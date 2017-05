Gem Fest-მა ანაკლიაში მედიატური გამართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mediaturi [1] => biznesi [2] => gem-fest ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127336 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mediaturi [1] => biznesi [2] => gem-fest ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127336 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 291 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mediaturi [1] => biznesi [2] => gem-fest ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mediaturi [1] => biznesi [2] => gem-fest ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127336) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,4540,291) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127259 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 14:04:28 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:04:28 [post_content] => ამერიკული კომპანია სამი M საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებით დაინტერესდა. აღნიშნული კომპანია მსოფლიო მასშტაბით ენერგეტიკის, მრეწველობის, ჯანდაცვის, ელექტრონიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებით საქმიანობს. ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი კომპანიის რეგიონალურ დირექტორს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ გააცნო და მთავრობის მხარდაჭერაც გამოუცხადა. „საერთაშორისო მასშტაბით გლობალური კომპანიების საქართველოსადმი არსებული დიდი ინტერესი საქართველოს მთავრობის წარმატებული რეფორმების, რეგიონში და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წარმატებული პარტნიორობის შედეგია და ჩვენ მზად ვართ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი პროცესს, რომელიც საქართველოს რეგიონალურ ჰაბად აქცევს და მოიზიდავს ისეთ საერთაშორისო კომპანიებს, როგორსაც წარმოადგენს 3M”, - განაცხადა ჯანელიძემ. კომპანია 3M, აშშ-ს, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში 70-მდე ქვეყანაში შვილობილ კომპანიას და 38 ქვეყანაში საწარმოს ფლობს. "ეკონომიკური ზრდის მთავარი მამოძრავებელი სამშენებლო დარგი იყო, რომელიც წლის განმავლობაში 8.1 პროცენტით გაიზარდა. მშენებლობის ზრდა მაღალი იყო როგორც მთავრობის მიერ დაფინანსებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, ასევე კერძო სექტორის მშენებლობების შედეგად. მშპ-ს ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა დამამუშავებელმა მრეწველობამაც. უმსხვილესი დარგის, ვაჭრობის ზრდის ტემპი წინა წელთან შედარებით გაიზარდა და 1.8 პროცენტი შეადგინა. ვაჭრობის დარგის ზრდა მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისთვის, რადგანაც ამ დარგში მუშაობს კერძო სექტორში დასაქმებულთა ყველაზე დიდი ჯგუფი. 2016 წელს კი ჯამში, ეკონომიკის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ინვესტიციები იყო, რომელთა წვლილმა რეალურ ზრდაში 2 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ინვესტიციების ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა ინფრასტრუქტურულმა პროექტებმა. კერძო სექტორიდან კი ძირითადი აქტიურობა მოდიოდა მშენებლობის სექტორზე", - ნათქვამია ეროვნული ბანკის წლიურ ანგარიშში.

2016 წელს ეკონომიკის ზრდის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ინვესტიციები იყო - ამის შესახებ ეროვნულ ბანკში აცხადებენ. საქართველოს ეკონომიკურმა ზრდამ 2016 წელს 2.7 პროცენტი შეადგინა. ეროვნული ბანკის წლიური ანგარიშის მიხედვით, ეკონომიკის ზრდაში ყველაზე დიდი წვლილი მომსახურების დარგებს მიუძღვის, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი იყო ინდუსტრიული დარგების წვლილიც.

ძალა, რომელიც ქართულ ეკონომიკას ამოძრავებს ელექტრომობილების დასამუხტი აპარატები უქმად არ დგას და მათზე მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება - ამის შესახებ "ფორტუნას" კომპანია E-space-ში განუცხადეს. მათივე ინფორმაციით, ქვეყანაში ელექტრომობილების რაოდენობა იზრდება, შესაბამისად, ავტომატურად იზრდება მოთხოვნა მათ დასამუხტ აპარატებზე. "ამ ეტაპზე ქვეყნის მასშტაბით გვაქვს 16 დასამუხტი აპარატი. აქედან 12 დედაქალაქშია განთავსებული, თითო-თითო კი რუსთავში, ყვარელში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღნიშნული აპარატებით სარგებლობა სრულიად უფასოა", - აღნიშნეს E-space-ში. როგორც კომპანიაში განმარტეს, ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 100-მდე მოწყობილობის დამონტაჟება იგეგმება. შეგახსენებთ, თბილისში, ელქტრომობილების დასამუხტი პირველი მოწყობილობები 2016 წლის ნოემბერში განთავსდა. პირველ ეტაპზე ისინი ორ ადგილზე, ევროპის მოედანსა და კუს ტბის ასახვევში დამონტაჟდა.

E-space: ელექტრომობილების დასამუხტი აპარატები უქმად არ დგას 