამოაცხადეს. აქცია „კატალონიის ნაციონალური ასამბლეის" და Omnium Cultural ორგანიზაციით იმართება. მომიტინგეების მიერ ათეულობით საავტომობილო გზა და რკინიგზაა გადაკეტილი. კერძოდ, მომიტინგეებმა 35 მაგისტრალი, მათ შორის ბარსელონაში მდებარე რამდენიმე გზა გადაკეტეს. ქალაქ ჟირონაში კი რკინიგზის სადგური დაიკავეს. კატალონიაში ნაციონალისტური საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გაიფიცნენ

კარლეს პუჩდემონი და მისი ყოფილი მრჩევლები ბელგიის პოლიციას ჩაბარდნენ. ამის შესახებ ცნობებს გამოცემა Vrt წერს. სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. ესპანეთმა პუჩდემონისა და მისი მთავრობის 4 მაღალჩინოსნის დაკავების ორდერი ბელგიას გუშინ გადაუგზავნა. შეგახსნებთ, რომ კატალონიის ყოფილი მეთაური რამდენიმე კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა ბელგიის დედაქალაქში. მან ესპანეთი მას შემდეგ დატოვა, რაც მადრიდმა მიიღო გადაწყვეტილება დროებით შეზღუდოს კატალონიის ავტონომია, გადააყენოს მთავრობა და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. დღესვე გავრცელდა ცნობები, რომ უახლოეს საათებში პუიჩდემონსესპანეთს მოთხოვნით, ბელგიის პროკურატურა დააკავებდა. კარლეს პუჩდემონი და მისი ყოფილი მრჩევლები ბელგიის პოლიციას ჩაბარდნენ

კატალონიის რეგიონული მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა კარლეს პუიჩდემონმა განაცხადა, რომ იგი ბრიუსელში თავშესაფრის მიღების მიზნით არ ჩასულა. მისივე თქმით, იგი მთავრობის ყოფილ წევრებთან ერთად ესპანეთში მაშინ დაბრუნდება, როცა თავს უსაფრთხოდ იგრძნობს. მედიასთან შეხვედრის დროს პუიჩდემონმა ასევე განმარტა, რომ იგი პასუხისგებას არ გაურბის და მზადაა სასამართლოს წინაშე წარდგეს, თუ პროცესი მიუკერძოებლად წარიმართება და „ჩვენების მიცემის უფლებას თავისუფლად მისცემენ". „ჩვენ ვერ მოვახერხებთ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნას მიმდინარე ძალადობრივი პროცესების ფონზე. თუმცა, მე და ჩემმა გუნდმა თავიდანვე ვიცოდით, რომ კატალონიის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის შექმნა დიდ მსხვერპლსაც მოითხოვდა. მე ამ ფასის გადასახდელად მზად ვიყავი", - განაცხადა კარლეს პუიჩდემონმა. 27 ოქტომბერს კარლეს პუიჩდემონის მთავრობამ ფორმალური კენჭისყრის შედეგად კატალონიის დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ხმები 70 - 10-ის წინააღმდეგ გადანაწილდა. ოპოზიციურმა პარტიებმა პროტესტის ნიშნად კატალონიის პარლამენტი დატოვეს. 27 ოქტომბერს რამდენიმე საათში ცენტრალურმა მთავრობამ ესპანეთის კონსტიტუციის 155-ე მუხლი აამოქმედა, რაც კატალონიისთვის ავტონომიის სტატუსის შეჩერებას და ცენტრალური მთავრობისგან პირდაპირი კონტროლის დამყარებას გულისხმობს. ოფიციალურმა მადრიდმა ამავე კანონის ფარგლებში დაითხოვა კატალონიის მთავრობა. კატალონიაში 21 დეკემბერს რიგგარეშე არჩევნები დაინიშნა. კატალონიის ყოფილი მთავრობის წევრების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. მათ ბიუჯეტის არამიზნობრივად გაფლანგვაში, დაუმორჩილებლობასა და ამბოხების მცდელობაში ედებათ ბრალი. კარლეს პუჩდემონი - ბრიუსელში თავშესაფრის მისაღებად არ ჩავსულვარ კატალონიაში ნაციონალისტური საზოგადოებრივი ორგანიზაციები გაიფიცნენ