ფოთში ჯილეხით ახალგაზრდა ქალი გარდაიცვალა

ოთხი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ფოთის #70-ე საოლქო-სააჩევნო კომისიაში შეჭრას ცდილობენ. ისინი კომისიის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომლითაც მათ უარი ეთქვათ #31-ე საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილად ცნობაზე და გაუქმებული ბიულეტენების ხელახლა გადათვლაზე. ადგილზე სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები #31-ე უბნის თავმჯდომარეს, საარჩევნო ყუთში მმართველი გუნდის სასარგებლოდ ათობით ბიულეტენის ჩაყრაში ადანაშაულებენ, რასაც ადრესატი უარყოფს. „საოლქო საარჩევნო კომისიას მოვუწოდებთ, კანონის ფარგლებში იმოქმედოს. ველოდებით შედეგს და იმის მიხედვით ვიმოქმედებთ", - განაცხადა ,,ევროპული საქართველოს" მერობის კანდიდატმა ვახტანგ დარცმელიძემ. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ფოთის #70-ე საოლქო-სააჩევნო კომისიაში შეჭრას ცდილობენ

ფოთში, 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიასთან, ოთხმა ოპოზიციურმა პარტიამ საპროტესტო აქცია გამართა. ისინი არჩევნების წინასწარ შედეგებს აპროტესტებენ და ფოთის 31-ე საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვენ. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები 31-ე უბნის თავმჯდომარეს საარჩევნო ყუთში 100-მდე ბიულეტენის ჩაყრაში ადანაშაულებენ, რასაც ადრესატი აბსურდულს უწოდებს. ოპოზიციის მიერ წარდგენილი მერობის კანდიდატები 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას დაუყოვნებლივ რეაგირებას სთხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი, სალომე როდონაია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. საპროტესტო აქცია ფოთში - 4 ოპოზიციური პარტია არჩევნების წინასწარ შედეგებს აპროტესტებს

რვა თვის ბავშვი, რომელიც რამდენიმე საათის წინ, ფოთში, საცხოვრებელი კორპუსის მეოთხე სართულიდან გადმოვარდა, გარდაიცვალა. ჩვილი ცენტრალურ კლინიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა, ექიმის განცხადებით, ჩვილს სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი დაზიანებები ჰქონდა და მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. საავადმყოფოსთან საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ფაქტზე მიმდინარეობს მოკვლევა. ფოთში, მეოთხე სართულიდან გადმოვარდნილი რვა თვის ბავშვი გარდაიცვალა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ფოთის #70-ე საოლქო-სააჩევნო კომისიაში შეჭრას ცდილობენ