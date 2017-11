Forbes Woman ჯილდო ქეთი ბოჭორიშვილმა მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => forbes-georgia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186278 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => forbes-georgia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186278 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2387 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => forbes-georgia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qetevan-bochorishvili [1] => forbes-georgia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186278) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12895,2387) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135125 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-30 11:03:44 [post_date_gmt] => 2017-05-30 07:03:44 [post_content] => ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ბოჭორიშვილმა თანამდებობა დატოვა და კერძო სექტორში გადაინაცვლა. როგორც თავად ბოჭორიშვილი აცხადებს, ის მუშაობას "ანაკლია სითის" აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე გააგრძელებს. საუბარია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განმახორციელებელი "თიბისი ბანკისა" და ”კონტი ჯგუფის” დაფუძნებულ კომპანიაზე. "ანაკლია სითი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტია, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნეს ქალაქის განვითარებას, რაც გულისხმობს სპეციალური ეკონომიკური ზონის შექმნას ანაკლიის პორტის მიმდებარედ. ეს იქნება მომავლის ქალაქი, სადაც მაქსიმალურად ინტეგრირებული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიები",-აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, ”ანაკლია სითის” გენერალური დირექტორობა შესაძლებლობას მისცემს, ქვეყანის განვითარებაში ახალი კონტრიბუცია შეიტანოს. შეგახსენებთ, ქეთევან ბოჭორიშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას 2012 წლიდან იკავებდა. KGaA-ს შვილობილი კომპანიაა. უცხოელი ინვესტორების განცხადებით, საქართველო არაჩვეულებრივ საშუალებას იძლევა ბიზნესის დანერგვის და განვითარებისთვის. მათი ინფორმაციით, სწორედ ამან განაპირობა, 2 წლიანი კვლევის შემდეგ კომპანიის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა. ,,ჩვენ მოხარულები ვართ, რომ საქართველოში ვიმყოფებით. თქვენი ქვეყანა ავირჩიეთ, რადგან მას კარგი საინვესტიციო პირობები აქვს. ჩვენთვის საქართველო სამაგალითოა, თუ როგორ შეგიძლია განავითარო ინვესტიცია. სანამ თქვენს ქვეყანაში ჩამოვიდოდით, ბევრი პირობები გავაანალიზეთ და ვიმსჯელეთ, ჩავატარეთ კვლევა და ვიმუშავეთ საინვესტიციო ჯგუფებთან, გერმანიის ბიზნესის ასოციაციასთან ერთად განვიხილეთ არსებული მარკეტინგი. აქ, საინვესტიციოდ ნამდვილად პოზიტიური გარემოა. მინდა ხაზი გავუსვა იმასაც, რომ მნიშვნელოვანია ანტიკორუფციული გარემო, რაც ნამდვილად სახარბიელოა. გარდა ამისა, ბიზნესის დაწყების პროცედურა თქვენთან საკმაოდ მარტივია. ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ მოვედით მაინცდამაინც თქვენს ქვეყანაში არის ის, რომ აქ არაჩვეულებრივი ადამიანური რესურსებია. ყურადღებას ვამახვილებთ ენობრივ უნარ-ჩვევებზე, როგორიცაა გერმანული, ინგლისური და რუსული. ამ თვალსაზრისით კი შესანიშნავი ბაზა გაქვთ, რაც ბევრი ადამიანის დასაქმების საშუალებას გვაძლევს“, - განაცხადა ,,Arvato“ -ს კლიენტებთან მომსახურების სამსახურის დირექტორმა მათიას მულანმა. კომპანიამ ამ ეტაპზე 130 კვალიფიციური ადამიანის დასაქმება შეძლო და 3 მილიონამდე ინვესტიცია ჩაიდო. თუმცა, როგორც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ ქეთი ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, ისინი დამსაქმებელთა რაოდენობის გაზრდას 500-მდე აპირებენ. მინისტრის მოადგილემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სწორედ ეს არის ის პოლიტიკა, რასაც დღეს საქართველოს მთავრობა ახორციელებს. ,,კომპანია ,,Arvato“ - მ, 2 წლიანი წინასწარი კვლევების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ოფისი საქართველოში გაეხსნა და საქმიანობა აქ გაეგრძელებინა. სწორედ ეს არის ის პოლიტიკა, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ჩვენი მთავარი მიზანია დავაინტერესოთ ახალი ბიზნესი, მოვიდნენ და მოემსახურონ ევროპულ ბაზრებს საქართველოდან. გადაწყვეტილება, რომ მათ ინტერესის საგანი ყოფილიყო საქართველო, განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორით: ეს არის ბიზნესის ხელშეწყობა, მათ შორის კვალიფიციური მუშახელის არსებობა და რაც მნიშვნელოვანია, საქართველოში არსებული სტაბილური და პერსპექტიული გარემოთი“ - განაცხადა ქეთი ბოჭორიშვილმა. "ანაკლია სითი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საინვესტიციო პროექტია, რომელიც ითვალისწინებს ბიზნეს ქალაქის განვითარებას, რაც გულისხმობს სპეციალური ეკონომიკური ზონის შექმნას ანაკლიის პორტის მიმდებარედ. ეს იქნება მომავლის ქალაქი, სადაც მაქსიმალურად ინტეგრირებული იქნება თანამედროვე ტექნოლოგიები",-აღნიშნა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, ”ანაკლია სითის” გენერალური დირექტორობა შესაძლებლობას მისცემს, ქვეყანის განვითარებაში ახალი კონტრიბუცია შეიტანოს. შეგახსენებთ, ქეთევან ბოჭორიშვილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას 2012 წლიდან იკავებდა. 