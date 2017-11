განათლების მინისტრობის კანდიდატს შთამეჭდავი CV აქვს, წარმატებებს ვუსურვებ – ნიკა რურუა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nika-rurua [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186728 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nika-rurua [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186728 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1017 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nika-rurua [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nika-rurua [1] => samtavrobo-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186728) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1017,3362) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186684 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-13 14:19:06 [post_date_gmt] => 2017-11-13 10:19:06 [post_content] => „დაწინაურდნენ და თანამდებობა შეინარჩუნეს იმ პირებმა, რომლებიც ახლო ურთიერთობით გამოირჩევიან ბიძინა ივანიშვილთან,“ - ამის შესახებ „ევროპული საქართველოს” ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიგი უგულავამ, მთავრობაში საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების კომენტირებისას განაცხადა. გიგი უგულავას შეფასებით, მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ცვლილებები არ არის საკმარისი. უგულავას განმარტებით, შესაძლებელი იყო იუსტიციის და სასჯელაღსრულების სამინისტროების გაერთიანებაც. მისივე თქმით, ცვლილებები ტოვებს განცდას, რომ მოხდა შიდა ძალთა გადანაწილება და ეს სახელისუფლებო კონიუნქტურა უფროა, ვიდრე რეალური ცვლილებები. რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, გიგი უგულავას შეფასებით, ეს ცვლილებები ვერ პასუხობს მინიმალურ სტანდარტსაც კი. „დაწინაურდა და თანამდებობა შეინარჩუნა იმ პირებმა, რომლებიც ახლო ურთიერთობით გამოირჩევიან ბიძინა ივანიშვილთან. გიორგი გახარია, რომელიც არც პოლიტიკურ ფიგურას წარმოადგენს და, ამავდროულად, მას პოლიციასთან არანაირი შეხება არ გააჩნია, ინიშნება შსს მინისტრად. მას არც გამოცდილება აქვს და არც პოლიტიკური წონა იმისთვის, რომ შსს მინისტრად დაინიშნოს. მაგრამ ის არის ივანიშვილის ახლო თანამშრომელი. მამუკა ბახტაძე, რომელიც ფინანსთა მინისტრად ინიშნება, ბოლო სამი წლის განმავლობაში რკინიგზას ხელმძღვანელობს, რომლის ტვირთბრუნვა საგრძნობლად შემცირდა. ამავდროულად, რკინიგზამ მთავრობასთან ერთად ჩააგდო ის ტესტი, რომელიც შემოვლით რკინიგზის პროექტს გულისხმობს. ესეც, შესაბამისად, შიდა კლანურ გადაადგილებას უკავშირდება,” - განაცხადა გიგი უგულავამ. ეს ცვლილებები ვერ პასუხობს მინიმალურ სტანდარტსაც კი - გიგი უგულავა მინისტრთა კაბინეტს 6 მინისტრი ემშვიდობება

მთავრობაში დაგეგმილი საკადრო და სტრუქტურული ცვლილებების შედეგად, მინისტრის პოსტს 6 მინისტრი დაემშვიდობება. მინისტრთა კაბინეტს ტოვებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, განათლების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელავა, ენერგეტიკის მინისტრი ილია ელოშვილი, სპორტის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი, გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი, ასევე ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე. ცნობილია, რომ გიორგი მღებრიშვილი საქმიანობას საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრში აგრძელებს, რომელიც შსს-ში დღეს მოქმედი საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს და სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს შერწყმისა და რეორგანიზაციის შედეგად იქმნება. სად გააგრძელებს საქმიანობას დანარჩენი 5 მინისტრი უცნობია. "მნიშვნელოვანია, რომ კახა ბენდუქიძის შემდეგ ამ ქვეყანაში ვერავინ გაბედა ამ მიმართულებით ცვლილებების გატარება და პირიქით, წლების განმავლობაში სამინისტროების რაოდენობა მუდმივად იზრდებოდა. მხარჯველი სტრუქტურების შერწყმა მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ ეს შეამცირებს მომავალში ბიუროკრატიის ზრდის არეალს. ამ მხრივ, გაცილებით მეტის გაკეთებაა შესაძლებელი, ვიდრე ხელისუფლებამ დააანონსა. მაგალითად, გაუგებარია, რა ლოგიკით რჩება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ცალკე სტრუქტურად, როცა ენერგეტიკის სამინისტრო ერთიანდება ეკონომიკის სამინისტროსთან. სოფლის მეურნეობა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ენერგეტიკა? ან ტრანსპორტი? ან ტურიზმი? ან მრეწველობა? რატომ ვტოვებთ ცალკე უწყებად ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რომელიც შინაარსით ასევე ეკონომიკურია? საერთოდ რა საჭიროა კულტურისა და სპორტის სამინისტრო? და ა.შ",-აღნიშნულია "გირჩის" განცხადებაში. "გირჩში" განმარტავენ, რომ ეკონომიკის სწრაფი განვითარებისთვის, ინვესტიციების მოზიდვისა და სამუშაო ადგილების შექმნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია მთავრობის ზომის მაქსიმალურად შემცირება, ანუ მთავრობის ხარჯების მოცულობის შემცირება, რაც არ არის პირდაპირ კავშირში სამინისტროების რაოდენობასთან. "ამ მხრივ, ჯერჯერობით, არაფერი თქმულა. შესაბამისად ჩვენ მივესალმებით დაანონსებულ სტრუქტურულ რეფორმას, ვფიქრობთ, სამინისტროების რიცხვის კიდევ უფრო შემცირება იოლად შესაძლებელია, მაგრამ დაველოდებით 2018 წლის ახალი ბიუჯეტის პროექტს, ვნახავთ, რამდენად აისახა ეს ცვლილებები ბიუროკრატიისა და სახელმწიფო ხარჯების შემცირებაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ გავაკეთებთ საბოლოო შეფასებას",-აღნიშნულია განცხადებაში. ბენდუქიძის შემდეგ ვერავინ გაბედა სტრუქტურული ცვლილებების გატარება - "გირჩი" ეს ცვლილებები ვერ პასუხობს მინიმალურ სტანდარტსაც კი - გიგი უგულავა