გამგებლის წარმომადგენელს ქრთამის აღებისთვის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება

2010 წელს კრიშტიანო რონალდომ ქრთამი გადაიხადა, რათა გაუპატიურებაში ბრალდებისთვის თავი აერიდებინა. დიდი სკანდალი მწიფდება. ინციდენტი რონალდოს მონაწილეობით 2009 წლის 13 ივნისს ლას ვეგასში მოხდა, სადაც ის ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად ისვენებდა. ვნებიანი ქალაქის ერთ-ერთ სასტუმროში პორტუგალიელმა ვითომდა გოგონა გააბახა, რის შემდეგაც ის სასამართლოში მისვლას აპირებდა - ამას წერს Der Spiegel, რომელიც Football Leaks-ს ეყრდნობა. რონალდოს ადვოკატებსა და გოგონას შორის მოლაპარაკებისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დაზარალებული 375 ათას დოლარს მიიღებდა და კრინტს არ დაძრავდა. შესაძლოა არ გახსოვდეთ, 2005 წელს რონალდო ჯგუფურ გაუპატიურებაში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილობისთვის იყო დაკავებული. [post_title] => რონალდოს გოგო გაუბახებია: ა ფული და შენი ხმა არ გავიგო
[post_date] => 2017-04-17 10:35:00 კრიმინალური პოლიციის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს უფროსი გიორგი კაჭარავა წინასწარი შეთანხმებით დიდი ოდენობით ქრთამის გამოძალვის ბრალდებითაა დაკავებული, - ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრერსსამსახურის უფროსმა თეა პერტაიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. პერტაიას თქმით, კაჭარავასთან ერთად დაკავებულია სამმართველოს დეტექტივ- გამომძიებელი ზურაბ ჭ. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, გიორგი კაჭარავამ ნარკოტიკული საშუალების უაკანონოდ შეძენა-შენახვის ფაქტზე მოწმის სახით დაბარებულ მოქალაქეს უსაფრთხოებისა და ხელშეუხებლობის გარანტად, ასევე იმავე ბრალდებით დაკავებული მისი ახლობლისათვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმების უზრუნველსაყოფად გარკვეული თანხის გადახდა მოსთხოვა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 338-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც 11-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.
[post_title] => შსს: კრიმინალური პოლიციის იმერეთის სამხარეო სამმართველოს უფროსი დაკავებულია
[post_date] => 2016-09-14 20:50:17 სუს-ის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ-სამძებრო და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ქრთამის მიცემისა და ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს იმერეთის სატყეო სამსახურის ხონის სატყეო უბნის ტყის მცველი ამირან კ. და საქართველოს მოქალაქე ვალერი ქ. დააკავეს. "გამოძიებამ დაადგინა, რომ მოქალაქე ვალერი ქ-მ ხონის სატყეო უბნის ტყის მცველის ამირან კ-ს დახმარებითა და შუამავლობით, იმერეთის სატყეო სამსახურის უფროსს მის სამცველოში არსებული ტყეკაფიდან 25 კუბური მეტრი გამომშრალი ხის მორების გატანის სანაცვლოდ შესთავაზა და ქრთამის სახით გადასცა 3000 ლარი, რა დროსაც ვალერი ქ. და ამირან კ. ბრალდებულის სახით დააკავეს", - ნათქვამია განცხადებაში. გამოძიება ქრთამის აღებაში დახმარებისა და ქრთამის მიცემის ფაქტზე (საქართველოს 25-338 მუხლის 1-ლი ნაწილით და 339-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით) მიმდინარეობს, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით. გამოძიებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს.
[post_title] => სუს-ის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის მიცემისა და აღებაში დახმარების ფაქტზე 2 პირი დააკავა
[post_date] => 2016-08-15 11:13:19 2010 წელს კრიშტიანო რონალდომ ქრთამი გადაიხადა, რათა გაუპატიურებაში ბრალდებისთვის თავი აერიდებინა. დიდი სკანდალი მწიფდება. ინციდენტი რონალდოს მონაწილეობით 2009 წლის 13 ივნისს ლას ვეგასში მოხდა, სადაც ის ძმასთან და ბიძაშვილთან ერთად ისვენებდა. ვნებიანი ქალაქის ერთ-ერთ სასტუმროში პორტუგალიელმა ვითომდა გოგონა გააბახა, რის შემდეგაც ის სასამართლოში მისვლას აპირებდა - ამას წერს Der Spiegel, რომელიც Football Leaks-ს ეყრდნობა. რონალდოს ადვოკატებსა და გოგონას შორის მოლაპარაკებისას მხარეები შეთანხმდნენ, რომ დაზარალებული 375 ათას დოლარს მიიღებდა და კრინტს არ დაძრავდა. შესაძლოა არ გახსოვდეთ, 2005 წელს რონალდო ჯგუფურ გაუპატიურებაში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილობისთვის იყო დაკავებული.
[post_title] => რონალდოს გოგო გაუბახებია: ა ფული და შენი ხმა არ გავიგო
[post_date] => 2017-04-17 10:35:00