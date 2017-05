ევერესტის ნაწილი ჩამოინგრა – უმაღლესი მწვერვალი კიდევ უფრო საშიში ხდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => everesti [1] => mwvervali [2] => everestis-nawili-chamoingra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132755 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => everesti [1] => mwvervali [2] => everestis-nawili-chamoingra ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132755 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13678 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => everesti [1] => mwvervali [2] => everestis-nawili-chamoingra ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => everesti [1] => mwvervali [2] => everestis-nawili-chamoingra ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132755) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13678,15895,15894) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129039 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-09 10:18:16 [post_date_gmt] => 2017-05-09 06:18:16 [post_content] => მსოფლიოში უხუცესი ალპინისტი ევერესტის დალაშქვრის დროს გარდაიცვალა. „Reuters”-ის ინფორმაციით, ნეპალელი მინ ბახადურ შერხანი 85 წლის იყო, როცა გადაწყვიტა, რომ ახალი მსოფლიო რეკორდი დაემყარებინა და ჰიმალაის მწვერვალი კიდევ ერთხელ დაეპყრო. ნეპალის ტურიზმის სამინისტრომ მოხუცი სპორტსმენის გარდაცვალების ფაქტი დაადასტურა, თუმცა თუ რა გახდა შემთხვევის მიზეზი ინფორმაცია ამის შესახებ ჯერჯერობით არ ვრცელდება. აღსანიშნავია, რომ პლანეტის ყველაზე მაღალი მწვერვალის დასაპყრობად მინიმალური ასაკი 16 წელია. რაც შეეხება მაქსიმალურ ასაკს, ამას კანონი არ ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ უხუცესი ალპინისტი, ვინც ევერესტის დალაშქვრა შეძლო - 80 წლის იაპონელი იუჩირო მიურა იყო. ევერესტს სიბერის არ სჯერა: შერხანმა რეკორდი ვერ დაამყარა

საქართველოში უკვე მეორედ მათემატიკის ფესტივალი ჩატარდა. 2017 წლის მათემატიკის ფესტივალზე 45-მდე საჯარო და კერძო სკოლა დარეგისტრირდა. ასევე მაღალი იყო რეგიონების აქტიურობაც. ფესტივალზე წარმოდგენილი იყო მათემატიკის თემაზე შექმნილი სხვადასხვა კრეატიული პროექტი. მათ შორის: მუსიკალური და საცეკვაო ნომრები, მინი სპექტაკლები, ფლეშმობი და მათემატიკური თეორემების ვიზუალიზაციები. როგორც "ფორტუნას" ღონისძიების ორგანიზატორებმა აცნობეს, ფესტივალის შედეგად, გამოვლინდა პროექტების კონკურსის გამარჯვებული. "კონკურსანტების მიერ წარმოდგენილი პროექტების ხმის მიცემა ორი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ხმების უბრალესობით გამარჯვებულად სკოლა „ქორალის" გუნდი დასახელდა. მეორე ადგილზე საჩხერის - N1 საჯარო სკოლა, ხოლო მესამეზე - ქუთაისის N23 საჯარო სკოლა გავიდა. ასევე ჩატარდება π-ს რიცხვის დამახსოვრების შეჯიბრი. მოიხსნა გასული წლის რეკორდი და წელს კონკურსანტმა 201 რიცხვის დამახსოვრება შეძლო. ამასთან მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ მონაწილეობა მიეღოთ ჭადრაკის ჩემპიონატშიც", - აღნიშნეს ორგანიზატორებმა. მათივე ცნობით, ფესტივალის მიზანია მოსწავლეების კრეატიული იდეების წახალისება და მათი მოტივაციის ამაღლება, მათემატიკის პოპულარაზაცია და საზოგადოებისთვის სკოლების წარდგენა. ღონისძიება 14 მარტს ჩატარდა და ის ალბერტ აინშტაინის, „ევერესტისა" და მათემატიკური სიმბოლო - π-ს საერთაშორისო დღეს დაემთხვა. ფესტივალი საქართველოს პირველმა ლედიმ, მაკა ჩიჩუამ გახსნა. მსოფლიოში პირველად π-ს საერთაშორისო დღე 1987 წელს სან-ფრანცისკოს ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმში აღინიშნა და ამის შემდეგ ყოველწლიური გახდა. საქართველო ამ ტრადიციას „ევერესტის" ორგანიზებით 2016 წელს შეუერთდა. გასული წლის ფესტივალს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. NASSA-ს მომართვის შემდეგ, მათ ოფიციალურ საიტზე განთავსებულია ინფორმაცია საქართველოში ჩატრებული ფესტივალისა და მისი მონაწილეების შესახებ, ხოლო სტატიის ბოლოში ქართულად წერია სიტყვა „განათლება."

საუკეთესო მათემატიკური პროექტების ავტორები გამოვლინდნენ

საქართველოში, უკვე მეორედ, მათემატიკის ფესტივალი ჩატარდება. ღონისძიება 14 მარტს, "ექსპო-ჯორჯიას" მე-3 პავილიონში გაიმართება და მისი ორგანიზატორი მათემატიკის ოლიმპიადა „ევერესტია". როგორც "ფორტუნას" "ევერესტიდან" აცნობეს, სკოლების რეგიტრაცია 28 თებერვალს დასრულდა და 42 სკოლა დარეგისტრირდა. ფესტივალის მთავარი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ სკოლაში შექმნილმა გუდნმა ფესტივალზე მათემატიკის თემაზე შექმნილი პროექტი წარმოადგინოს. "წლევანდელ ფესტივალზე გვაქვს რამდენიმე სიახლე, მათ შორის არის პროექტების კონკურსი. იმ სკოლის გუნდებმა, რომლებიც დარეგისტრირდნენ ფესტივალზე, ჩვენტან საკუთარი პროექტის ფოტო ან ვიდეომასალა გამოაგზავნეს. აღნიშნული მასალა Everest.ge - ის საიტზე განთავსდა და ხმის მიცემა პირველი მარტიდან დაიწყო. ხმის მიცემა გულისხმობს 12 საათში ერთხელ თქვენთვის სასურველი პროექტის მოწონებას-გაზიარებას ფეისბუქით. გამარჯვებული ხმების რაოდენობით 14 მარტს გამოვლინდება და სპეციალური პრიზი გადაეცემა", - განმარტეს ფესტივალის ორგანიზატორებმა. მათივე ცნობით, გასული წლის მსგავსად წელსაც ჩატარდება კონკურსი პის რიცხვის დამახსოვრებაზე. 2016 წლის ფესტივალზე 11 წლის მოსწავლემ 156 რიცხვი დაიმახსოვრა და ორგანიზატორებს იმედი აქვთ, რომ რეკორდი წელს მოიხსნება. რაც შეეხება ფესტივალის მიზანს, როგორც "ევერესტში" განმარტავენ ის შემდეგში მდგომარეობს: • კრეატიული იდეების წახალისება- ყველა ადამიანში იმალება ნიჭი, მას შეუძლია მსოფლიოში ისეთი რაღაც შექმნას, რაც ჯერ არავის გაუკეთებია და ამის საშუალება ფესტივალზე ეძლევა. 2016 • მათემატიკის პოპულარიზაცია - მათემატიკა არის საგანი, რომელიც მოსწავლეს უვითარებს აზროვნების უნარს. • მოსწავლეებში სწავლის მოტივაციის ამაღლება • სასკოლო ცხოვრების გახალისება და გამრავალფეროვნება • სკოლების წარდგენა საზოგადოებისთვის ცნობისთვის, ოლიმპიადა "ევერესტის" ორგანიზებით საქართველოში პირველად მათემატიკის ფესტივალი 2016 წელს ჩატარდა. ღონისძიება ყოველწლიური გახდა და მსოფლიოში აღიარებულ პის დღესასწაულს ემთხვევა. მსოფლიოს მასშტაბით, პირველად ეს დღე 1987 წელს, სან-ფრანცისკოს ხელოვნებისა და მეცნიერების მუზეუმში აღინიშნა და ეს ტრადიაცია ყოველი წლის 14 მარტს გრძელდება. აღნიშნულ ტრადიციას საქართველო 2016 წლის 14 მარტს შეუერთდა. მაშინ ფესტივალში მონაწილეობა 40-მდე საჯარო და კერძო სკოლის გუნდმა მიიღო. გარდა ამისა, მონაწილეობა მიიღეს კერძო ორგანიზაციებმაც. ამასთან, როგორც "ევერესტში" აცხადებენ, მათ "ნასადან" წერილი მიიღეს. "ნასამ" სურვილი გამოთქვა ამ ფესტივალის შესახებ ინფორმაცია განეთავსებინა. "ჩვენთვის ერთ-ერთი საამაყო ფაქტია, ის რომ მსოფლიოში ყველაზე დიდი კოსმოსური სივრცის კვლევის ორგანიზაციის საიტზე ჩვენს შესახებ სტატია განთავსდა და რაც ყველაზე მთავარია, ქართულად წერია სიტყვა განათლება", - აღნიშნეს მათემატიკის ოლიმპიადაში. თბილისში მათემატიკის ფესტივალი ჩატარდება: რას წერს "ნასა"? 