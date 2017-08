გენო პეტრიაშვილი მსოფლიოს ჩემპიონია: ხინჩეგაშვილმა ბრინჯაო მოიპოვა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => geno-petriashvili [3] => lado-khinchegashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157234 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => geno-petriashvili [3] => lado-khinchegashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157234 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => geno-petriashvili [3] => lado-khinchegashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => chidaoba [2] => geno-petriashvili [3] => lado-khinchegashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157234) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4137,13986,18634,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157231 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-26 11:11:38 [post_date_gmt] => 2017-08-26 07:11:38 [post_content] => ორ დღეში ევროპის ორი გრანდის დამარცხებისა და „აკროპოლისის თასის“ ნაადრევად მოგების შემდეგ, საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბმა გუნდის ძირითადი შემადგენლობის დასვენება გადაწყვიტა. თორნიკე შენგელიას სათამაშო ფორმა არ ჩაუცვამს, სასტარტო ხუთეულის დანარჩენმა წევრებმა კი მათთვის საშუალოზე ნაკლები დროით ითამაშეს. ილიაზ ზუროსს ფრიადი მიზეზი ჰქონდა, გუნდის სრული არსენალი არ გამოეყენებინა. ერთი, რომ ძლიერ მეტოქეებთან ბრძოლით დაღლილი მოთამაშეები დაასვენა და მეორე და მთავარი: იტალია ჩვენი მეტოქეა ევრობასკეტზე და ცხადია, სრული შესაძლებლობების წარმოჩენა არც ერთ გუნდს არ აწყობდა. შესაბამისად, სათამაშო დრო ერგოთ სათადარიგოებს - მიხეილ ბერიშვილს, ილია ლონდარიძეს, გოგა ბითაძეს, ანატოლი ბოისას, გიორგი გამყრელიძეს, რომლებმაც დაკისრებულ ამოცანას თავი კარგად გაართვეს. ამ ბიჭებმა ღირსეულად ითამაშეს ევროპის წამყვანი ნაკრების წინაშე და ტოლი არაფერში დაუთმეს იტალიელებს. პირველი ნახევრის 10 ქულით წაგების შემდეგ საქართველოს ნაკრებმა მე-3 პერიოდი 24:17 მოიგო და ჩამორჩენა 3 ქულამდე შეამცირა - 55:58. ბოლო პერიოდში თანაბარი ბრძოლა გაგრძელდა. გუნდები ბოლო წუთებამდე თითქმის თანაბრად მივიდნენ, გადამწყვეტ წუთებში კი მარკო ბელინელის ორმა სამქულიანმა იტალიელები ხელჩასაჭიდი სხვაობით დააწინაურა, საბოლოოდ კი მატჩი აპენინელთა გამარჯვებით - 73:65 დასრულდა. 14 ქულითა და 9 მოხსნით საქართველოს ნაკრებში საუკეთესო შედეგი გიორგი შერმადინმა დააფიქსირა. 11 ქულა და 4 პასი ჰქონდა გიორგი ცინცაძეს. 10 ქულით ქართველებს მაიკლ დიქსონი შეეწია. იტალიაში 17 ქულით ბომბარდირი გახდა პიეტრო არადორი. მარკო ბელინელიმ 16 ქულა მიითვალა. დაჯილდოვების ცერემონიალი ტურნირის ბოლო მატჩის: საბერძნეთი - სერბეთის დასრულების შემდეგ იყო დაგეგმილი, მაგრამ ორგანიზატორებმა იტალია-საქართველოს შეხვედრის დასრულების შემდეგ გამოიტანეს მთავარი ტიტული და ამ შეხვედრაში ჩვენი ნაკრების კაპიტანს - მანუჩარ მარკოიშვილს გადასცეს. წავაგეთ, მაგრამ მოგებულები დავრჩით: აკროპოლისი ჩვენია

ევროპის ლიგის 2017/18 წლების გათამაშების ჯგუფური ეტაპის წილისყრა გაიმართა. ტურნირის 48 მონაწილე 12 ქვეჯგუფში გადანაწილდა. საკმაოდ საინტერესო და დაძაბული ორთაბრძოლა ელით მონაწილე კლუბებს. აღსანიშნავია, რომ ევროპა ლიგაში იასპარეზებენ ქართველი ლეგიონერების კლუბებიც: ვაკო გვილიას ბატე, სოლომონ კვირკველიას "ლოკომოტივი", გურამ კაშიას "ვიტესი" და ჯაბა ჯიღაურის "ვარდარი". ჯგუფები შემდეგნაირად დაკომპლექტდა: A ჯგუფი ვილიარეალი მაკაბი ასტანა სლავია B ჯგუფი დინამო კიევი იანგ ბოიზი პარტიზანი სკენდერბეუ C ჯგუფი ბრაგა ლუდოგორეცი ჰოფენჰაიმი ბაშაქშეჰირი D ჯგუფი მილანი აუსტრია რიეკა აეკ E ჯგუფი ლიონი ევერტონი ატალანტა აპოლონი F ჯგუფი კოპენჰაგენი ლოკომოტივი შერიფი ზლინი G ჯგუფი პლზენი სტიაუა ბეერ შევა ლუგანო H ჯგუფი არსენალი ბატე კიოლნი ცრვენა ზვეზდა I ჯგუფი ზალცბურგი მარსელი გიმარაეში ქონია G ჯგუფი ბილბაო ჰერტა ზორია ესტერსუნდი K ჯგუფი ლაციო ნიცა ვარეგემი ვიტესი L ჯგუფი ზენიტი სოსიედადი რუსენბორგი ვარდარი ევროპა ლიგა სტარტს 14 სექტემბერს აიღებს. ევროპა ლიგაც დაწყვილდა: ვინ შეხვდათ ქართველებს

უეფა დაიწყო ახალი კამპანია - #EqualGame (თანასწორი თამაში). ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობის ინიციატივა, რომელიც პროპაგანდას გაუწევს ევროპულ ფეხბურთში ინკლუზიურობას, მრავალფეროვნებასა და ხელმისაწვდომობას. კამპანიის სახეები გახდნენ - კრიშტიანო რონალდო, ლიონელ მესი, პოლ პოგბა და ადა ჰეგერბერგი. იდეის ავტორია უეფას პრეზიდენტი ალექსანდ ჩეფერინი. "ჩემი კარიერის განმავლობაში, სპორტის ამ სახეობამ ბევრი რამ მასწავლა, - განუცხადა უეფას ოფიციალურ ვებგვერდს ლიონელ მესიმ. - პირველ რიგში, ფეხბურთმა მაჩვენა, რომ ეს არის უნივერსალური თამაში, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერისთვის ეთნიკური წარმოშობის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციისა და რელიგიური შეხედულებების მიუხედავად. ფეხბურთი აერთიანებს ადამიანებს და ჩვენ, საფეხბურთო სამყაროს წარმომადგენლები, ვამაყობთ ამით. ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ, მაგრამ ერთნი ვართ ფეხბურთის მიმართ". ადა ჰეგერბერი 2016 წელს ევროპის საუკეთესო ქალი ფეხბურთელი გახდა. თანასწორი თამაში: მესი და რონალდო ახალ პროპაგანდას იწყებენ 