“ევროვიზიის” ყველაზე ემოციური შესრულება პორტუგალიელი ბიჭისგან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrovizia-2017 [1] => salvador-sobrali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129457 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrovizia-2017 [1] => salvador-sobrali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129457 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8511 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrovizia-2017 [1] => salvador-sobrali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrovizia-2017 [1] => salvador-sobrali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129457) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8511,15571) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129463 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 01:16:18 [post_date_gmt] => 2017-05-09 21:16:18 [post_content] => "ევროვიზიის" ნახევარფინალის პირველი ტური დასრულდა. სამწუხაროდ, ათ ქვეყანას შორის, ვინც ფინალში გადაინაცვლა, საქართველო არ აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველ შემსრულებელს ბრწყინვალე გამოსვლა ჰქონდა, როგორც ჩანს, მან შესაბამისი რაოდენობის ხმა ვერ მოიღო... თაკო გაჩეჩილაძე დღეს კონკურსზე მეორე ნომრად წარდგა. მან ანრი ჯოხაძის მიერ საკუთარ ტექსტზე შექმნილი სიმღერა შეასრულა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/myvideo-gpbhd.mp4"][/video] [post_title] => "ევროვიზიის" ყველაზე დიდი იმედგაცრუება - თაკო გაჩეჩილაძე ფინალის მიღმა დარჩა! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroviziis-yvelaze-didi-imedgacrueba-tako-gachechiladze-finalis-mighma-darcha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 01:17:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 21:17:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129463 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129453 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 23:59:19 [post_date_gmt] => 2017-05-09 19:59:19 [post_content] => "ევროვიზიის" პირველ ნახევარფინალურ ტურზე საქართველოს წარმომადგენელი, თამარა გაჩეჩილაძე უკვე წარდგა მაყურებლის წინაშე. როგორც კიევში მყოფი ქართველები წერენ, თაკოს გამოსვლას დარბაზშიც და მუსიკალური კონკურსის პრესცენტრშიც, სადაც ჟურნალისტები იმყოფებიან, დიდი აპლოდისმენტებითა და აჟიოტაჟით შეხვდნენ. ქართველ მომღერალს მართლაც თავბრუდამხვევი პერფორმანსი ჰქონდა... შეგახსენებთ, რომ დღეს პირველი ნახევარფინალია, სადაც 18 ქვეყნის წარმომადგენელი მონაწილეობს. აქედან 10 ფინალურ ტურში გადაინაცვლებს. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/myvideo-gpbhd.mp4"][/video] [post_title] => თამარა გაჩეჩილაძის თავბრუდამხვევი გამოსვლა "ევროვიზიაზე" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamara-gachechiladzis-tavbrudamkhvevi-gamosvla-evroviziaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 01:17:31 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 21:17:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129453 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126602 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-01 12:57:49 [post_date_gmt] => 2017-05-01 08:57:49 [post_content] => 2017 წლის ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში საქართველოს წარმომადგენელმა თამარა გაჩეჩილაძემ კიევის საერთაშორისო საგამოფენო ცენტრში, ევროფესტივალის სცენაზე პირველი რეპეტიცია გაიარა. ქართველი კონკურსანტის სცენოგრაფიაზე ცნობილი შვედი რეჟისორი საშა ჟან-ბაპტისტი მუშაობდა. გაჩეჩილაძე ევროფესტივალის პირველ ნახევარფინალურ შოუზე, 9 მაისს, მეორე ნომრად იმღერებს. საკონკურსო სიმღერის Keep the Faith მუსიკის ავტორია ანრი ჯოხაძე, ხოლო ტექსტის თამარა გაჩეჩილაძე. ევროვიზიის სიმღერის რიგით 62-ე კონკურსს კიევი მასპინძლობს. კონკურსში წელს 42 ქვეყანა მონაწილეობს (რუსეთი კონკურსს გამოეთიშა). შოუს პირდაპირი ეთერით ტრანსლაციას საზოგადოებრივი მაუწყებელი განახორციელებს. 9, 11 და13 მაისს, 23:00 საათზე, „ევროვიზია 2017“ პირველი არხის პირდაპირ ეთერშია. https://www.youtube.com/watch?v=fv4iN7BvHVw [post_title] => თამარა გაჩეჩილაძე კიევშია - მომღერალმა პირველი რეპეტიცია გაიარა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamara-gachechiladze-kievshia-momgheralma-pirveli-repeticia-gaiara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 12:58:19 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 08:58:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129463 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-10 01:16:18 [post_date_gmt] => 2017-05-09 21:16:18 [post_content] => "ევროვიზიის" ნახევარფინალის პირველი ტური დასრულდა. სამწუხაროდ, ათ ქვეყანას შორის, ვინც ფინალში გადაინაცვლა, საქართველო არ აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველ შემსრულებელს ბრწყინვალე გამოსვლა ჰქონდა, როგორც ჩანს, მან შესაბამისი რაოდენობის ხმა ვერ მოიღო... თაკო გაჩეჩილაძე დღეს კონკურსზე მეორე ნომრად წარდგა. მან ანრი ჯოხაძის მიერ საკუთარ ტექსტზე შექმნილი სიმღერა შეასრულა. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/05/myvideo-gpbhd.mp4"][/video] [post_title] => "ევროვიზიის" ყველაზე დიდი იმედგაცრუება - თაკო გაჩეჩილაძე ფინალის მიღმა დარჩა! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evroviziis-yvelaze-didi-imedgacrueba-tako-gachechiladze-finalis-mighma-darcha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 01:17:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 21:17:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129463 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 944dca3fe2d4ab4eb6aabbfa53c04f62 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )