განახლებულ მეტროს ვაგონებში USB როზეტები დამონტაჟდა (ფოტოები)

მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობის ძირითადი ნაწილი თვის ბოლოს დასრულდება. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე უკვე დამონტაჟდა მეტროს ამოსასვლელები. როგორც „ფორტუნას" მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ განუცხადა, მთავარი სამუშაოები დასრულებულია, დამონტაჟებულია ექსკალატორებიც. თვის ბოლოდან კი მეტროსადგური ფუნქციონირებას სატესტო რეჟიმში დაიწყებს. „თითქმის ყველა ძირითადი სამუშაო მოვრჩით. ახლა მუშაობა მიმდინარეობს ნაკლოვანებების გამოსწორებაზე. თვის ბოლოს ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერიც დასრულდება და „უნივერსიტეტი" სატესტო რეჟიმში გაეშვება", – განაცხადა ჯუანშერ ბურჟულაძემ „ფორტუნასთან". თბილისის მეტროპოლიტენის 23-ე მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. დედაქალაქის მეტროს მეორე ხაზის გაგრძელება დელისის სადგურიდან უნივერსიტეტის მიმართულებით 1985 წელს დაიწყო და 1993 წელს შეჩერდა. მშენებლობა 1998 წელს განახლდა და 2000 წლისთვის ვაჟა-ფშაველას სადგური გაიხსნა. ვაჟა-ფშაველას და უნივერსიტეტის სადგურებს შორის გვირაბები გაყვანილია, მაგრამ სამუშაოები სრულად დასრულებული არ არის. ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანურ-იტალიური ერთობლივი საწარმო "ასიგნია კობრა" ახორციელებს. მეტროსადგურის პროექტი ესპანურმა საკონსულტაციო კომპანია "ევროსტუდიამ" მოამზადა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83,000,670.45 ლარია. https://www.youtube.com/watch?v=h4eRYfAXnSI თამთა უთურგაშვილი

მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა თვის ბოლოს დასრულდება (ფოტო/ვიდეო) მეტროსადგურ 300 არაგველზე კვამლისა და სუნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, სატრანსპორტო კომპანიაში არ ადასტურებენ. როგორც "ფორტუნას" კომპანიაში განუცხადეს, მეტროში მოძრაობის შეფერხება არ ყოფილა. მათი განმარტებით, მეტროსადგურ 300 არაგველზე, კონკრეტულ მოძრავ შემადგენლობას მცირე ტექნიკური პრობლემები შეექმნა. "ტექნიკური გაუმართაობა დაფიქსირდა და მემანქანემ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, თავად მიიღო გადაწყვეტილება და მატარებლი შესამოწმებლად წაიყვანა. ვაგონები მგზავრებისგან დაიცალა, ისინი მომდევნო მატარებლით გადაადგილდნენ. აღნიშნული შემადგენლობა გაივლის შესაბამის შემოწმებას",- გაანცხადეს სატრანსპორტო კომპანიაში "ფორტუნასთან".

კვამლი თუ ტექნიკური გაუმართაობა: ერთ-ერთ სადგურზე მატარებელს პრობლემები შეექმნა თბილისში, ავტობუსის 60–მდე მოსაცდელ კონსტრუქციაზე, ავტობუსების მარშრტუბის სქემები განთავსდა. ქართულ და ინგლისურენოვან სქემებზე დატანილია რუქა, რომელზეც მგზავრი გაჩერებიდან მარშრუტებსა და ავტობუსების ჩამონათვალს გაეცნობა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, გამარჯვებული კომპანია "ალმა+", სამარშრუტო სქემებს, ყველა ახალ მოსაცდელზე დაამონტაჟებს. "სქემების ერთობლივად დამონტაჟება ყველა მოსაცდელზე, ვერ მოხდა, რადგან, თითოეულ გაჩერებაზე ინდივიდუალური სქემაა გასაწერი", – განაცხადეს სატრანსპორტო სამსახურში. თბილისში ახლა 250-მდე ახალი მოსაცდელია. დედაქალაქში კიდევ დამატებით, 450 გაჩერების მოწყობა იგეგმება. სამარშრუტო სქემები უკვე გამოჩნდა თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონებში, სადაც მითითებულია მეტროს გაჩერებები, სკვერები და თბილისი ღირსშესანიშნაობები. თბილისის გაჩერებების ნაწილზე ასევე, მუშაობს სპეციალური ტაბლოები, რომელზეც აღნიშნულია ავტობუსის მოსვლამდე დარჩენილი დრო.

თბილისში, ავტობუსის მოსაცდელებთან მარშრუტის სქემები განთავსდა მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობის ძირითადი ნაწილი თვის ბოლოს დასრულდება. ვაჟა-ფშაველას გამზირზე უკვე დამონტაჟდა მეტროს ამოსასვლელები. როგორც „ფორტუნას" მუნიციპალური განვითარების ფონდის ხელმძღვანელმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ განუცხადა, მთავარი სამუშაოები დასრულებულია, დამონტაჟებულია ექსკალატორებიც. თვის ბოლოდან კი მეტროსადგური ფუნქციონირებას სატესტო რეჟიმში დაიწყებს. „თითქმის ყველა ძირითადი სამუშაო მოვრჩით. ახლა მუშაობა მიმდინარეობს ნაკლოვანებების გამოსწორებაზე. თვის ბოლოს ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერიც დასრულდება და „უნივერსიტეტი" სატესტო რეჟიმში გაეშვება", – განაცხადა ჯუანშერ ბურჟულაძემ „ფორტუნასთან". თბილისის მეტროპოლიტენის 23-ე მეტროსადგურის მშენებლობა წლების განმავლობაში დაკონსერვებული პროექტი იყო. დედაქალაქის მეტროს მეორე ხაზის გაგრძელება დელისის სადგურიდან უნივერსიტეტის მიმართულებით 1985 წელს დაიწყო და 1993 წელს შეჩერდა. მშენებლობა 1998 წელს განახლდა და 2000 წლისთვის ვაჟა-ფშაველას სადგური გაიხსნა. ვაჟა-ფშაველას და უნივერსიტეტის სადგურებს შორის გვირაბები გაყვანილია, მაგრამ სამუშაოები სრულად დასრულებული არ არის. ობიექტზე სამშენებლო სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ესპანურ-იტალიური ერთობლივი საწარმო "ასიგნია კობრა" ახორციელებს. მეტროსადგურის პროექტი ესპანურმა საკონსულტაციო კომპანია "ევროსტუდიამ" მოამზადა. პროექტს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ახორციელებს და მისი ღირებულება 83,000,670.45 ლარია. https://www.youtube.com/watch?v=h4eRYfAXnSI თამთა უთურგაშვილი

მეტროსადგურ უნივერსიტეტის მშენებლობა თვის ბოლოს დასრულდება (ფოტო/ვიდეო)